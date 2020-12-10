С конца осени 2020 года украинские СМИ и чиновники активно продвигают тему о так называемой «Крымской платформе». О ней трубят ежедневно, представляя в качестве пролога для будущей гарантированной «победы Украины»

Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба поднимают этот вопрос на всех международных встречах. В Верховной Раде в начале декабря было зарегистрировано депутатское объединение под тем же названием, в которое вошли депутаты как «Слуги народа», так и «Европейской солидарности» и «Голоса».

«Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Мы создаём формат «Крымская платформа». Это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнёрами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие», — говорил Зеленский, презентуя проект в конце октября.

РФ к «Крымской платформе» присоединяться не намерена. Тогда зачем же обсуждать этот вопрос без участия России или хотя бы местных властей Крыма?

Представитель Зеленского в АР Крым (есть и такая должность) Антон Кориневич, говорит, что «Крымская платформа» нужна для того, чтобы вопрос Крыма «постоянно был в повестке дня». Ее первое заседание запланировано на март 2021 года и приурочено к дню проведения референдума о вхождении Крыма в состав РФ.

С этой целью на Украине формируется экспертная сеть из украинских и международных представителей общественных организаций, аналитических и исследовательских центров. Она должна будет организовывать тематические конференции, готовить и публиковать отчеты, предоставлять рекомендации по конкретным аспектам работы платформы. Для финансирования соответствующих мероприятий будет создан фонд «Крымской платформы» за счет международных донорских взносов.

Добиться отторжения Крыма от РФ такая платформа, конечно, не сможет, но будет использоваться для введения новых и новых санкций.

Кулеба назвал приоритеты «Крымской платформы» © Facebook, Dmytro Kuleba

Telegram-канал «Запрещенная Украина» видит в этой инициативе стремление получить новые гранты.

«Принятая антикрымская резолюция в этом году будет использована украинскими пропагандистами для продвижения так называемой «Крымской платформы», на которой хотят «навариться» все: и украинское государство, и местные грантоеды, а также представители запрещённой в России организации «Меджлис крымскотатарского народа». Все хотят денег, и желательно из воздуха», — считают авторы канала.

Такая внешне- и внутриполитическая активность вокруг этого вопроса в определенной степени связана с отсутствием прогресса по вопросу конфликта в Донбассе. Год прошел с момента встречи в "нормандском формате", поэтому у украинских избирателей и некоторых международных партнеров возникают закономерные вопросы к руководству Украины. В этой ситуации для Киева важно свалить вину на РФ, а для этого необходимо Крым и Донбасс увязать.

Проще говоря, имеет место банальный «перевод стрелок».

Telegram-канал «Картель» сообщает, что готовится «Крымская платформа» для отвлечения внимания от конфликта в Донбассе. Ориентирована же инициатива на приход Джо Байдена в Белый дом.

Стала известна реакция Турции на инициативу Украины по «крымской платформе» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Крымская платформа» при участии СМИ США, Канады, ЕС и Великобритании может быть использована, чтобы заведомо заглушить какие-либо возражения в Европе в случае новой эскалации конфликта на Донбассе. В рамках данной инициативы ситуацию в Крыму могут изобразить в таких красках, что реальная ситуация в Горловке померкнет на фоне «бедствий» крымчан, «страдающих под российской оккупацией».

Украинские СМИ также обращают внимание, что данная инициатива возникла у Владимира Зеленского сразу же после посещения им Великобритании и беседы с главой британской разведки Ричардом Муром.

Telegram-канал «Легитимный» считает, что уступки по урегулированию ситуации на Донбассе будут выбивать в том числе и с помощью этой платформы.

«Стоит задача увеличения критической риторики против России, а «Крымская платформа» должна стать площадкой для подогрева крымского кейса и критики России, как «оккупанта». На данный момент её используют для торгов по Донбасскому кейсу», — писал в ноябре «Легитимный».

По сути сценарий следующий: вы позволяете нам молча устроить зачистку на Донбассе, а британская ВВС не будет кричать о «концлагерях» в Крыму, где якобы сотни тысяч политзаключенных «умирают от пыток», как об этом расскажут представители запрещенного в РФ «Меджлиса». Иными словами, суть торга заключается в обмене реальности на фикцию.

Основная цель «Крымской платформы», похоже, заключается в том, чтобы увековечить конфликт на Донбассе и не идти на уступки в плане особого статуса при поддержке США и Великобритании, заинтересованных в существовании постоянного очага напряжения на границе с РФ.