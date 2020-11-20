Прошедшая неделя действительно была относительно тихой. Итоги выборов в США не подведены. Итоги выборов на Украине – тоже. Руководство страны на самоизоляции, хотя, говорят, у Зеленского уже восстановилось обоняние (о чём не ёрничал только ленивый). В общем, ничего действительно масштабного не происходило

Впрочем, порадовали предприниматели, устроившие штурм Верховной Рады, чтобы власти жизнь малиной не казалась.

Эпидемия и карантин

На утро 20 ноября в стране заразились коронавирусом 598 085 человек, недельный прирост составил 85 433 человека. На предыдущей неделе прирост составлял 72,5 тыс., на позапрошлой — 61,5 тыс.

20 ноября суточное количество заболевших превысило 14,6 тыс.

Количество единовременно болеющих составило 313 163 человека (на прошлой неделе — 269,5 тыс.).

Умерли 10 598 человек, недельный прирост составил 1281 человек. На предыдущих неделях — 1393, 883, 1524. Логики в колебаниях немного.

Вылечились 274 324 человека. Недельный прирост составил 40 475, что несколько меньше, чем на прошлой неделе, — 49 тыс., но больше рекорда позапрошлой недели — 29,8 тыс.

Вновь началось обсуждение количества коек в коронавирусных стационарах. Президент заявил, что их 91 тыс., в то время как на практике имеет место 50-52 тыс., причём подавляющее большинство уже занято. Министр здравоохранения Максим Степанов 6 ноября сообщил, что до конца года можно развернуть 75 тыс.

Продолжается дискуссия относительно введения всеобщего карантина вместо «карантина выходного дня». Сама по себе необходимость его введения сомнений, кажется, ни у кого не вызывает из-за очевидного роста заболеваемости. В то же время вводить его страшно, поскольку малый бизнес ещё не пришёл в себя от последствий весеннего карантина.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в рамках COVAX (глобальной инициативы по взаимодействию с производителями вакцин в целях предоставления странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации) Украина бесплатно получит вакцину для 20% населения страны. Правда, он зачем-то начал уточнять и сообщил, что это 4 млн доз.

Как пишет одесский журналист Юрий Ткачёв, «это может значить одну из двух вещей. Либо в Украине на самом деле 20 миллионов населения, либо половину вакцины планируют тупо скрысить и продать налево, а бесплатно распространить только 4 миллиона доз».

Вполне вероятно и то, и другое, ведь численность населения Украины известна очень приблизительно — с точностью в 10-15 млн.

«Большестройкогейт»

18 ноября бывший министр финансов Украины Игорь Уманский, подав в отставку с поста советника главы Офиса президента, выступил с разоблачением «Большой стройки». По его данным, тендеры в рамках этого проекта распределяются между шестью большими компаниями, которые передают проекты малым, в результате чего расхищается порядка 40% выделенных средств.

«Укравтодор», естественно, выступил с опровержением — дескать, всё это неправда, тендерное законодательство на Украине идеальное, в выполнении заказов участвуют вовсе не шесть компаний, а около 20, из которых три крупные.

Что тут следует отметить.

Во-первых, украинское тендерное законодательство действительно относится к числу наиболее удачных и продуманных. Оно действительно снижает коррупционные риски и обеспечивает участие в выполнении тендеров эффективных компаний.

Во-вторых, идеального законодательства быть не может. В частности, есть свои прорехи и у украинского законодательства. Сговор крупных компаний и устранение мелких может происходить (и происходит) вне тендерных процедур.

В-третьих, в условиях рыночной экономики (это не какая-то специальная особенность Украины) коррупционные схемы (включая, например, легальное лоббирование) являются если не единственной, то естественной возможностью что-то делать в рамках государственного и муниципального заказа.

В-четвёртых, в заявлениях Уманского совершенно отчётливо видна политическая составляющая. На фоне провалов противоэпидемической работы и во внешней политике («минский тупик») «Большая стройка» является чуть ли не единственным относительно успешным проектом президента Зеленского. О мотивации Уманского можно только догадываться — то ли его подкупили, то ли он просто мстит за то, что не вписался в нынешнюю властную команду.

