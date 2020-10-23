Согласно распространённому мнению, победа на выборах Джо Байдена, который в бытность вице-президентом курировал украинское направление, будет для Киева предпочтительнее переизбрания на второй срок нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Не сыграет ли ставка на кандидата от демократов злую шутку с Украиной, как в 2016 году?

Последствия избрания президентом США действующего главы государства или бывшего вице-президента просчитывают не только для самих Штатов, но и для других стран. Издание «Европейская правда» опубликовало авторские колонки американских экспертов, в которых они дают прогноз о том, как Вашингтон будет выстраивать отношения с Киевом в зависимости от исхода выборов 3 ноября. Судьба сателлита. На всех этажах украинской власти замерли в ожидании того, кто станет президентом в США © AP, Visar Kryeziu

Трамп и Байден такие разные, но у них есть что-то общее

Бывший член комитета Палаты представителей по иностранным делам Скотт Каллинан подчёркивает, что результаты выборов в США представляют интерес для Украины, но не имеют первостепенного значения, поскольку она должна быть готова наладить отношения с любым президентом, чтобы впоследствии выстроить долгосрочное партнёрство на всех уровнях: с рядовыми американцами, с представителями деловой и политической элиты, с избранными властями.

Каллинан уверен, что у Украины есть все шансы стать долговременным приоритетом для США независимо от того, кто победит 3 ноября, поскольку в планах действующего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена на украинском направлении есть общие пункты.

Во-первых, по словам эксперта, последние пять лет Украина была «потребителем безопасности», просто принимая помощь США, однако, учитывая важное географическое положение, она может также стать «поставщиком безопасности» для Штатов, для этого необходимо более тесное сотрудничество Киева и НАТО в Черноморском регионе.

«Во-вторых, Украина должна способствовать усилиям США по масштабному противодействию Китаю и уменьшению его воздействия. Политика Трампа в отношении Китая, вероятно, будет демонстрировать наибольшую устойчивость в случае смены власти в США. Вряд ли президент Байден решится на её разворот. В этом контексте украинское правительство должно показать себя партнёром США, блокируя попытки Китая получить выгоду от стратегических отраслей Украины за счёт инвестиций или других методов, особенно когда речь идёт о высоких технологиях, аэрокосмической или военной сферах», — продолжает Каллинан.

В-третьих, бывший конгрессмен предлагает украинскому правительству стать прозрачным партнёром в борьбе с коррупцией и во внедрении реформ, добавляя при этом, что, «пока успехи в реализации антикоррупционных реформ на Украине остаются незначительными, отношения как со второй администрацией Трампа, так и с администрацией Байдена будут сдержанными». Экс-глава СБУ рассказал, как Порошенко поздравил Клинтон с президентством © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В завершение своей статьи Каллинан дал совет украинским властям следить за тем, чтобы их позицию не восприняли как предпочтение одному из кандидатов в президенты США. Иными словами, Владимиру Зеленскому не нужно повторять ошибки своего предшественника Петра Порошенко, который открыто поддерживал в ходе избирательной кампании 2016 года бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, баллотировавшуюся от демократов, и вопреки советам дипломатов даже не пытался установить связи со штабом Трампа и, более того, нелестно отзывался о нём, а после победы миллиардера-республиканца судорожно искал подход к нему.

Смысл менять шило на мыло?

Аналитик американской неправительственной организации «Германский фонд Маршалла» Майкл Киммедж тоже считает, что большой разницы от того, кто победит на выборах в США, для Украины нет — проблемы будут и при Трампе, и при Байдене, хотя взгляды на внешнюю политику у них диаметральны.

«Трамп не определил Украину приоритетом, хотя и утвердил решение предоставить стране летальное оружие. Администрация Трампа также приняла формальное обязательство относительно своего конкурирования с Россией, из-за чего Украина стала для США «партнёром по умолчанию». Однако одновременно с этим Трамп также втягивал Украину в американскую внутреннюю политику. Кроме того, он отказался публично критиковать президента России Владимира Путина и высказывался о Крыме как о территории, которую заслуживает Россия. Трамп вполне может продолжить «пророссийскую» линию и в случае избрания на второй срок, и тогда Украина окажется в одиночестве между ослабленной Европой и самоуверенной Россией», — пишет эксперт.

Байден, по его мнению, в случае прихода к власти вернулся бы к реформам администрации Обамы после Майдана 2013-2014 годов ​​​и противодействию России, что выражалось бы в форме критических заявлений и экономических санкций. «Ярмо в центре Европы»: что Трамп говорил об Украине © пресс-служба президента Украины

«В лице президента Байдена Украина имела бы друга и адвоката», — уверен Киммедж.

Однако, к сожалению для Киева, как подчёркивает аналитик, политика США в отношении Центральной Европы претерпевает значительные изменения независимо от победителя выборов.

Во-первых, с 2016 года межпартийная борьба ослабляет эффективность внешней политики страны. Если подходы Трампа не разделяют его собственные соратники, то Байден-президент столкнётся с противостоянием республиканцев в Конгрессе и критикой консервативных СМИ.

«Как следствие — при любом следующем президенте Украина не по собственной вине и в дальнейшем будет жертвой этого политического перетягивания каната. То ли вследствие прямых обвинений и дезинформации, то ли из-за уменьшения эффективности Вашингтона на международной арене», — приходит к выводу Киммедж.

