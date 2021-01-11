В воскресенье 10 января в Киргизии прошли выборы президента, а также референдум по выбору формы правления. Результаты плебисцита свидетельствуют: в ближайшее время страну ждут масштабные реформы

В воскресенье 10 января в Киргизии состоялось сразу два плебисцита. В стране прошли выборы президента, а также референдум по выбору формы правления.

Как заявила в этот же день председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова, церемония вступления главы государства в должность должна пройти в течение месяца после объявления официальных результатов выборов. Почти 80%: ЦИК Киргизии назвал неоспоримого лидера президентской гонки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Результаты будут объявлены после проведения ручного подсчета голосов, рассмотрения жалоб и решения всех споров в судах, если таковые возникнут», — рассказала она на брифинге.

При этом сроки подсчёта голосов будут сокращены на четверть из-за того, что нынешние выборы — досрочные.

Впрочем, никаких сюрпризов выборы и референдум не принесли. Возглавивший страну после беспорядков в октябре 2020 года Садыр Жапаров одержал убедительную победу. Кроме того, большинство жителей Киргизии пожелало видеть формой правления президентскую.

Убедительная победа

По предварительным данным, пришедшим с 98% участков, Жапаров получил поддержку 79,2% принявших участие в выборах.

Как сообщила утром 11 января Центральная избирательная комиссия, по предварительным данным на референдуме проголосовали 39,88% избирателей, а на президентских выборах — 39,75%.

Таким образом, Жапарова поддержал свыше 1 млн жителей Киргизии.

Впрочем, довольны победой политика не все. Некоторые его соперники уже заявили, что не признают итогов выборов.

«Я не признаю итоги выборов», — заявил Адахан Мадумаров, который получил чуть меньше 7% голосов, заняв, таким образом, второе место на выборах.

По его словам, на выборах были нарушения, связанные с электронными данными участков для голосования. Путин назвал происходящее в Киргизии «чехардой» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило», — пообещал Мадумаров.

Другой соперник Жапарова — бывший глава Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев тоже не признал итоги выборов, заявив, что они проходили в неравной борьбе. Кроме того, Сегизбаев отметил, что все, кто люди из окружения бывших президентов Сооронбая Жээнбекова, Алмазбека Атамбаева, Курманбека Бакиева и Аскара Акаева, теперь бегают вокруг Садыра Жапарова, хотят поменять форму правления и рвутся к власти.

При этом уже стало известно, как проголосовал один из бывших глав государства.

«Алмазбек Атамбаев на этих выборах никого из кандидатов в президенты не поддержал. Воздержался. То есть в урну бросил чистый бюллетень. А по форме правления отдал свой голос за парламентаризм», — сообщил адвокат экс-президента Замир Жоошев.

По его словам, Атамбаев в ходе предвыборной кампании ни за кого не агитировал и никого не просил делать это за него.

В свою очередь глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявила, что все жалобы — а их в Центризбирком направили более 40 — рассмотрят в установленном порядке и «и уже только потом можно будет однозначно утверждать, повлияли ли они (возможные нарушения — Ред.) на ход выборов».

Однако и в Киргизии, и за её пределами всё меньше людей сомневаются в том, что следующим президентом будет Садыр Жапаров.

Что ожидает Киргизию

В воскресенье 10 января Жапаров провёл пресс-конференцию, во время которой он рассказал, что ожидает страну в ближайшем будущем.

«Республика находится в тяжелейшем положении. Но мы выведем ее из кризиса в течение ближайших двух-трех лет», — Жапаров.

Он поспешил успокоить своих политических оппонентов.

«Я не держу зла на своих оппонентов и на тех, кто всеми способами пытался воспрепятствовать воле народа. Мы вместе должны сделать Киргизию великой и процветающей», — отметил он. Россия подарила Киргизии мобильную лабораторию © CC0, Pixabay

Жапаров заверил, что не допустит политических репрессий в Киргизии, и в то же время подчеркнул, что не будет «укрывать тех, кто нарушил закон».

Кроме того, Жапаров заявил, что не допустит фаворитизма.

«Не допущу, чтобы власть попадала в руки моих родственников, близких, водителя, охранников и других людей, как это было при прежних президентах», — подчеркнул он.

Остановился Жапаров и на вопросах экономики.

«Через 2-3 года выйдем из экономического кризиса <…> Надо признать, что в ближайшее время кыргызстанцам будет нелегко, но постараемся полностью избавиться от внешнего долга», — пообещал он.

При этом он особо отметил роль России для Киргизии.

«Россия — главный стратегический партнер Кыргызстана и им останется», — указал Жапаров.

Коснулся он и вопроса политической реформы. Так, по словам Жапарова, в ближайшее время Конституционное совещание должно внести проект Конституции в парламент — Жогорку Кенеш, а последний должен назначить дату референдума.

«После принятия новой Конституции будут реформы, будет новая структура власти, правительства, новый Жогорку Кенеш. Жогорку Кенеш тоже будет избираться по одномандатным округам, и половина — по партийной системе. Мы должны примерно до 1 июня закончить, потому что мы приняли такой закон», — заявил Жапаров.

Примечательно, что в то же время, выборы в парламент должны, по словам Жапарова, пройти в конце мая. Как удастся совместить реформу и выборы политик пока не сообщил. Но пообещал, что новые власти Киргизии будут открыты для народа.

«Вся работа будет вестись открыто и прозрачно. Двери правительства всегда будут открыты для народа», — указал он.

Говоря о прошедших выборах президента Жапаров отметил, что не ожидал такого результата.

«Я думал, будет 60-65%», — рассказал он.

Как бы то ни было, но Жапаров в ближайшем будущем получит не только всю полноту власти, но и всю полноту ответственности за происходящее в Киргизии, жители которой, судя по результатам референдума 10 января, тоже хотят, чтобы судьбу страны решал не парламент, а президент.

«В Кыргызстане большинство проголосовало за президентскую форму правления, а на выборах главы государства победил Садыр Жапаров. То есть именно он и должен будет укрепить президентскую власть в стране. Карт бланш он получил. Остаётся только пожелать ему в этом удачи, так как после трёх «цветных революций» и разгула парламентаризма Кыргызстану явно нужно что-то другое. Сильная президентская власть обычно гораздо более успешна в стабилизации государства», — отметил белорусский политолог Алексей Дзермант.

С ним сложно не согласиться. Киргизия — одна из самых демократичных и в то же время нестабильных республик Центральной Азии. И очередная революция может стать для неё губительной.