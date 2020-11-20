Украина заняла последнее место в Восточной Европе по уровню благосостояния, Рада провалила отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП, Кабмин предложил ввести накопительную пенсию для работающих на вредных производствах. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украина заняла последнее место в Восточной Европе по уровню благосостояния

Украина заняла 92-е место из 167 в глобальном рейтинге благосостояния Международной аналитической организации Legatum Institute, поднявшись за год на четыре позиции. При этом Украина находится на последней позиции среди стран Восточной Европы.

Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил Legatum Institute.

В общем рейтинге Украина разместилась между Гайаной (91-е место) и Сальвадором (93-е место). Россия в рейтинге — на 76-м месте.

На позицию Украины в Legatum Prosperity Index влияют низкие показатели страны в категории безопасность (144-е место в мире), социальный капитал (147-е), институциональная среда (119-е), здоровье (115-е), экология (110-е). Почему украинцы живут в три раза беднее россиян? МВФ нашел ответ

Наиболее высокая позиция Украины — в категории образование (38-е место в мире). На рейтинг безопасности государства значительно влияет война на Донбассе, отмечают аналитики.

В пятерку стран с самым высоким уровнем благосостояния входят: Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия.

Последние места в рейтинге заняли Центральноафриканская республика и Южный Судан.

Аналитики отмечают, что на показатель благосостояния стран повлияло распространение пандемии коронавируса. Однако, несмотря на это, почти все страны прогрессировали в большинстве показателей рейтинга в течение нескольких последних лет.

Рейтинг Legatum Prosperity Index ранжирует 167 стран мира по 300 индикаторам, что позволяет создать наиболее полную картину экономического, институционального и социального благосостояния государства, считают авторы исследования.

Напомним, в мае 2020 года в Минсоцполитики заявили о том, что уровень бедности на Украине вырастет до конца года до 45%.

В августе в Госстате сообщили о том, что почти 99% украинцев считают себя бедными либо ниже среднего класса. Более чем 9 млн украинцев грозит бедность из-за COVID-19 - ООН © Украина.ру

По прогнозам ООН, из-за пандемии коронавируса Украина может столкнуться с одной из сильнейших в ее истории рецессий, что приведет к стремительному снижению доходов граждан. В результате более 9 миллионов человек (каждый четвертый украинец) окажутся в бедности.

Верховная Рада провалила отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная Рада Украины во вторник, 17 ноября, не приняла законопроект об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. Документ поддержали только 17 депутатов: 12 из фракции «Слуга народа» и 4 внефракционных.

Этот законопроект предусматривал отсрочку обязательных РРО для ФЛП, за исключением рисковых групп.

Елена Кондратюк, и.о. председателя Верховной Рады назвала результаты «позорными»: «Я не понимаю, зачем было выносить этот закон и решение такое позорное принимать. Давайте мы все будем ответственно относиться к тем людям, которые стоят возле Верховной Рады».

В день голосования движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые протестуют против кассовых аппаратов для ФЛП.

Сразу после оглашения результата голосования протестующие предприниматели решили штурмовать Верховную Раду. Вспыхнула массовая драка, полиция применила слезоточивый газ. «Налоговый майдан–2»: на Украине предприниматели идут на крайние меры © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский недоволен, что украинский парламент до сих пор не может вместе с членами правительства найти компромиссное решение о введении кассовых аппаратов.

Президент был крайне удивлен, что физлица-предприниматели не могут получить четкого разъяснения относительно обязательного введения кассовых аппаратов, поэтому в Офисе президента решили заняться модерированием ситуации.

Президент заявил, что он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю решить этот вопрос как можно быстрее. Также он упрекнул премьер-министра в том, что тот не поддерживает коммуникацию с представителями малого и среднего бизнеса.

Глава государства отметил, что в условиях пандемии коронавируса жизнь предпринимателям надо максимально упростить.

Напомним, с 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

С 1 января 2021 года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникнет для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Кабмин предложил ввести накопительную пенсию для работающих на вредных производствах

Кабинет министров Украины в среду, 18 ноября, утвердил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы». Пенсионная реформа в действии: с 1 января десятки тысяч украинцев могут начать побираться © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Предполагается, что участниками новой системы станут лица до 35 лет, работающие в тяжелых и опасных условиях и имеющие право на льготное пенсионное обеспечение.

В случае одобрения парламентом накопительная система начнет действовать сразу же параллельно с традиционной солидарной.

Страховые взносы, поступающие за участников накопительной пенсионной системы, Пенсионный фонд будет направлять в негосударственные пенсионные фонды, которые участники системы смогут выбирать самостоятельно.

Новые пенсии будут выплачивать только людям, которым положена пенсия по возрасту на льготных условиях. Списки профессий, позволяющих рассчитывать на нее, утверждены Кабмином в 2016 году.

В Список № 1 входят специальности, связанные с подземными и горнорудными работами (шахты, метрополитены, карьеры…), металлургией («горячие» цеха, трубопрокат и т.д.), химической и атомной промышленностью, переработкой нефти и газа, гражданской авиацией, производством стекла, бумаги и т.п.

В Список № 2 включили профессии из тех же отраслей, но с менее тяжелыми и опасными условиями работы.

Право на льготную пенсию имеют работники из списков №№ 1 и 2, которые заняты полный рабочий день.

В проекте закона говорится о трех профессиональных пенсионных программах.

Выживайте сами: почему на Украине не будет пенсий © Украина.ру

Программа №2 дает право на получение пенсии после 55 лет и наличия страхового стажа от 30 лет, из него — на работе по списку №2 от 12,5 года у мужчин и наличия страхового стажа от 25 лет и по спискам №1 и №2 — от 10 лет у женщин. Работодателям придется платить еще 7%.

Программа №3 дает возможность добровольно вступить в накопительную профессиональную пенсионную систему на условиях, определенных в коллективных договорах, и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет. Работодателям придется платить от 3% по согласованию с работниками.

«Объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год. Расчеты, проведенные до 2050 года, показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны. Поэтому готовы к дискуссиям и надеемся на поддержку этого законопроекта в зале парламента», — отметил премьер Денис Шмыгаль в Telegram.

Напомним, первый этап пенсионной реформы, прошедший в 2017 году, предусматривал, что в 2019-м начнется переход на накопительную систему. Однако планы так и не были реализованы.

На Украине сейчас существует пять видов пенсий — по возрасту, льготные, по выслуге лет, по инвалидности и в связи с утратой кормильца.

Ранее премьер называл пенсионную систему с накопительными фондами «неизбежностью» и предлагал ввести ее до 1 января 2021 года. Он утверждал, что через 15 лет государство Украина не сможет выплачивать пенсии, так как численность трудоспособного населения уменьшается.