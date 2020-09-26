В результате авиакатастрофы в районе украинского города Чугуев спасся только один курсант Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Выводы государственной комиссии о причинах крушения военного самолёта будут готовы к 25 октября, а пока эксперты отмечая надёжность Ан-26, объясняют, при каких обстоятельствах выживших могло быть больше

Вечером в пятницу, 25 сентября, в районе города Чугуев Харьковской области при заходе на посадку разбился самолёт Ан-26 (бортовой номер 76) Воздушных сил Вооружённых сил Украины, выполнявший учебно-тренировочный полёт. На борту находило 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Двое курсантов выжили, как сообщалось, благодаря тому, что смогли выпрыгнуть из самолёта в последний момент, их немедленно госпитализировали. Виталий Вильховой получил ожоги до 90% тела и находился в крайне тяжёлом состоянии, спустя несколько часов он скончался, у второго ожоги не такие сильные, он получил сотрясение мозга и переломы, его жизни ничего не угрожает, врачи готовы выписать его из больницы ориентировочно через неделю. «Нет государственного контроля - есть катастрофы»: соцсети о катастрофе над Чугуевом © Минобороны Украины

На место трагедии сразу выехал губернатор Харьковской области Алексей Кучер, а утром туда прибыли министр обороны Украины Андрей Таран, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, глава ГСЧС Николай Чечеткин и вице-премьер Олег Уруский, который возглавил государственную комиссию по расследованию обстоятельств катастрофы. Прилетел и президент страны Владимир Зеленский.

Спасатели приступили к разбору завалов, эксперты осмотрели место крушения самолёта и произвели выемку необходимой документации, проведены допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы.

На всей территории страны по указу Зеленского объявлен день траура 26 сентября.

Накануне вечером, 25-го сентября, источник издания Depo.ua в Министерстве обороны Украины сообщил, что причиной катастрофы стал отказ двигателя. Об этом, по его словам, 30-летний командир самолёта сказал по рации незадолго до крушения. Глава ведомства Андрей Таран не стал спешить с выводами, сказал, что произошла какая-то техническая неисправность, какая именно, станет известно после расшифровки чёрного ящика. Их, к слову, уже извлекли.

По факту крушения Ан-26 возбуждено дело по статье о нарушении правил полётов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

Государственное бюро расследований Украины уточнило, что следователи проверяют 4 версии:

1. катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

2. катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

3. ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

4. ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовки его к полёту

Позже Министерство обороны Украины опубликовало на своём сайте сообщение: «По предварительной оценке специалистов по лётной безопасности, произошёл отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолёта имел в запасе более 5 тысяч лётных часов до очередного ремонта. По словам министра, предварительный анализ даёт основания полагать, что, скорее всего, самолёт зацепился крылом за землю». От «Мечты» до «Варяга». Как Украина по дешевке продает остатки советских технологий Китаю © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

Кстати о ремонте. На портале государственных закупок ProZorro написано, что в июле командование Военно-воздушных сил заключило контракт с заводом «Антонов» на ремонт 9 военных самолётов, среди которых указан Ан-26 с бортовым номером 76, то есть тот самый, который потерпел крушение в Харьковской области. Министерство обороны Украины подтвердило эту информацию. Работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года, однако неизвестно, был ли проведён ремонт.

«Самолёт 1977 года производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полёты ещё три года без обновления ресурса. Речь идёт и о двигателях, и о самом борте», — сообщило ведомство.

В свою очередь, командования Воздушных сил Украины подчеркнуло, что капитальный ремонт Ан-26 не планировался, поэтому информация, будто борт не был готов к выполнению полётов и готовился в ближайшее время к ремонту, не соответствует действительности.

«Последняя дата ремонта 30 июля 1996 года на «410» заводе (завод 410 гражданской авиации — ред.). Налёт с начала эксплуатации 5 985 часов. Назначенный ресурс — 20 000 лётных часов. Остаток назначенного ресурса 14 015 часов», — заявил вице-премьер-министр Олег Уруский на экстренном заседании правительства.

