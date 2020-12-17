Мы имеем дело с экономическим проектом, у которого есть политические аспекты, подчеркнула канцлер ФРГ. И сразу же выдвинула политическое условие: Украина должна сохранить роль транзитёра российского газа

Позиция федерального правительства Германии остается неизменной, оно продолжает рассматривать проект «Северный поток — 2» (СП-2) как экономический и считает нужным его завершить. Об этом в среду, 16 декабря, заявила в Бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы депутатов. «Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — сказала она.

Меркель отметила, что экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, «не соответствуют пониманию вопросов права», существующему в Германии. Ангела Меркель: кто она © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Мы имеем дело с экономическим проектом, у которого есть политические аспекты», — подчеркнула канцлер. При этом она добавила, что после ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию Украина обязательно должна сохранить роль транзитёра газа. Таким образом, именно Германия устанавливает для российско-германского газопровода дополнительные политические условия, которые не имеют ничего общего с рыночными подходами к транспортировке газа.

Днём ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст выразил уверенность в том, что СП-2 будет достроен, невзирая на санкции США, которые будут приняты и при новом президенте Джозефе Байдене. «Я думаю, что американцы наложат санкции. В то же время, это предварительно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. Я предполагаю, что санкции будут, но «Северный поток — 2» всё равно будет достроен», — сказал он в комментарии информационному агентству «Интерфакс». Политик напомнил, что, согласно позиции правительства Германии, санкции США считаются экстерриториальными, Кабинет министров ФРГ их не приемлет.

«Если американцы останутся при своем, то Европе придется защищаться от санкционной политики США собственными мерами», — добавил Клаус Эрнст. По его словам, есть много возможностей отреагировать на санкции США в отношении СП-2, но конкретные шаги пока не сформулированы. «Пока нет конкретных решений, но есть влиятельные экспертные группы, которые, в том числе при участии бывших представителей Еврокомиссии, думают о том, какие у нас есть возможности», — сказал немецкий парламентарий. «Северный поток – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Эрнст считает, что возможностей реакции у Европы много — «от ответных санкций до штрафных пошлин на импорт американского газа». «Обсуждается создание собственного ведомства, которое будет разрабатывать и предлагать соответствующие ответные меры. Также есть возможность заморозить имущество американских граждан в ЕС или ввести запреты на въезд — так же, как это делают американцы», — сказал Эрнст. По словам главы комитета Бундестага, все эти возможности «должны обсуждаться».

В понедельник, 14 декабря, Клаус Эрнст, комментируя заявления неназванных американских чиновников о том, что СП-2 якобы «никогда не будет транспортировать российский газ», указал, что не высокопоставленным представителям правительства США решать такие вопросы. «Нет ничего нового в том, что американцы вводят противоречащие международному праву санкции против европейских компаний, когда они работают над совершенно легальным в Европе проектом», — заметил Эрнст. Одновременно он напомнил, что США отказались от ограничительных мер против государственных органов европейских стран, так или иначе задействованных в реализации проекта. «Будет ли транспортироваться по этому трубопроводу российский газ, решать не высокопоставленному представителю правительства США. То, что сейчас продолжается строительство «Северного потока – 2», является ободряющим знаком», — отметил депутат Бундестага. Кто спасёт «Северный поток-2»: Трамп или хитрые немецкие политики © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

При этом оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, не комментирует ход работ по достройке трубопровода в немецких водах Балтийского моря. Как свидетельствуют данные навигационного портала Myshiptracking, трубоукладочная баржа «Фортуна», которая 14 декабря встала на точку, где находится конец недостроенного газопровода, с тех пор маневрирует вокруг неё. Поскольку судно снабжения «Умка» постоянно курсирует между «Фортуной» и портом Мукран, операционной базой «Северного потока — 2», то можно с уверенностью сказать, что на баржу загружаются трубы. Поскольку «Фортуна» может укладывать до одного километра подводного трубопровода в сутки, то при соответствующих погодных условиях проложить 2,6 км по каждой нитке СП-2 в сторону датского участка судно может за неделю.

Отмечу, что американские санкции на прокладку российского газопровода в немецких водах формально не распространяются, ведь глубина тут 20-22 метра. Ограничения же вступают в силу, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 м) ниже уровня моря — а это большая часть участка СП-2 в датских водах. Поэтому ряд американских политиков и экспертов называют возобновление достройки СП-2 «кремлёвской пропагандой» и заявляют, что проблемы начнутся именно на его датском участке. В частности, об этом на круглом столе «Как остановить «Северный поток — 2», проведённом Atlantic Council 16 декабря, заявил доцент Гарвардского университета Бенджамин Шмитт, который в 2015-2019 годах был советником Госдепартамента по энергетической безопасности Европы.

