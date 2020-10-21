Во время местных выборов на Украине 25 октября президент Владимир Зеленский намерен задать гражданам «пять важных вопросов». Юридической силы такой опрос иметь не будет, но президенту и его команде можно будет затем хотя бы ссылаться на результаты, оправдывая свои действия

Один из пяти вопросов — создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе. Характерно, что большинство жителей региона не смогут принимать участие в выборах и опросе, напрямую их касающегося.

Идею создания на востоке страны свободной экономической зоны (СЭЗ) впервые озвучил первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавлявший Трехстороннюю контрактную группу по Донбассу. Позже инициативу подхватил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Более 45% украинцев против свободной экономической зоны в Донбассе, хотя и не уверены, что это - опрос © "Рейтинг" Денис Пушилин в ответ заявил, что эта идея отдаляет, а не приближает выполнение Минских договоренностей.

С помощью таких мер в Офисе надеются заманить назад на Украину жителей ДНР и ЛНР, противодействуя «российской пропаганде», так как, по их мнению, исключительно воздействие российских СМИ стимулирует сепаратистские настроения в регионе.

«Привлечение на Донбасс ведущих компаний, подкормка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы», — говорится в заявлении Офиса президента.

Сразу же после заявления президента Киевский международный институт социологии (КМИС) решил провести свой опрос об отношении украинцев к вопросам, которые поднял президент. В период с 17 по 19 октября социологи опросили 505 человек и выяснили, что только треть (33,5%) поддерживают создание СЭЗ на Донбассе.

Больше всего сторонников оказалось на востоке страны (46% против 27% на западе). Что касается партийных симпатий, то больше всего поддерживают эту идею потенциальные избиратели «Оппозиционной платформы» (68,2%), а меньше всего — «Европейской солидарности» (11,3%).

Зачем Зеленскому создание свободной экономической зоны в Донбассе © AP, Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP

«Многие ответы респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чём идет речь», — сообщили киевские социологи.

Иными словами, определенная часть сторонников «Евросолидарности» автоматически выступает против предоставления Донбассу чего угодно. Другая часть общества поддерживает создание СЭЗ, полагая, что это предполагает какие-то культурные или языковые права для жителей региона.

Напомним, что свободная экономическая зона (иногда — особая экономическая зона) предполагает предоставление определенной территории льготных налоговых и таможенных условий для иностранных и местных предпринимателей. В России таких зон 33, включая Крым и Севастополь. В Белоруссии действуют СЭЗ в отдельных районах Минска, Гомеля, Гродно и Могилёва.

Такие зоны организуют для привлечения иностранных инвестиций, создания дополнительных рабочих мест, развития экспортной базы, приближения производства к потребителю, использования дешевой рабочей силы.

Однако сами власти Украины пока, похоже, не знают, что именно они хотят организовать на Донбассе. Складывается впечатление, что в Киеве лишь озвучивают какие-то инструкции западных кураторов, не до конца понимая, что они предполагают.

Иностранные кураторы давно советуют Киеву создать в прифронтовой зоне нечто вроде витрины «экономического чуда», каким в своё время западный Берлин был для восточного Берлина. После чего, согласно замыслу, население неподконтрольных территорий массово начнёт проситься назад на Украину, соблазненное сверкающими витринами и высоким уровнем жизни в Мариуполе и Славянске.

Однако реализация такого плана в современных условиях, мягко говоря, кажется нереалистичной.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский подчёркивает, что свободная экономическая зона — широкое понятие, а что именно Офис президента закладывает в него, непонятно.

«Обычно в украинском понимании это льготный налоговый режим, но насколько такой режим решает проблемы экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, — у меня большой вопрос», — говорит эксперт.

Он также напоминает, что предыдущий опыт создания СЭЗ, в том числе и в Донецке, оказался негативным для экономики страны, а через СЭЗ на Украину просто массово завозили товары без уплаты налогов и пошлин.

«Зачем вы его умножаете на ноль?»: соцсети о 5 вопросах Зеленского © president.gov.ua Егора Кияна. Он не исключает, что может быть налажена ограниченная торговля с неподконтрольными территориями, хотя она на самом деле и так существует, только ведется контрабандным способом.

Основным бенефициаром такой СЭЗ будут те украинские олигархи, которым нужен дешевый уголь. В первую очередь Ринат Ахметов.

СЭЗ также предполагает обычно создание совместных предприятий и привлечение иностранных инвестиций, но создание или возрождение предприятий на Донбассе сопряжено с рядом рисков для потенциальных инвесторов. Боевые действия могут возобновиться в любой момент, так как любое перемирие шаткое и ненадежное. Для любого серьезного бизнесмена это значит вложение средств в строительство или модернизацию предприятий при высокой вероятности их разрушения или перебоев с подачей электроэнергии, воды или газа.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко оценивает расходы на реинтеграцию Донбасса в 10 млрд долл. В бюджете таких денег нет. Поэтому сейчас нужно, по его словам, создавать стимулы для привлечения частного капитала. Одним из таких стимулов и является создание СЭЗ на Донбассе.

Однако у определенной части националистов есть надежды перехитрить международных инвесторов, не столько для интеграции Донбасса, сколько для усиления санкционного давления на РФ.

Тот же Вышлинский ссылается на механизмы инвестиционных гарантий Всемирного банка, которые могут быть в данном случае использованы. Проще говоря, заманиваем условных голландских инвесторов к прифронтовой зоне, они вкладывают средства, провоцируем эскалацию конфликта, поучаем ответный обстрел, инвестиции голландцев идут прахом, голландцы бегут жаловаться международному сообществу и требовать компенсаций от РФ.

При отсутствии конкретики и четко прописанного плана создания СЭЗ на Донбассе украинским гражданам сложно будет адекватно ответить на этот вопрос в ходе местных выборов. Избиратели, как показывает опрос КМИС, плохо представляют себе, что предполагает данная инициатива президента. Тем не менее, похоже, что кого-то этим опросом, как и организацией СЭЗ, попытаются обмануть.

Власти намерены либо создать иллюзию для жителей ДНР и ЛНР, либо подставить западных инвесторов, чтобы те выдвигали иски к РФ, либо обмануть собственных националистов, чтобы восстановить торговлю с неподконтрольными территориями. Последний вариант (легализация контрабанды) еще раз подчеркивает слабость украинских властей, которые вынуждены идти на всяческие ухищрения, даже преследуя собственную экономическую выгоду.