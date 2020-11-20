Местные выборы стали не просто холодным душем, а настоящей холодной ванной для власти. В то же время внешнее управление Украиной усиливается

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Местные выборы — холодная ванна для власти

Местные выборы на Украине продолжаются — в части городов прошли вторые туры выборов мэра, в другой части они еще предстоят. Пока самой драматичной была схватка за Одессу: действующий мэр Геннадий Труханов, похоже. с небольшим отрывом побеждает кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николая Скорика. Исход битвы за Одессу: Труханов снова мэр, но с низкой легитимностью © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Изначально Центр пытался прибрать власть в свои руки, и шел на конфликт с мэрами крупных городов, отмечает замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов. Сейчас же Центр ориентируется на переговоры.

«Власть будет пытаться вступить в коалицию с местными элитами, чтобы получить места в горсоветах. Если будет возникать конфликтная ситуация, как это было в Днепре, власть может попытаться шантажировать регионы бюджетном, и тогда будет проще прийти к какому-то компромиссу», — заявил Молчанов.

Местные выборы на этот раз были не только местными, говорит политолог Алексей Якубин. Первые лица государства были серьезно вовлечены в избирательный процесс (достаточно вспомнить «Пять вопросов от президента»). Выборы стали своеобразным тестом для власти, который зафиксировал, что за этот год-полтора произошли серьезные изменения.

«Очевидно, что «слуги народа» уже не имеют такой серьезной поддержки по стране, и местные выборы стали для них не просто холодным душем, а холодной ванной.

Во всех крупных городах-миллионниках ни один представитель «Слуги народа» не стал мэром. Да, есть мэр Ужгорода, но и то он вел компанию, дистанцируясь от остальных «слуг народа», и даже использовал другие цвета», — рассказал эксперт.

Также Якубин отметил, что была крайне низкая явка. Причины — разочарование людей в действиях власти и неверие в то, что выборы служат «легитимным способом смены ситуации в стране». Дмитрий Скворцов: Поражение на местных выборах загоняет Зеленского в электоральную нишу Порошенко © novorosinform.org

В целом, считает политолог, «Слуге народа» нужно или менять подход, или готовиться к будущим провалам.

«Коронавирусные» деньги «распилили» на строительстве?

Громкой темой недели стали откровения экс-министра финансов Игоря Уманского: в большом интервью он рассказал о схемах воровства денег и «крышевания» на «Большой стройке», а также о том, почему МВФ не дает Украине новых траншей.

По словам Кирилла Молчанова, Уманский запустил в общество идею о том, что если при Порошенко воровали на армии, то при Зеленском воруют на коронавирусном фонде и строительстве дорог.

«По сути это первый коррупционный скандал команды Зеленского, и он будет иметь долгоиграющие последствия. Нельзя недооценивать этот демарш», — убеждён эксперт.

Для власти эта ситуация очень опасна, говорит Алексей Якубин, поскольку Уманский по сути подтвердил слухи, что «большое строительство и тема коронавирусного фонда — коррупционные».

«Более того, Уманский по сути подтвердил те слухи, что приоритет получила не медицинская сфера (а Верховная Рада голосовала за коронавирусный фонд), а достаточно дорогостоящая сфера дорожного строительства.

В итоге не было открыто ни одной больницы, зато деньги вкладывались в дороги, часть тендеров на строительство которых выигрывали иностранные подрядчики. И часть используемых материалов, в частности битум, тоже производилась не в Украине», — сообщил политолог. Как при Зеленском деньги пилят. Рассказ экс-министра Украины © kmu.gov.ua

Он также не исключил, что интервью Уманского связано с борьбой в Офисе президента: она ведется между главой Офиса Ермаком и его замами, а также между теми, кто будет курировать проект «Большой стройки».

«Я бы выделил еще один важный фактор: почему по итогам этой истории не были проведены проверки со стороны антикоррупционных органов? Ведь заявление Уманского по поводу шести компаний, которые только выиграли все тендеры, и что власти воруют на коронавирусном фонде, было резонансным», — сказал Якубин.

«Украина будет идти в сторону все большего внешнего управления»

В четверг, 19 ноября, президент Владимир Зеленский провёл встречу с послами «большой семерки». Глава государства заявил, что власть намерена до конца года восстановить электронное декларирование, отмененное Конституционным судом.

Зеленский также пообещал послам оставить на посту директора НАБУ Артема Сытника, несмотря на решение суда, что его назначение было незаконным.

Сытник важен для Запада по принципу «сукин сын, но наш сукин сын», поясняет Кирилл Молчанов. Это их протеже: им не нужно, чтобы Сытник боролся с коррупцией. Им нужно, чтоб он проводил нужную им политику внешнего управления, собирал компромат и шантажировал политиков, уверен эксперт.

«Это не связано с борьбой с коррупцией. Это связано с усилением западного влияния.

По большому счету, Зеленский сдался, и Украина будет идти в сторону все большего внешнего управления. А после инаугурации Байдена все эти грантоеды и «соросята» укрепят свои позиции, и ничего хорошего ни для Зеленского, ни для Украины не будет.

Если до этого они контролировали НАБУ и САП, то теперь они будут пытаться взять под контроль суды», — прогнозирует Молчанов. «Обнулил систему»: Зеленский раскритиковал Конституционный суд перед послами G7 © president.gov.ua

«Это уже похоже на кредитный колониализм»

Гарантии Зеленского относительно Сытника лишний раз подтверждают, насколько «независимы» украинские антикоррупционные органы, говорит Алексей Якубин.

По его словам, даже в этой истории мы видим, что антикоррупционные органы не стали панацей: они сами стали органами, которые ориентированы на внешние интересы и на интересы кредиторов, а не на интересы граждан Украины, связанные с борьбой с топ-коррупцией.

«Да, советники Зеленского советуют ему дать гарантии западным послам. Но Украина уже дошла до такой ситуации, когда власть должна понимать, что если мы суверенное государство, то с послами стоит говорить с позиции суверенного государства.

Кредиты кредитами, но это уже похоже на кредитный колониализм, когда западные послы комментируют ситуацию с тем, как должны работать суды, прокуратора и другие ведомства. Для суверенного государства это ненормальная ситуация», — заявил Якубин.