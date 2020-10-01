«Украинское досье»: США на грани гражданской войны, при чём тут Украина?

Накал борьбы на президентских выборах в США и некоторые особенности этой кампании заставляют рассматривать самые негативные варианты развития событий, вплоть до вмешательства армии. На этом фоне без украинской повестки в американских выборах не обойтись

Эти и многие другие вопросы обсудили в ходе состоявшейся 1 октября пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

На нынешних выборах в США соперники активно задействуют внешний фактор. Со стороны Байдена распространяют так и оставшиеся неподтверждёнными слухи о российском влиянии, а со стороны Трампа звучат обвинения в адрес семьи Байдена в реализации коррупционных схем на Украине. Что же происходит на самом деле, и повлияет ли внешний фактор на исход выборов?

Открывая дискуссию, модератор и главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что предвыборная война в США «приобретает всё более жуткие очертания», а прошедшие дебаты показали буквально «пещерный уровень культуры и антикультуры».

Украина и американские выборы

Участники пресс-конференции затронули украинскую тему применительно к американским выборам — в разрезе коррупционных скандалов и возможного их влияния на американскую политику. Так, журналист и политолог, депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Елена Бондаренко в ходе скайп-подключения из Киева сказала, комментируя историю с «Бурисмой», что смешно и печально комментировать эту тему, — «печально для самих американцев, смешно для украинцев».

По её словам, для украинцев это смешно только по одной причине — когда говорят: ну вот видите, украинцы влияют на американскую политику, то… «хочется сказать всем, что влияние бывает разное».

«В данном случае это, скорее всего, как раз украинский бумеранг, который возвращается к тем международным коррупционерам, которые попытались из Украины сделать дойную корову и сделали на какое-то время, и продолжают её доить. И при этом возмущаются, что те, кого грабят в Украине, задают закономерные вопросы: ребята, а что же вы делали в этой стране, как вы себя вели и в каких коррупционных схемах вы принимали участие?» — сказала Бондаренко. «Бурисма» в суде призналась в даче взятки вице-президенту США – Деркач © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Она отметила, что разоблачения депутата Рады Андрея Деркача и видеообращения экс-нардепа Давида Жвании «говорят о том, что история для нас ещё не закончена». По словам Бондаренко, как раз сейчас «самый уникальный для Украины шанс воспользоваться выборной кампанией, показать, кто есть кто, и кто что творил в Украине — в частности, Байден вместе со своим соучастником Порошенко».

А как это повлияет на американские выборы — дело десятое, «для нас это не должно иметь никакого значения».

Искандер Хисамов отметил: получается так, что американцы строили антикоррупционную вертикаль в Украине под предлогом, что украинцы сами не справятся, а теперь украинцы коррумпируют американцев. Бондаренко на это ответила, что, по её мнению, все эти антикоррупционные органы в Украине создавались с одной целью — покрывать и крышевать международную коррупцию в Украине.

«Теперь они пытаются прикрыть и отмыть Байдена», — сказала она, добавив, что, с другой стороны, тем украинским политикам, которые, например, не поддерживают евроатлантический курс Украины, вот им как раз стоит опасаться этих органов.

По словам Бондаренко, в Украине на президентство Байдена возлагает надежды только одна команда — «это команда Порошенко», там рассчитывают, что Байден в качестве президента США убережёт от преследований своих соучастников.

Поэтому, продолжила она, «в Украине смотрят на выборы в США пристально, с большим вниманием, прекрасно понимая, что все беды свалились на нашу голову именно тогда, когда украинским вопросом занималась исключительно демократическая ветвь большой американской политической машины».

Бондаренко также отметила, что Трамп за четыре года правления показал отсутствие интереса к украинскому вопросу. Таким образом, для украинцев лучше будет, если Трамп удержится, в таком случае Украину хоть на какое-то время могут оставить в покое, сказала эксперт. Она добавила, что большую часть украинских грантоедов сейчас оставили без довольствия — и они не мешают Украине; таким образом, «есть надежда избавиться от колониального ига».