Во-вторых, американская экономика понесла большие потери от эпидемии коронавируса, поэтому и демократы, и республиканцы предпочтут тратить бюджетные средства на решение внутренних проблем и не будут втягивать государство в военные конфликты за рубежом, в том числе на Украине.

В-третьих, врагом №1 для США стал Китай, а не Россия, поэтому американские политики считают приемлемым сохранить статус-кво в российско-украинской истории до следующих президентских выборов, то есть до 2024 года.

Открытая агитация

А вот Стивен Пайфер, который был послом США на Украине в 1998-2000 годах (при президенте-демократе Билле Клинтоне), с несвойственной дипломату предвзятостью агитирует за одного из кандидатов в президенты. В отличие от Каллинана и Киммеджа, он считает, что победа на выборах Трампа или Байдена будет иметь очень различное влияние на политику США в отношении Украины.

Как пишет Пайфер в своей статье, президенты-демократы Билл Клинтон и Барак Обама, а также президент-республиканец Джордж Буш-младший оказывали всестороннюю поддержку Киеву, нынешняя администрация в основном продолжила этот курс, предоставив ВСУ оружие, в том числе летальное и расширив антироссийские санкции, однако никогда не было понятно, поддерживает эту политику сам Трамп. Дипломат упрекает главу государства в попытках использовать Украину в собственных интересах (попытка добиться от Зеленского проведения расследования деятельности семьи Байденов), убеждённости, что в прошлые выборы вмешивались украинцы, а не русские, как утверждали американские спецслужбы, а также отказе публично критиковать Путина. Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США © REUTERS, Kamil Krzaczynski

Пайфер задаётся вопросом, что будет в случае переизбрания Трампа на второй срок? И тут же отвечает: поскольку второй президентский срок по Конституции последний, ему не придётся действовать с оглядкой на мнение избирателей через 4 года, поэтому он может усилить контроль над Республиканской партией, чтобы та не блокировала его инициативы, и тут может произойти всё что угодно, а вдруг Трамп исполнит свои предвыборные обещания 2016 года и поладит с российским лидером, снимет с его страны санкции и признает результаты референдума в Крыму.

«Как автор этих строк я не скрываю: надеюсь на избрание Байдена. В этом случае всё будет иначе. Соединённые Штаты получат президента, который осознаёт, что США заинтересованы в успешной Украине, и хорошо знает страну со времен своего вице-президентства. Он был бы тем другом, который нужен украинскому государству, — таким, который оказывает поддержку, но и готов давить на руководство Украины, чтобы оно сделало необходимые шаги в реформировании», — утверждает бывший посол.

В период работы в администрации Обамы Байден курировал украинское направление и часто посещал Киев, где вёл себя фактически как глава государства, диктовал украинским чиновникам, как нужно управлять страной. Позже, как стало известно из аудиозаписей телефонных разговоров, обнародованных внефракционным депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом, Порошенко лично отчитывался ему о реализации реформ, навязанных Западом. «Я разговариваю с Порошенко чаще, чем с женой». Украина — дар и проклятие Джо Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«В то же время надо понимать, что американский электорат выбирает следующего президента, исходя в основном из внутренних вопросов, таких как эффективность борьбы администрации Трампа с COVID-19 и с экономическими проблемами. Украина не играет в этом никакой роли, и украинские чиновники должны продолжать делать всё возможное, чтобы их страна не стала орудием политического футбола в американской кампании», — добавляет Пайфер.

Хорошо, да ничего хорошего

Профессор университета Риверсайда Пол ДьАньери, специализирующийся на восточноевропейской и постсоветской политике, не столь оптимистичен, как Пайфер, в оценке перспектив президентства Байдена для Украины.

«Избрание Байдена приведёт к гораздо более благоприятной политике в отношении Украины, но изменения, вероятно, будут незначительными — они произойдут в интенсивности, а не в направлении такой поддержки. Если Байден выигрывает, республиканцы будут атаковать его обвинениями о делах его сына с компанией Burisma. Без сомнения, на Украине найдутся люди, готовые им помочь. Поэтому сам Байден будет вынужден не слишком интересоваться Украиной», — предупреждает эксперт. Дмитрий Дробницкий: Украина ждёт, когда Байден, став президентом, восстановит внешнее управление © РИА Новости, Нина Зотина

Из публикации электронной переписки Хантера Байдена с забытого в ремонтной мастерской ноутбука стало известно, что Джо Байден, будучи вице-президентом США, не только знал детали работы сына на украинскую энергетическую компанию, хотя раньше упорно отрицал это, а был в доле. Предвыборный штаб демократов всячески пытается замять эту историю, но республиканцы её активно раскручивают и обещают новые подробности в ближайшее время. Как сообщила газета Time, в прошлом году некие люди на Украине пытались продать американским республиканцам компромат на Хантера Байдена за $5 млн.

«Я не вижу оснований ожидать немедленного изменения политики США в отношении Украины, если Трамп победит. Хотя худшие опасения Украины от переизбрания Трампа вряд ли осуществятся, нет оснований считать, что победа Байдена трансформирует политику США в отношении Украины. Нравится это нам или нет, но Украине и в дальнейшем придётся балансировать в той же сложной ситуации, в которой она находится сейчас», — подытоживает Пол ДьАньери.