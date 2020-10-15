Президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена задолго до выборов начали обвинять в фальсификации результатов голосования. Однако избирательная система США устроена так, что они могут применить всевозможный административный ресурс для манипуляции сознанием граждан, не прибегая к массовым вбросам

Избирательный процесс в США в корне отличается от российского — это система непрямой демократии, то есть американцы голосуют не за того кандидата, которого хотели бы видеть президентом страны, а за выборщиков, которые в конечном итоге будут от их лица выбирать президента.

Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

Директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев назвал американскую избирательную систему одной из наихудших в мире, поскольку она не позволяет во всех случаях осуществить демократические выборы президента.

Пример тому — ситуации, когда главой государства становится человек, за которого проголосовало меньшее количество избирателей, как в частности было в 2016 году: Дональд Трамп победил по голосам выборщиков, но за бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон проголосовало большинство граждан.

«Применение административного ресурса, фальсификации — это обычная практика для США. Такую оценку собственной избирательной системы даёт президент — Трамп сам говорил, что на прошлых выборах в 2 штатах сфальсифицированы результаты. Если штат контролирует Демократическая партия, то она использует все возможности для использования административного ресурса в своих интересах, если Республиканская — то в своих.

Пример: для демократов выгодно голосование любому желающему практически без документов, в некоторых штатах можно проголосовать, показав квитанцию по оплате услуг ЖКХ, а в других штатах — надо регистрироваться заранее», — отметил Григорьев.

По его словам, в США очень много возможностей для фальсификации и перестраивания ситуации в интересах той или иной партии.

Во-первых, на сегодняшний день, по экспертным оценкам, сведения о 20 млн избирателей, внесённых в списки, не соответствуют действительности, массово рассылают бюллетени людям, которых уже нет в живых. Никакого контроля за бюллетенями, как, например, в России, в Штатах нет абсолютно.

Во-вторых, в некоторых штатах запрещено присутствие международного наблюдателя на участке, к тому же этому потворствует и ОБСЕ, которая не устраивает долговременные миссии, а направляет крайне небольшое количество наблюдателей.

В-третьих, при голосовании, которое длится месяцами, нет никакого контроля со стороны собственной общественности, эксперты говорят, что почтальоны пачками выбрасывают бюллетени.

Летом журналисты из Филадельфии смоделировали голосование по почте, а именно — на арендованный почтовый ящик, выполнявший роль ящика избирательной комиссии, отправили письма из разных концов города, в результате из 100 до конечного пункта назначения дошли 97, таким образом, потеря составила 3% бюллетеней. Трамп разместил этот видеоролик на своей странице в Twitter, чтобы подтвердить свой тезис о нечестном голосовании по почте. Битва за Белый дом: всё, что нужно знать о президентских выборах в США 2020 года

«Если почтальон может выбросить тысячу бюллетеней, то точно так же централизовано, например, демократическая власть штата может организовать, чтобы бюллетени не попали тому, кому нужно, а будут использоваться для массовой фальсификации. Неслучайно Трамп призывает своих сторонников проголосовать на участке, потому что с почтовым голосованием будут фальсификации.

К сожалению, мы можем констатировать, что нынешняя избирательная кампания в США — это не только противоборство двух кандидатов, но и противоборство двух кампаний по фальсификации: организованных Демократической и Республиканской партиями. Кому удастся лучше сфальсифицировать, тот, по всей видимости, и выиграет», — заявил Григорьев.

Совершенно иной точки зрения придерживается член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло. Он уверен, что существующая система хорошо работает в американских реалиях, поэтому менять её не нужно.

Эксперт объяснил, почему вообще в Штатах действует принцип непрямой демократии: отцы-основатели США писали законы, создавали нормативную базу, институты и считали, что нельзя доверить судьбу страны простым гражданам, потому что они не образованы, не знакомы с политической традицией, а если пустить их во власть, то нагородят такого, поэтому вершить судьбу страны должны избранные. Так и появились выборщики — своеобразный фильтр.

«Противники страшно нападают друг на друга, но фальсификации на самих выборах нет. Контроль выстроен на всех уровнях: с партийного до ФБР — таким образом, никто ничего вбрасывать не решается. Зато применяется манипулирование общественным мнением, в частности за счёт психологической обработки населения путём внушения, но ничего не подрисовывают. Да, административный ресурс применяют, но крайне боятся это делать, кроме Трампа», — сказал Манойло.

По его словам, американцы голосуют по почте, потому что Почтовая служба — это система контроля, особенно такой способ голосования любит электорат демократов, то есть противники нынешнего президента.

Что сделал Трамп? Он провёл своего ставленника на пост директора почты, и затем они заявили, что почтовые ящики висят на домах так долго, что нуждаются в замене. Рабочие демонтировали ящики, погрузили в фургон и вывезли, а новые на их место не повесили, и когда избиратель демократов приходит отправить свой бюллетень, не может найти ящик.

В свою очередь, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов подчеркнул, что система работает, США существуют, с этим никто не спорит. Но при этом она очень консервативна и не способна к масштабным изменениям.

«Я бы ещё обратил внимание на порядок выдвижения кандидатов как на проблему нынешних выборов. Возьмём выдвижение Байдена. Шансов у демократов на тот момент было мало, экономика была на подъёме, и никто совершенно не думал, что Трамп можно взять и забороть, что есть реальные шансы.

Основная задача Демократической партии состояла не в этом, а в том, чтобы не дать дорогу социалистам, левым демократам в лице Берни Сандерса, который на всех последних выборах забирает молодёжь. Собственно, выдвижение Байдена было под эту задачу, а не победить на президентских выборах — выдвинуть проверенного пожилого политика, который идеально консолидирует партийный аппарат, но при этом будет безопасен для будущего.

Просто человек должен был придержать место. Демократы фактически собирались эти выборы пропустить, а тут всё перевернулось с ног на голову», — пояснил эксперт. «Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Действительно, в начале год шансы Трампа на переизбрание почти ни у кого не вызывали сомнения — ситуация в стране была стабильной, безработица достигла рекордно низких за последние 50 лет показателей, в том числе среди афроамериканцев.

Всё изменилось с началом эпидемии коронавируса, президент как мог оттягивал введение карантина, чтобы не спровоцировать экономические проблемы, но с ростом смертности от COVID-19 падала популярность Трампа. В начале внутрипартийных праймериз бывший вице-президент Джо Байден не был в лидерах, но благодаря победе в Южной Каролине постепенно укрепил свои позиции, а на финишной прямой сенатор от Вермонт Берни Сандерс снял свою кандидатуру в его пользу.

«Хотели бы демократы поменять своего кандидата на более живого, когда ситуация изменилась, разумеется, хотели, могли они это сделать — нет. На мой взгляд, сейчас система работает за Трампа, он бы вообще хотел погрузить ещё в XVIII век и запретить все форм голосования, кроме очной. Любая система должна быть гибкой, чтобы соответствовать современным реалиям», — добавил Кузнецов.

Как показал недавний опрос социологической службы Gallup, 41% американцев не уверены, что их бюллетени на предстоящих выборах посчитают правильно.