Он добавил, что срок до очередного ремонта истекал 21 июня 2022 года.

Впрочем проблемы всё-таки были. Как рассказала в эфире «24 каналу» мать погибшего пилота, за сутки до полёта сын говорил ей, что машина не совсем в исправном состоянии — двигатели самолёта неоднократно отказывали.

В день трагедии, по словам Тарана, Ан-26 совершил 6 вылетов и совершил 5 успешных посадок, всё шло по плану.

Как бы то ни было Зеленский отдал поручение приостановить любые полёты с привлечением аналогичных самолётов до выяснения причин трагедии, а также проверить все контракты в оборонной отрасли и усилить контроль в сфере закупок военной техники и её обслуживания. В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на экстренном заседании правительства поручил министру обороны провести объективное расследование, на время которого будут отстранены все лица, ответственные за организацию учебных полётов. Отчёт о причинах авиакатастрофы государственная комиссия должна представить до 25 октября. По словам Уруского, возглавляющего эту комиссию, только на опознание тел погибших понадобится 2-3 недели, поскольку идентифицировать их не удаётся, понадобится экспертиза ДНК. Каждая семья, которая потеряла в катастрофе родственника, получат от Министерства обороны единовременное пособие в размере 1,576 млн гривен, или $55 тысяч.

Президент и губернатор Харьковской области навестили единственного выжившего в этой трагедии курсанта Вячеслава Золочевского в больнице и узнали подробности произошедшего.

«Парень рассказал, что происходило. Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем мы можем помочь. Сказал, что всё происходило, как в компьютерной игре… Он всего не помнит, он потерял на определённом этапе сознание. После того, как он пришёл в себя, он покинул обломки самолёта, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своём коллеге. Он выжил, находясь в самолёте», — сказал журналистам Кучер.

То есть он не выпрыгнул из самолёта до столкновения с землёй, как сообщалось изначально.

«20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришёл в себя возле обломков самолёта Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Один из парней горел рядом, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать ещё один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм, Украина гордится тобой», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Место крушения самолёта специалисты будут осматривать ещё как минимум два дня, поскольку обломки могут находиться на расстоянии от 3 до 5 километров от эпицентра события, а их надо собрать для того, чтобы установить реальную картину. Само судно, как сообщил телеканал «Украина 24», перевезут в одну из военных частей Харькова. Авиакатастрофа в Донбассе. Важные детали со спортивной спецификой © donjetsk.com

В эфире того же канала авиаэксперт Вячеслав Коновалов объяснил, что Ан-26 может приземлиться даже в самых сложных условиях, поэтому предполагать причины катастрофы очень сложно. По его словам, возможно, у пилотов возникла накладка одновременно по нескольким проблемам. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в комментарии телеканалу «360» также подтвердил, что при правильном пилотировании самолёт может лететь на одном двигателе, примеров посадки в таких обстоятельствах насчитывается больше 20 по России и СНГ, но если допустить ошибку, судно переворачивается и спиной касается земли.

«Если курсанты были, значит, просто неподготовленные. А инструктор вовремя не вмешался. Когда запаздывание происходит более 12 секунд, то процесс необратимый. И самый опытный инструктор не сможет вытащить самолёт», — добавил он.

Российский военный эксперт генерал-полковник Леонид Ивашов в интервью РИА Новости обратил внимание не на причины, а на возможные последствия авиакатастрофы: «Гибель молодых ребят — это серьёзный удар по Военно-воздушным силам, но, опять же, не смертельный. Уверен, что если на Украине есть дефицит штурманов, то они просто сократят сроки обучения старшекурсников лётных училищ и те заступят на службу досрочно».

Трагедия в Харьковской области не оставила равнодушными жителей других стран. Соболезнования семьям погибших выразили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, премьер-министр Молдавии Ион Кику. Слова поддержки своей украинской коллеге Людмиле Денисовой передала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выразил соболезнования Владимиру Зеленскому, Андрею Тарану и главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: «От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших».