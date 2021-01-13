По мнению политических экспертов, капитализм как мировая система точно не рухнет, но США нужны глобальные реформы — иначе страна погрузится в жестокий кризис. Впрочем, на этом фоне появляется шанс примирения Вашингтона с Москвой

Шестого января сторонники уходящего президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне беспрецедентные беспорядки. В этот день конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов.

Трамп, выступивший на многотысячном митинге своих сторонников, в очередной раз заявил, что выборы сфальсифицированы, и призвал идти к Капитолию, чтобы «поддержать слабых республиканцев». Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После этого сторонники Трампа осадили Капитолий, вступили в стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Заседание сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов и конгрессменов эвакуировали. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Четверо протестующих и один полицейский погибли. Зданию нанесли материальный ущерб.

Позднее Джо Байдена все же утвердили президентом. Его инаугурация намечена на 20 января.

Трамп осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестовали. Тем не менее конгрессмены от Демократической партии обвиняют действующего президента в подстрекательстве к мятежу. Трампу грозит импичмент, а также отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции.

Два министра из кабинета Трампа в знак протеста ушли в отставку. Избранный президент Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

Капитализм не рухнет, но ресурсы США истощаются

В событиях 6 января мы увидели, что в США есть колоссальная политическая поляризация — две Америки не готовы слышать друг друга. Об этом говорит украинский политолог Алексей Якубин. Алексей Якубин: Ситуация с Капитолием — это только начало © Facebook, Алексей Якубин

По его мнению, американская политическая система нуждается в значительных изменениях. Особенно на фоне того, что США, «по сути продолжая быть глобальной державой, уже неспособны быть, скажем так, успешной глобальной державой».

Захват Капитолия — это точно не крушение американской демократии, уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Американский капитализм не рухнет, у него большой запас прочности, указывает эксперт. С другой стороны, события, которые произошли 6 января и получили продолжение в политической и медийной плоскости, свидетельствуют о глубоком кризисе американской системы.

«Причина происходящего в США — у Америки нет ресурсов, чтобы высасывать соки из остального мира. Во второй половине XX века и в начале XXI века США, как и остальной Запад, жили за счет экономической эксплуатации остального мира. Этому приходит конец», — заявил Зубец.

При этом, добавил он, правящий класс США очень большой, это десятки тысяч людей, которые занимают позиции на разных уровнях иерархии американской власти.

«То есть у Америки больше нет денег, чтобы накормить свой правящий класс, обеспечить ему высокое качество жизни и уровень доходов. Из-за этого внутри американского правящего класса началась серьезная борьба на уничтожение», — заявил экономист.

Он прогнозирует, что в США будет выработана новая система власти, консенсус в распределении ресурсов, который обеспечит США большую или меньшую стабильность. Алексей Зубец: США больше не нужна экспансия на постсоветском пространстве © Youtube / Алексей Зубец

Республиканцы оказались слабаками, а Байдену стоит проявить мудрость

Произошедшего в США вполне можно было ожидать, потому что накал между двумя Америками (сторонниками республиканцев и демократов. — Ред.) нарастал, и какая-то часть избирателей Трампа рассчитывала на последнюю надежду — на вице-президента Майкла Пенса. Об этом говорит известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он полагает, что ситуация в целом не кончится штурмом Капитолия, будет продолжение.

Говоря о сторонниках Трампа, Погребинский отметил: большая часть голосовавших за уходящего президента — это «консервативные патриоты, не принимающие идиотскую систему обратной дискриминации, этого либерального маразма. И то, что происходит, выбивает у этих людей почву из-под ног».

«Республиканская партия — они оказались слабаками, они не могут не понимать, что то, что сейчас происходит, это не просто ее поражение — это ее закапывание.

И они идут как обреченные, что может объясняться только тем, что они хотят остаться частью истеблишмента, что они часть элиты американской, и чувствуют, что сила не на их стороне. А сила даже не на стороне ЦРУ и силовиков, а на стороне Цукербергов», — заявил политолог. Александр Асафов: В США в муках рождается новая политическая сила © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что же касается Байдена, отмечает Погребинский, президенту США должно хватить ума не идти по пути дальнейшего нагнетания ситуации, «потому что чем больше будет давление на протрамповских людей, тем больше будет вероятность, во-первых, их озлобления, во-вторых, их консолидации. А там, может, не сам Трамп, а появятся более молодые лидеры, настроенные на противодействие».

Проблемы США — шанс на примирение с Россией?

Из-за внутреннего кризиса США нарастят присутствие за рубежом, в том числе на постсоветском пространстве, прогнозирует директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант.

В первую очередь, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем. Большую роль сыграют и идеологические установки Байдена и его окружения.

«Эти люди одержимы идеологией американских ценностей, евроатлантической солидарности, поэтому для них важно играть на обострение в болевых точках России и Китая», — отмечает Дзермант.

Он полагает, что США нарастят поддержку оппозиционным, феминистским и иным группам, которых они будут считать выгодными и удобными для ведения внутренней подрывной работы на постсоветском пространстве. Алексей Дзермант: Приход Байдена ничего хорошего для постсоветского пространства не несет © Facebook, Алексей Дзермант

Иное мнение — у Алексея Зубца. Он считает, что «проблемы в Капитолии» будут способствовать нормализации отношений США и России — «то есть американцы пойдут на примирение с нашей страной».

«Я не хочу сказать, что все противоречия будут сняты, но они перестанут нарастать, перестанут быть фокусом, на который пытаются переключить общественное мнение.

Россия перестанет быть главным врагом США. Скорее всего, демократы пойдут на нормализацию отношений с Европой и в определенной степени — с Китаем и Россией», — заявил экономист.

Экспансии США на постсоветском пространстве больше не будет, говорит он, поясняя, что экспансия раньше преследовала две цели: завоевание новых рынков и сдерживание России.

«Сегодня у них нет интереса сдерживать Россию, нет денег и не интересуют экономические возможности Центральной Азии», — сказал Зубец.

Будущее Трампа: тюрьма, своё крыло в партии или альтернативная сила

Члены Демократической партии США, конечно, могут устроить показательный процесс против Трампа, допускает российско-американский политолог Николай Злобин.

Николай Злобин о том, как и за что Трампа могут судить в США © РИА Новости, Нина Зотина

«Для демократов это не только убрать Трампа, но и нанести максимальный ущерб республиканцам, по возможности расколоть их, испортить им имидж на следующий избирательный цикл.

Для части республиканцев важно защитить своего президента, что бы там ни было. Для другой части республиканцев важен не президент, а репутация партии и её избирательный потенциал к выборам 2022 года. А ещё для одной части республиканцев важны их личные политические карьеры внутри партии, и они будут относиться к этому судебному делу с точки зрения того, мешает им или помогает уничтожение Трампа», — описал расклад Злобин.

Впрочем, у Трампа еще остаётся много вариантов действий. Например, сформировать вокруг себя некий центр политической силы и влияния — условный центр трампизма, «который, безусловно, сохранится в политической культуре современной Америки». Или, если удастся договориться, пойти на создание своего крыла в Республиканской партии, «с тем чтобы удержать своих сторонников в рамках партии, усилить её, а самому воспользоваться партийными рычагами влияния», отметил Злобин.