Следует отметить ещё два аспекта, с заявлениями Уманского прямо не связанных:

— на неделе возник также скандал со злоупотреблениями при строительстве мемориала «революции достоинства». Объём хищений там достигает 75%;

— Сергей Лещенко сказал, что «Зеленский сообщил послам (имеются в виду послы стран G7. — Авт.), что гарантирует сохранение должности директора НАБУ Сытнику, несмотря на решение Конституционного суда». Решение КС признало неконституционным назначение Сытника, а сам Сытник обвиняется в коррупции (это помимо самоочевидной неэффективности).

Конфликт с предпринимателями

17 ноября состоялось заседание Верховной Рады, на котором был провален законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц — предпринимателей. За принятие доработанного законопроекта в первом чтении проголосовали всего 17 депутатов.

Что характерно — законопроект был предложен профильным комитетом парламента. Удивительно, что депутаты все были за отсрочку, но именно решение об отсрочке принято не было. Вообще же речь шла о нормах, принятых ещё в сентябре прошлого года, — согласно им все плательщики единого налога должны использовать кассовые аппараты с 1 апреля 2021 года.

Результат оказался предсказуемым: протестовавшие перед Верховной Радой предприниматели попытались взять её штурмом, чего гвардия, конечно, не допустила. Впрочем, некоторым депутатам досталось на орехи.

Сама по себе ситуация достаточно определённая. С одной стороны, введения кассовых аппаратов требует МВФ, с другой — микропредпринимательство превратилось в своеобразный «офшор», которым пользуются и крупные компании (например, в качестве ФЛП оформляют кассиров и грузчиков в торговых сетях).

В то же время именно сейчас такие жёсткие меры не ко времени — предприниматели страдают от карантина.

Верховная Рада, однако, оказалась не в состоянии разрешить эту проблему.

Выборы в Одессе

15 ноября состоялся второй тур выборов мэра Одессы. Победил действующий мэр Геннадий Труханов, опередивший представителя ОПЗЖ Николая Скорика. Его результат составил 54,3%. Правда, явка на выборах была лишь немного больше 25%.

Тут следует сделать две ремарки.

Во-первых, Труханова поддержал Офис президента. Против Скорика была развёрнута беспрецедентная кампания, ну и, конечно, в ход были пущены фальсификации. Вплоть до замены главы избирательной комиссии, которая, как считается, была каким-то образом ассоциирована с ОПЗЖ.

Во-вторых, непосредственно перед выборами появилась официальная информация от МВД России, согласно которой Труханов является гражданином РФ. На результат выборов эта информация, скорее всего, не повлияла ни в каком смысле. Но она многое может поменять в позиции власти.

Наличие гражданства другого государства является основанием для лишения человека украинского гражданства и, соответственно, аннулирования результатов выборов… Но Киев, скорее всего, сделает вид, что ничего не заметил, ведь с Трухановым уже договорились. А теперь он станет более уступчивым.

Правда, такая схема выглядит уж очень наглой, но у нынешней киевской администрации свои представления о приличиях.

Выборы в Молдавии

Президентом Молдавии стала Майя Санду, получившая 57% голосов участвовавших в выборах избирателей.

В Киеве по этому поводу радуются, и основания для радости есть.

Во-первых, новый президент Молдавии настроена антироссийски и, значит, политически близка к украинским властям.

Характерно, что на Украине её первым поздравил Пётр Порошенко, посчитавший, что «Русский мир получил заслуженный ответ с указанием на выход». Ему, правда, забыли напомнить, что в прошлом году Санду обвиняла Порошенко в сотрудничестве с беглым молдавским олигархом Владом Плахотнюком и налаживании контрабандных схем… Так что «русский мир» выглядит как-то уж очень своеобразно.

Во-вторых, она относится к категории грантоедов, а именно грантоеды составляют сейчас одну из важных опор Владимира Зеленского.

Впрочем, большинство экспертов полагают, что существенных изменений политика Молдавии не претерпит. В частности, она не сможет решить проблему Приднестровья (в чём могла бы быть заинтересована Украина) и не сможет сколько-нибудь ускорить интеграцию Молдавии в ЕС.

Вероятность присоединения Молдавии к Румынии тоже не просматривается. Румыния, конечно, считает территорию Молдавии исторически своей, но объём проблем, которые возникнут в случае присоединения этой территории, для Румынии неподъёмен.

Впрочем, злые языки шутят, что с новым президентом Молдавия сможет потеснить Украину с места самой бедной страны Европы. В этом смысле победа Санду для Украины действительно может быть выгодной.