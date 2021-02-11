Украина не будет ни закупать, ни производить вакцину «Спутник V». Президент страны Владимир Зеленский назвал российскую вакцину сомнительной, а глава Минздрава Максим Степанов и вовсе отказался регистрировать «Спутник V». Позже Украина и вовсе запретила регистрацию вакцины. Между тем, это противоречит идейному наследию украинских националистов

В среду, 10 февраля, стало известно о постановлении Кабинета министров Украины, запрещающем регистрацию в стране вакцин из «страны-агрессора». Тем самым украинцев лишили доступа к российской вакцине «Спутник V» и другим разрабатываемым в РФ вакцинам. Запрет Киевом российских вакцин объяснили психологическими проблемами © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

За два дня до этого, в понедельник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отказе закупать российскую вакцину от COVID-19.

«Никакой официальной информации по поводу утверждения, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90-91%, от ВОЗ и ведущих европейских и мировых специалистов не существует. Я считаю, что граждане Украины — это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права», — пояснил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

И это притом что положительные отзывы о российской вакцине дали и профильные мировые издания вроде Lancet, и такие влиятельные агентства, как Bloomberg, а готовность привиться «Спутник V» выразили ряд европейских лидеров.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов был ещё категоричнее.

«У нас сейчас есть две крайности — одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать: можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — заявил он 29 января.

В тот же день Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе.

Зеленский не мог об этом не знать, выступая на форуме. Тем не менее он предпочёл отказаться от спасения многих граждан своей страны от COVID-19. Причина проста. На Украине «Спутник V» считают ни много ни мало оружием.

«Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины», — заявил в интервью газете «День» 28 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Но даже если относиться к вакцине «Спутник V», как к оружию, отказ от её закупки или производства напрямую противоречит тому, чему учили те, кого на Украине сегодня чествуют на официальном уровне — националистические вожди и теоретики.

Бандера и оружие

Степана Бандеру вряд ли можно назвать выдающимся теоретиком украинского национализма. Тем не менее он чествуется на современной Украине как один из первейших лидеров украинских националистов.

Но даже то скромное теоретическое наследие, которое оставил после себя Бандера, позволяет предположить, что он вряд ли бы понял отказ Украины от российской вакцины даже в кулебовском понимании «Спутник V». Ведь в том, что касается оружия, вождь одной из группировок ОУН* был категоричен: брать любое.

«Когда революционные военные силы будут добывать оружие и амуницию от советской армии, тогда можно рассчитывать на то, что они будут распоряжаться таким оружием, которым будет экипирована в массовом количестве советская армия, в том числе и лёгким современным оружием широкого тактического применения», — писал Бандера в своей работе «Вопрос ядерной войны и освободительная революция». Философ: ОУН/УПА* нельзя отождествлять с Украиной как сообществом © Ukraina.ru

Получению оружия Бандера в этой работе уделил значительное внимание.

«Когда мы не сможем рассчитывать на настоящих союзников, то, по меньшей мере, можно получить оружию и другое техническое снаряжение, необходимое для борьбы, от врагов общего врага», — писал он.

C учётом того, что под снаряжением можно понимать и лекарства, вряд ли бы, будь Бандера жив сегодня, он одобрил бы принципиальный отказ от вакцины, которая и дешевле западных, и признана Западом как наиболее эффективная.

Наверняка Бандера обратил бы внимание властей на то, что одними из первых по плану должны вакцинировать военных. Т.е. отказ от эффективной и относительно дешёвой вакцины — это подрыв здоровья украинской нации, о судьбе которой так пёкся (по крайней мере на словах) Бандера.

Идейные наследники

Идейным продолжателем дела Бандеры на независимой Украине был основатель «Тризуба имени Степана Бандеры»* — организации, из которой вырос потом «Правый сектор»*, — Василий Иванишин. Именно он вместе со своими соратниками Дмитрием Ярошем (будущим главой «Правого сектора»*), а также Дмитрием Бобиком подготовил сборник работ Бандеры «Перспективы украинской революции» — наиболее полное собрание сочинений лидера ОУН (б)*. В феврале 2021 года новое переиздание этой книги представили в Тернопольском областном совете.