Хисамов согласился с этим, отметив: возможно, после выборов в США последствия будут такие, что все на долгое время забудут об украинской повестке, что пойдёт Украине только на пользу.

«Это наш ужас…»

Комментируя американские дебаты, политолог Ростислав Ищенко сказал, что он даже не может припомнить такие ссоры, в которых участники вели бы себя так, как вели себя два дебатировавших американских политика, — даже в заводских курилках ссорятся вежливее.

«То, что мы увидели на дебатах, — это просто белый шум, я не понимаю, зачем они вообще выходили на дебаты», — сказал Ищенко.

Он добавил, что при желании американские политики могли бы поднять на дебатах серьёзные вопросы, в частности, и вопрос о коррупции на Украине. А вместо этого они говорили друг другу «ты — дурак; ты сам дурак»… Однако, подчеркнул эксперт, это потребляется американским обществом, и американцы сейчас обсуждают, кто выиграл дебаты. «Заработал коррупционное состояние на Украине»: Трамп обрушился на сына Байдена на дебатах © REUTERS, Brian Snyder

Тем не менее, два кандидата и их команды продемонстрировали низкий уровень дискуссии. Ищенко подчеркнул: если бы в США всё было хорошо, можно было бы об этом забыть, но сами американские политики говорят, что США находятся на грани гражданской войны, а может быть, уже и за гранью.

«Это наш ужас, потому что США — это ядерная держава», — сказал политолог.

По его мнению, вполне возможно, что судьбу выборов будет решать Верховный суд. А участники дебатов при этом не говорят о критической ситуации с выборами, но вместо этого говорят «о какой-то чепухе».

Хисамов, в свою очередь, предположил, что так и было задумано, ведь надо исходить из того, что Трамп и Байден — умные люди, и у них очень серьёзные и умные команды. Но, возможно, решено, что до смыслов добираться уже не нужно, их лексика и тональность свидетельствует о том, что они все подготовились к драке.

Ищенко с этим согласился, отметив, что при этом обе команды критически нуждаются в компромиссе, потому что «победитель в гражданской войне получает руины». Он напомнил об угрозах команды Байдена вынести при необходимости Трампа из Белого дома и о письме генералов о том, что армия поддерживает Трампа.

«Армия уже вступила в политику», — констатировал эксперт.

«Русский фактор»

Нынешняя президентская кампания в США в общем повторяет конфигурацию кампании 2016 года, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он напомнил, что именно в 2016 году «случилось страшное», а именно произошла «тотальная десакрализация поста президента США». Сам институт в имиджевом смысле уничтожен, утверждает эксперт, и потому теперь возникают вопросы.

Что до украинской повестки и коррупционных скандалов, то, по словам Мухина, на Украине сейчас происходит то, что происходило в России в 90-е годы, когда «люди со светлыми лицами», иностранные советники выстраивали коррупционные схемы. Нужно это было для того, чтобы потом держать российских политиков и чиновников на коротком поводке.

Однако «казус с Байденом и с его сыном на Украине показал, что теперь это бьёт и в обратную сторону, особенно теперь… в условиях острой конкурентной борьбы в самих США». Елена Бондаренко сказала, что будет с Украиной, если к власти в США придет Байден © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Эксперт также напомнил, что для объяснения неожиданного для многих проигрыша Хиллари Клинтон в 2016 году был придуман «русский фактор», и Трампу все четыре года пришлось с этим клеймом существовать. А Россию стали обвинять во всех смертных грехах и получать с этого политические дивиденды.

По мнению Мухина, гражданское общество в США сейчас дезориентировано, но «должно сказать своё слово». Де-факто гражданская война в США уже идёт, и это действительно общемировая проблема, подчеркнул эксперт.

Хисамов на это заметил, что и само гражданское общество в США «глубоко больно», что серьёзно усложняет ситуацию.