В свою очередь, профессор политологического факультета Университета Нотр-Дам в Индиане и исследовательница экономического и политического развития постсоветских стран Сюзанн Уэнгл заявила в комментарии РИА Новости, что администрация Джо Байдена вряд ли введет много дополнительных санкций против России или поспособствует падению курса рубля. Что же касается санкций против российских трубопроводов, то они идут из действующего состава Конгресса и не обязательно будут соответствовать будущему курсу Байдена, полагает Уэнгл. Тони Блинкен, которого Байден намерен назначить госсекретарем, будет восстанавливать связи с Европой, и будущее «Северного потока – 2» будет зависеть, прежде всего, от позиции Германии и ее связей с США, считает эксперт. «Северный поток - 2»: «Фортуна» повернулась к проекту лицом, а Трамп грозит ветировать законопроект о санкциях против газопровода © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

А член комитета Госдумы по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панина в эфире радио Sputnik сказала, что вероятность завершить укладку «Северного потока – 2» существует, несмотря на ограничения и продолжающиеся угрозы со стороны Вашингтона. По словам парламентария, в 2021 году ключевым вопросом, связанным с газопроводом, станет возможность обеспечить его полноформатную работу.

«Северный поток – 2», возможно, мы всё-таки достроим, там действительно осталось очень мало проложить. Вопрос в том, как он будет в дальнейшем функционировать, потому что США, а вернее Байден, уже заявили, что намерены «восстанавливать трансатлантическую солидарность», которая, как считает Байден, была нарушена во времена Трампа. Это означает больший контакт с Евросоюзом, в первую очередь с Германией. В этой связи будет сделано все возможное, чтобы «Северный поток – 2» не эксплуатировался, а в случае ввода — эксплуатировался не на те мощности, на которые мы рассчитываем», — отметила Елена Панина.

При этом опрошенные информационным агентством ТАСС эксперты считают, что «Газпром» уже до середины 2021 года может завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» и начать первые поставки газа по новой трубе до конца года. «Скорость будет зависеть от технической возможности судов, которую пока сложно оценить. Также играют факторы погодных условий и логистические нюансы. В теории завершение строительства до конца первого квартала выглядит как реалистичная цель», — считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Возможно, что строительство оставшегося участка может занять до полугода, считает генеральный директор «Института национальной энергетики» Сергей Правосудов. «Северный поток - 2»: новые американские санкции против проекта угрожают отношениям США с Германией и ЕС © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

На сроки строительства могут оказать влияние штормы, характерные для Балтийского моря зимой, и отсутствие опыта реализации крупных инфраструктурных проектов российскими судами, указывают аналитики. «Ранее в реализации проекта были задействованы очень мощные суда, а эти изначально были под мелкие проекты рассчитаны. То есть «Академик Черский» был куплен для того, чтобы строить небольшие газопроводы от месторождений на шельфе до берега, он не был рассчитан на глобальные проекты», — напоминает Правосудов. Поставки же российского газа по «Северному потоку — 2», по его оценке, начнутся ближе к четвертому кварталу 2021 года, после завершения испытаний трубопровода. Маринченко из Fitch также отмечает высокую вероятность ввода нового газопровода в эксплуатацию в следующем году.

Спрос же на российский трубопроводный газ в Европе будет сохраняться в течение ещё нескольких десятилетий, уверены собеседники ТАСС. А с учётом приверженности Евросоюза к отказу от угля и атома и планам по переходу на водородную энергетику потребность в российском газе в будущем может и вырасти. «В ближайшие, условно говоря, лет 20-30 с газом будет всё нормально и поставки будут, как минимум, не уменьшаться, а скорее всего, даже нарастать. Поэтому проект «Северный поток – 2» будет вполне себе рентабельный, будет работать», — считает Правосудов. При этом украинская газотранспортная система после ввода СП-2 также будет использоваться для поставок российского газа в Европу — в месяцы высокого спроса, например зимой, считают эксперты.

При этом у проекта обнаружились неожиданные перспективы в условиях, когда Евросоюз планирует постепенно отказываться от углеводородных энергоносителей. В начале декабря с немецкой и российской сторон прозвучали заявления, что трубы «Северного потока — 2» в будущем могут использоваться для транспортировки водорода — как из Европы в Россию, так и наоборот. И хотя Еврокомиссия 15 декабря предложила ограничить в Евросоюзе финансирование газовой инфраструктуры, а вместо этого расширить поддержку сетей по передаче электроэнергии и ресурсов с низким выбросом углекислого газа, СП-2 может получить от этого неожиданную выгоду.

В Еврокомиссии (ЕК) оценивают, что инвестиции, например, в инфраструктуру по передаче водорода составят в этом десятилетии 65 млрд евро. В презентации ЕК говорится, что создание инфраструктуры внутри ЕС обойдётся в «умеренную сумму» в 27-64 млрд евро, так как 75% её могут составить «перепрофилированные» газопроводы. Новые магистрали под водород и в строительстве будут дороже газовых на 10–50%, отмечают авторы. Операторы не называют конкретные газопроводы, однако, судя по опубликованной карте, в инфраструктуру по поставке водорода уже включили часть продолжения «Северного потока — 2», Eugal.

Этот газопровод проходит с севера Германии до границы с Чехией параллельно продолжению первого «Северного потока», газопроводу Opal. Его общая мощность составит 55 миллиардов кубометров год, а так как он строится в двухниточном варианте, то его можно использовать одновременно и под природный газ, и под водород. Кроме «Газпрома» и немецкой компании Wintershall, его совладельцами выступают операторы Fluxys, Gasunie и ONTRAS, которые являются соавторами плана по созданию этого инфраструктурного проекта.