Иванишин оставил после себя работы, касающиеся языка, церкви, государственности и нации.

В одной из них — «Нация. Государственность. Национализм» — Иванишин словно бы описывает ситуацию с российской вакциной на современной Украине.

«Наши враги давно поняли украинский культ борьбы. И там, где не удавалось привить людям психологию домашних гусей, которые сердито и возмущённо гогочут, услышав из высоты призывный крик своих свободных родичей, — там использовался приём абсолютизации и подмены борьбы. И тогда легче было сиренам коммунизма сманить часть украинцев с магистрального пути борьбы за национальную идею на неправильный путь к кровавому обрыву борьбы за «свободу, равенство, братство», за коммунистический рай. Этим же приёмом удавалось отвлекать народ от справедливой оценки безрезультатной резни, репрессий и такого же труда при социализме. «Вы хотели борьбы? Получите!» — писал Иванишин.

По его словам, таким образом украинцы боролись «то с чем-то (буржуазным национализмом, с кулаками, с врагами народа, с долгоносиками и колорадским жуком…), то за что-то (за мировую революцию, за мир, за дружбу народов, за свободу Манолису Глезосу или Анджеле Дэвис, за урожай, за выполнение плана, за рекордный опрос свиноматок, за кукурузу)».

«Так происходило обесценивание, дискредитация самого понятия «борьба», — писал Иванишин.

Парадоксально, но эти строки можно применить к украинской власти. Вместо борьбы за сильную Украину и здоровье её граждан, та борется «с российским агрессором» (третьим, если верить Госстату, по важности торговым партнёром страны), с «гибридной агрессией», с «вакциной-оружием» (хотя украинские богачи уже признаются в том, что привились вакциной «Спутник V», совершив ради этого путешествие в Россию).

Отдельно стоит указать, что Иванишин ядовито критикует некоторых украинских националистов.

«Кстати, сейчас среди наших «оппозиционеров» — взволнованное оживление: есть реальный шанс получить по милости президента дипломатический паспорт и поехать за границу, чтобы «бороться за Украину» там — в роли послов», — писал он в книге, изданной в 1992 году в Дрогобыче. Ястреб приземлился. Почему уходит Пристайко и появятся ли в Кабмине Украины новороссы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Как тут не вспомнить предшественника борца с российской вакциной-«гибридным оружием» Кулебы — бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко, упросившего в 2020 году президента Зеленского отправить его в отставку и направить послом в Великобританию.

Бандеровские практики

Если теоретические работы Бандеры и его продолжателя можно применить к истории с российской вакциной лишь опосредствованно, то вот практическую деятельность такого последователя Бандеры, как главу УПА* Романа Шухевича — ещё одного из чествуемых на современной Украине националистов, можно непосредственно применить к проблеме со «Спутником V».

В 2019 году в издании Украина.ру в рубрике «История» вышла статья под названием «Одесские каникулы командующего УПА* Романа Шухевича». Одесские каникулы командующего УПА* Романа Шухевича © Public domain

В ней рассказывалось о том, как Шухевич в 1948 и 1949 годах лечился в санаториях в Одессе от проблем с сердцем. Там он был по понятной причине инкогнито. При этом Шухевич ни на минуту не сомневался в том, чтобы отправиться лечиться к «советам», с которыми он воевал. Более того, подчас он даже пользовался услугами советских военных врачей.

«Я пошла туда (в военный госпиталь на кардиограмму. — Ред.) попроситься. Но мне сказали, что они никому не делают. Однако когда услышали, что мы — галичане, что я приехала с больным человеком из Львова, очень хорошо отнеслись и сделали кардиограмму», — вспоминала связная Шухевича Галина Дидык.

С отпуска Шухевич, как вспоминал его охранник, вернулся «чёрный, здорово загоревший».

Подытоживая, можно заметить, что даже столь чествуемые на Украине теоретики и практики бандеровцы, да и сам Бандера, вряд ли бы поняли запрет вакцины из неких «патриотических побуждений» в то время, как Украина одновременно получает электроэнергию из России и вовсю торгует с РФ. Нынешние украинские власти, как говорили на Руси, переиродили Ирода: превзошли даже оуновцев.

* Запрещённые в РФ организации