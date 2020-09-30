В сентябре 2020 года украинская «тарифная комиссия» обнаружила, что расходы на услуги по теплоснабжению для пожилых людей составляют около 25% доходов. Это критически высокий уровень

«По результатам проведенного анализа, НКРЭКУ видит, что одной из основных проблем для уязвимых слоев населения является доступность коммунальных услуг. В настоящее время доля расходов на услуги поставки тепловой энергии от среднемесячного дохода домохозяйства составляет 11%, в то время как для пожилых людей такой показатель составляет около 25%, что является критически высоким уровнем», — рассказала член Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий в ходе круглого стола, посвященного социальной защите пожилых людей.

Регулятор отмечает, что основой для снижения финансового бремени для населения наряду с предоставлением субсидий должно стать введение мер по энергоэффективности.

Прощай, квартира! На Украине будут жестоко бороться с долгами за коммуналку © Украина.ру/Стрингер

В частности, в 1,2-2 раза ниже, чем в соседних государствах.

Хотя в Минэнерго и заверяют, что тарифы на электричество повышать не будут, стоит обратить внимание, что речь идет только о 2020 годе.

«Минэнерго и Кабмин неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена на электроэнергию для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной», — заявили в министерстве.

Эксперты отмечают, что, как только на Украине пройдут местные выборы, руки у регулятора будут развязаны, и рост коммунальных тарифов станет реальностью. А цены на газ уже растут вне зависимости от намеченных выборов, поскольку государство полностью устранилось от их регулирования. При этом, как свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, 12,3% украинцев заявили, что не будут платить за коммуналку, если тарифы повысят.

Платить больше готовы 53,5% опрошенных, и более трети (34,4%) затруднились ответить на этот вопрос.

Вместо субсидий — дороги

Что касается субсидий, которые должны помочь украинцам оплачивать коммунальные услуги, 28 сентября Кабмин урезал объемы расходов на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам еще почти на 760 миллионов гривен (около 2 миллиардов рублей). Эти деньги были предусмотрены Минсоцполитики на 2020 год в общем фонде госбюджета. Теперь они пойдут на реабилитацию инвалидов.

В этом же месяце Верховная Рада одобрила изменения в госбюджет-2020, перенаправив 2,16 млрд грн, предусмотренных на выплату субсидий, на ремонт мостов и дорог общего пользования. «Укравтодору» из этой суммы, как сообщили в госагентстве, достанется 600 миллионов гривен.

К тому же в августе правительство ужесточило правила получения субсидии. Отныне государство при расчете социальной помощи будет фактически искусственно завышать доход семьи, засчитывая в него оформленную субсидию. Это приведет к уменьшению суммы субсидий, а некоторые семьи вообще перестанут их получать.

Увеличилось и количество документов для получения государственной помощи — добавились налоговая декларация и справка о доходах.

МВФ — лучший друг украинских неплательщиков за коммуналку © Украина.ру/Стрингер

Расширен также список лиц, которые, безусловно, входят в состав семьи вне зависимости от места их пребывания: муж, жена, родные и усыновленные дети до 18 лет, дети, которые не состоят в браке и учатся на дневном стационаре в возрасте до 23 лет. Это означает, что если дети, к примеру, получают зарплату или стипендию, но при этом живут в другом городе (или стране), их доход все равно «подтягивается» в общий семейный и сводит шансы на получение субсидии к минимальным.

Аналогично поступили и с матерями-одиночками, более того, их могут лишить субсидии, если они уехали на заработки за границу более чем на два месяца.

И одно из самых главных сомнительных нововведений — процедура возвращения социальной помощи. В случае если субсидиант подал неправдивые данные об изменениях в составе семьи без уведомления органов соцзащиты, то указанные органы рассчитывают сумму денег к возврату. Если субсидиант отказывается или не может вернуть эти деньги, их взыскивают через суд.

На Украине уже начали выносить решения о возврате субсидий, которые граждане, по мнению власти, получили неправомерно. Так, Охтырский горрайонный суд Сумской области в конце августа вынес решение о взыскании с семьи 64,1 тыс. грн «лишней» субсидии. Местный житель, проигравший суд, оказался виновен в том, что с 2015 года получал субсидию на оплату коммунальных услуг, но не указал в декларации, что с ним живут дочь и два несовершеннолетних внука. В судебном решении сказано, что ответчик предоставил государственным органам недостоверную информацию, отказался возвращать деньги добровольно, поэтому теперь ему придется делать это в принудительном порядке.

Обойти нововведения не удастся, так как органы соцзащиты обязали проводить максимальный мониторинг информации по каждому субсидианту.

Всех, кто подаст заявление на субсидии, ждут несколько этапов проверок. На каждого, кто претендует на соцпомощь, соберут личную информацию. Информация обо всех обратившихся за помощью попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть всё: открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, идентификационный налоговый номер, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров.

Зарегистрирована машина или недвижимость, крупная покупка — все это можно отследить через реестры или банковский счет.

Долги будут расти

Эксперты отмечают, что такие жесткие меры приведут к тому, что государство сэкономит на субсидиантах еще 6-7 миллиардов гривен в год.

Пустые обещания премьера Шмыгаля. Сколько украинцы будут платить за газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Министерство финансов Украины в проекте государственного бюджета на 2021 год сократило расходы на субсидии. В 2021 году на субсидии планируется заложить 36,6 миллиарда гривен, что на 2,7 миллиарда гривен меньше, чем в этом году. В Минфине оправдывают сокращение объемов субсидирования повышением минимальной заработной платы.

«Увеличение минимальной зарплаты ожидается исключительно в фискальной плоскости: оно не затронет большинство наемных работников, ожидается лишь наращивание фискальной нагрузки на малый и средний бизнес. Минимальная зарплата вырастет на 1500 грн, или на 30%, но основной эффект от этой акции — простое увеличение удельного веса официальной зарплаты в общем «конверте». С учетом суммарной налоговой нагрузки на фонд оплаты труда речь идет о росте прямого налогового давления на МСБ на уровне +12%.

В то же время повышение минимальной зарплаты фактически никак не будет отражено в социальной плоскости: для увеличения зарплат бюджетников необходимо понять прожиточный минимум и оклад первого разряда тарифной сетки, лишь тогда у них повысятся доходы. Но здесь население ждет неприятный сюрприз: прожиточный минимум для трудоспособных лиц планируют увеличить лишь на 9% (по сути, на индекс инфляции) — с 2 270 грн до 2 481 грн (и то лишь на конец года, в декабре). Именно от этой суммы и будут начисляться все базовые соцвыплаты, которые практически не изменятся», — говорит экономист Алексей Кущ.

А по мнению эксперта в сфере энергетики Валентина Землянского, сокращение субсидий и рост цен на коммунальные тарифы неминуемо приведет к росту долгов за «коммуналку».

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Сейчас субсидии урезали, потому что был поднята минимальная заработная плата, соответственно, всю шкалу пересчитали, плюс с мая обязательный платеж за коммунальные услуги при назначении субсидии вырос с 15% до 20%. Поэтому по факту количество неплательщиков может существенным образом увеличится. Это все приведет к росту задолженности за коммунальные услуги.

Не забывайте, что в парламенте лежит законопроект о лишении квартир за долги по коммуналке. Я думаю, что накануне местных выборов они не рискнут его принимать, но их подходы к решению данной проблемы — на грани фола», — сказал в комментарии Украина.ру Валентин Землянский.