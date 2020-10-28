Вот уже третий месяц в Белоруссии продолжаются протесты. Их формат изменился и подчас принимает довольно радикальные формы

Во вторник, 27 октября, оппозиция объявила о новой волне забастовок в стране.

«Нелегитимная власть не выполнила ни одно из требований белорусов. Наши герои всё ещё сидят в тюрьме. Насилие на улицах продолжается. А Лукашенко торгует независимостью нашей Родины лишь бы усидеть на своём троне. Мы были к этому готовы. Сегодня вся Беларусь дала понять, что преступному режиму нет места в нашей стране. Рабочие, студенты, предприниматели, деятели культуры и пенсионеры, учителя и врачи показали, что мы не позволим вытирать о себя ноги. Вся страна указала Лукашенко на дверь. И мы откроем ему эту дверь!» — гласило сообщение, распространённое ведущимся из Польши Telegram-каналом Nexta_live. «Не идейные «змагары»: Шимов описал участников белорусских протестов © vk.com, Всеволод Шимов

При этом канал призвал переходить к более жёстким формам протеста.

«Размах сегодняшнего протеста завтра только увеличится. Если вы не можете открыто поддерживать забастовку — устраивайте на производстве САБОТАЖ. Нельзя допустить, чтобы наш труд пошёл на пользу человеконенавистнического режима», — указывалось в публикации канала.

А власти Белоруссии заговорили уже о терроризме, к которому прибегают протестующие.

«Рельсовая война» по-новому

В августе 1943 года на оккупированных территориях Белорусской ССР, Украинской ССР и РСФСР началась операция «Рельсовая война», которая позже была продолжена операцией «Концерт». Партизаны отправляли поезда под откос.

Когда в Белоруссии начались протесты, оппозиция поначалу окрестила силовиков «карателями», а себя попыталась представить в роли партизан, угрожая власти сопротивлением в случае слишком жёстких мер. «Партизанская риторика» проскальзывает подчас в сообщениях оппозиционных СМИ.

Однако последние события показали: одной риторикой дело не ограничилось. Белорусская оппозиция, если верить МВД Белоруссии, решило возобновить рельсовую войну.

«С начала года в Беларуси зафиксировано 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы. При этом 40% случаев (использование металлической проволоки) выявлено за прошедшие сутки», — сообщили изданию Sputnik Беларусь во вторник 27 октября в МВД.

По словам правоохранителей, неизвестные пытаются блокировать или существенно затруднить работу транспорта. Подобным инцидентом стал случай со светофором между станциями Асеевка и Колядичи. Из-за него произошла задержка движения трех электричек и одного поезда. Белорусский политолог оценил успех ультиматума Тихановской © vk.com, Всеволод Шимов

Кроме того, вечером 26 октября машинист маневренного поезда обнаружил на рельсах металлическую проволоку длиной 2,5 метра, а днем 27 октября на перегоне Бобруйск-Мирадино зафиксировали шесть подобных фактов.

«Во всех таких случаях на месте происшествия работали следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожники. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к правонарушениям лиц», — сказали в ведомстве.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко и вовсе назвал вышеупомянутые факты угрозой терроризма, ведь всё это, по словам Лукашенко, «может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей».

«Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — заявил он 27 октября.

Также Лукашенко заявил, что оставшиеся протестующие стали более радикальными.

«Мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи», — отметил Лукашенко.

Отдельно он подчеркнул, что «последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли».

В общем, власть решила взяться за белорусскую оппозицию всерьёз.

Беспокойство КГБ и вальяжность МИД

За день до заявления Лукашенко и МВД Белоруссии — 26 октября — о росте числа случаев проявления экстремизма со стороны участников протестных акций в Белоруссии за последние дни сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

«В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц. Так, во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей», — рассказал Бычек.

Кроме того, он рассказал об обнаружении под древком бело-красно-белого флага в ночь на 26 октября в Гомеле мины-ловушки, которая должна была сработать при попытке извлечения, а также о пяти случаях умышленного замыкания цепи на различных участках железной дороги утром 26 октября.

Бычек заявил, что эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, «преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя».

«Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма», — отметил он. Евгений Константинов: Белорусская власть душит как националистов, так и русофилов. Но первых поддерживает Запад © Facebook, Евгений Константинов

Тем временем МИД Белоруссии, который некоторые эксперты призывали «чистить», продолжает вызывать критику у сторонников власти. Так, 27 октября стало известно о новом прошении об отставке посла Белоруссии в Аргентине Владимира Астапенко.

«После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое, с требованием освободить меня от должности посла уже на основании статьи 41 — в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору», — заявил он в комментарии изданию Tut.by.

По словам Астапенко, целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Белоруссии.

«Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа», — отметил посол.

Эти слова Астапенко, а также относительная пассивность МИД Белоруссии вызвали озабоченность некоторых экспертов.

«А что с белорусским МИД опять случилось? Очередной посол предал, полное молчание по поводу ответственности Польши и Литвы за подстрекательство к терроризму. Послов этих государств нужно высылать, иначе они не понимают. Это не фантазии, это факты. Был момент, МИД стал жёстко реагировать на гибридную агрессию против страны, а потом снова в спячку. Это не дело», — отметил политолог Алексей Дзермант.

Таким образом, противостояние в Белоруссии власти и оппозиции ни в коем случае не прекратилось, а перешло в нровое качество — позиционной войны с элементами диверсий.

