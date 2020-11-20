Вслед за великой эпохой ушел великий педагог Виктор Шаталов

В ночь с 19 на 20 ноября 2020 года на 94-м году жизни умер великий советский педагог-новатор Виктор Шаталов. Народный учитель СССР (1990), заслуженный учитель Украинской ССР (1987). Почётный доктор Академии педагогических наук Украины. Ветеран Великой Отечественной войны

Фантастический метод Шаталова © Олег Измайлов Виктора Шаталова впервые заговорили после публикации статьи Симона Соловейчика «Метод Шаталова» в «Комсомольской правде» в 1971 году. Именно после публикации этого текста к учителю пришла известность. В тот период к Шаталову в Донецк ехали со всех уголков Советского Союза и из-за рубежа, учителя мечтали набраться опыта, понять методику обучения, позволяющую из любого двоечника в сжатые сроки сделать отличника. Причём и по сложным предметам: алгебре, геометрии, физике.

Педагогическую работу Шаталов начал после Великой Отечественной войны, когда в стране царила безотцовщина. Второгодничество тогда было обычным явлением. Молодой учитель, переживая за судьбы потомков победителей, искал эффективные методы обучения всех детей без исключения. Учитель-новатор пытался найти ответы на следующие вопросы: «Как учиться быстрее? Как успевать опрашивать всех? Как ликвидировать отставание слабых учеников?»

Полвека назад

Побочные жертвы коронавируса: станут ли дети глупее из-за дистанционного обучения © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Через семь месяцев ученики этого класса написали контрольные работы по математике и физике с результатом 4,8 балла. По инициативе автора системы обучения Шаталова каждый экзаменуемый получил индивидуальный конверт с заданием, составленным из задач для поступающих в вузы, вместо принятых в то время двух вариантов для всего класса. Курс математики и физики средней школы был изучен за два года. После окончания школы все участники уникального эксперимента стали студентами, и половина из них училась на отлично.

Секреты новой методической системы народный учитель СССР Шаталов раскрыл в книгах, а когда был моложе, делился секретами мастерства на лекциях, встречах с учителями и родителями. В педагогических энциклопедиях России и Украины система Шаталова с использованием опорных сигналов представлена как продуктивная система интенсивного обучения в школах, вузах, профтехучилищах. Шаталов — автор более шестидесяти опубликованных книг, в том числе «Куда и как исчезли тройки», «Педагогическая проза», «Точка опоры».

Был эксперимент в колонии для малолетних преступников, где в течение одной недели в общей сложности за три с половиной часа был пройден годовой курс геометрии. Все участники эксперимента продемонстрировали отличные знания экзаменаторам. Экзаменаторы чуть ли не со слезами на глазах слушали безупречные ответы детей, на которых школа давно уже махнула рукой.

Великий донецкий учитель Виктор Шаталов: человек, опередивший эпоху © РИА Новости, Александр Лыскин | Перейти в фотобанк

Благодарные ученики — новые учителя

«Опорные конспекты работают и в Германии!» — пишет слова благодарности Людмила Гольдберг из Мюнхена.

Письмо от Юлии Андреевой: «Когда я была маленькая, ну, как маленькая — училась в 9 классе — у меня был любимый предмет — история. Как известно, это предмет устный, но наш учитель объяснял его на доске цветными мелками, стрелочками, топографическими знаками, рисунками и таблицами. Шёл 1991 год. Через два года я окончила школу и поступила на исторический факультет. Спустя пять лет я пришла в родную школу преподавать. И стала применять те же значки и знаки, чтобы сделать учебную информацию не только доступной и понятной, но и красивой. Я всю жизнь пользуюсь этой системой преподавания! Она зародила у меня интерес к учебе, она продвинула меня в учёбе и профессиональной жизни! Она уже часть меня. Она мне удобна, проста и практична, она позволяет понимать и запоминать! И эта система преподавания принадлежит Вам, Вам, автору работающей методики опорных сигналов. Спасибо Вам, Виктор Шаталов. Мне кажется, что люди, находясь в условиях карантина почти как на войне, придут и к отказу от двоек в младших классах, и к щадящему обучению (в хорошем смысле этого слова), научатся быть внимательными именно к людям, к людям больше, чем к деньгам».

Под влиянием работ Виктора Шаталова преподаватели разрабатывают свои способы подачи информации, позволяющие сформировать представление о структуре и сути предмета, в некотором роде — постановке мышления. Многие ученики, которых учили-учили традиционно и не научили, начиная заниматься по Шаталову, говорят своим педагогам: «Мы не думали, что всё так просто».

Мир тесен

Резников хочет поражения в правах для учителей Донбасса © скриншот LBTV Владимир Забалуев на исходе советского времени работал учителем в сельской школе под Костромой. Приблизительно с середины — конца 1980-х годов в СССР началось движение педагогов-новаторов. Стали поднимать на щит различные альтернативные методики. Волкова, Шаталова, Амонашвили. «Меня очень заинтересовала методика Шаталова, — вспоминает Владимир, — в детстве я видел художественный фильм Симона Соловейчика. Когда я начал преподавать в школе, то решил ознакомиться с методикой Шаталова поближе. Я преподавал историю, обществоведение, государство и право, помню, что лично рисовал опорные конспекты для каждого предмета».

Виктор Шаталов произвёл на Владимира Забалуева очень позитивное впечатление. «Он был слегка ошарашен тем, что я свалился ему на голову, никак не предупредив, хотя я знаю, что к нему ехали со всех концов страны, — вспоминает Владимир, — он пустил меня к себе на урок. Первый день я ночевал в гостинице "Донбасс", в номере люкс, Шаталов договорился. Вторую ночь я ночевал уже на вокзале. Такой современный принц и нищий получился. Это было в апреле, кажется, 1987 года, у нас тогда мела пурга, а в Донецке цвели вишни и днём было 25 градусов. Меня это поразило тогда».

«Человек он безусловно выдающийся, в общении прекрасен, настоящий педагог, — тепло вспоминает Владимир педагога-новатора, — возможно, он избыточно выступал против единообразия советской педагогики, но при этом сам оставался советским педагогом. Отчасти немного по-советски Шаталов считал свою методику если не единственной, то хотя бы исключительной. Он мечтал, что его методика будет распространена по всей стране и будет способствовать, с одной стороны, обучению, а с другой стороны — развитию людей, потому что его педагогика была в значительной степени развивающей. Шаталов был очень советским человеком, он был патриотом большой страны, а не маленькой Украины».

Последний из могикан

«Как отец прошу»: и.о. министра образования Украины призвал школы перейти на удаленное обучение © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Для всех дончан смерть Шаталова — потеря невосполнимая. Было время, когда наша великая земля рождала великих людей, абсолютных работоголиков: стахановцев, новаторов, людей бесстрашных, которые не боялись ничего, говорили всё в лицо. В минуты уныния многие из нас вспоминают, из чего были сделаны наши предки, откуда все мы родом, кто положил жизни ради того, чтобы мы жили. Это важные знания, мы не должны об этом забывать. Но не забывать мало, надо быть достойными подвигов прошлого и каждый день спрашивать себя: а так ли я живу, как жил бы мой дед? Терпел бы он? Молчал бы он? Должен ли я терпеть? Должен ли я молчать?

Пошло писать «С таким-то ушла эпоха», я не люблю это словосочетание, оно какое-то неправильное, затёртое, заезженное. Но с Шаталовым и правда ушла эпоха. Вернее, не так — эпоха ушла давно, а теперь ушёл и Шаталов. Будут ли в новой эпохе, где дистанционное образование правит бал, педагоги-новаторы? Конечно, будут. А вот будут ли они из Донецка?