США: торжество ультралиберализма

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Бабич отметил, что памятники XIX века сейчас рушат в цивилизованной Англии, в цивилизованной Бельгии, — и причиной тому тоталитарная идеология. В качестве доказательства тоталитарности этой идеологии эксперт привёл историю с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа — Полом Манафортом.

По словам Бабича, сейчас действительно произошла «украинизация американской политики» и украинизация американской прессы» — так, лишь некоторые издания в США говорят о скандале с «Бурисмой» и пр.

Он также подчеркнул, что США правят не выбранные люди, а правит «вот эта радикальная идеология». По словам Бабича, у либерализма тоже есть свой «бастард» (упрощённый вариант для объяснения народу) — это и есть эта радикальная тоталитарная идеология, беспощадная к противнику, которая сейчас управляет людьми в США. И людям — пусть они и умны — приходится приспосабливаться к ультралиберализму, даже просто ради самосохранения.

Так, по мнению эксперта, вполне возможно, что Трамп побоялся поставить вопрос на дебатах о реальной проблеме — о черном расизме. Эксперт объяснил, почему Трамп молчит о «черном расизме» в США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тоталитаризм действует на уровне языка, и не может сказать президент США слова «чёрный расизм», правду говорить нельзя, обрисовал Бабич ситуацию.

Американский раскол

Что будет? Алексей Мухин отметил, что в США и сейчас «очень хорошо продаётся русофобия». Он отметил, что США «разрушаются медленно», страна в болезненном состоянии, но выздоравливать не хочет.

В свою очередь, Ищенко подчеркнул, что США сейчас практически раскололись и на уровне общества, и на уровне элит. А дебаты показали, что стороны даже не намерены искать компромисс.

«Они идут к столкновению… С кем мы (Россия) можем разговаривать, если мы не знаем, кто победит?» — задал вопрос эксперт.

И добавил: в условиях, когда рушится мировой гегемон, обязанность РФ — стабилизировать ситуацию в мире, потому что это опасно для всех.

«Бикфордов шнур уже горит, подсоединённый к бочке с порохом, а бочка с порохом стоит у нас посреди комнаты», — считает Ищенко.

По его словам, позаботившись о человечестве, Россия позаботится и о себе.

Хисамов, в свою очередь, выразил сомнение в том, что кризис станет смертельным для США, — кризисы там не раз бывали, и вполне серьёзные. Но и этот кризис очень серьёзен. А Мухин предположил, что всё происходящее напоминает то, что происходило с СССР, и тогда… что будет? Возможно, произойдёт распад на штаты, а затем часть штатов образуют конфедерацию.

«Лучше бы они не распадались»

В реалистичности такого сценария усомнился Ищенко, заметивший, что тут «есть проблема». Он напомнил, что если во время гражданской войны в США был распространён «патриотизм своего штата», а сейчас этого нет, и многие американцы считают себя просто американцами, а не жителями того или иного штата. Есть ещё и федеральная бюрократия. В таких условиях, предположил Ищенко, мирный распад был бы благом, но вряд ли возможен. Байден может получить Нобелевскую премию мира © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

По мнению эксперта, федеральные и сепаратистские настроения будут сталкиваться на уровне каждого штата, в каждом городе, на каждой улице и чуть ли не в каждой семье, а это самый опасный вариант гражданской войны.

В свою очередь, Бабич отметил, что для России было бы лучше, если бы США не распадались, а просто сменили свою идеологию. Он подчеркнул, что российской элите надо бы понять, что договориться с идеологией ультралиберализма (условно) не удастся.

Что до украинской повестки, то, по мнению Ищенко, США необязательно будут стараться любой ценой плотно удерживать Украину: Трамп просто забыл о ней, а Байдена Украина интересует только в коррупционном смысле. По его мнению, даже военная база на территории Украины США не нужна, поскольку она ничего в стратегическом плане не даёт, но при этом будет нести определённую опасность для самих американцев.

Бабич с этим не согласился: империи могут вести долгую игру, и, даже если им это сейчас не очень выгодно, но может быть выгода в будущем, они это сделают.