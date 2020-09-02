Вооружённый конфликт на востоке Украины продолжается шестой год. На этот раз, 1 сентября, в школы на Донбассе прищди дети, которые не знают мирного неба. Это поколение войны, развязанной властолюбцами. Тысячи жертв, сотни тысяч изломанных судеб. И Порошенко, и Зеленский обещали мир — и были избраны президентами. Но война продолжается

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский, как о большом успехе, говорит о том, что уже месяц на Донбассе режим тишины, нет потерь. И это действительно достижение, которое не может не радовать. Но все понимают: перемирие — это ещё не мир, оно может быть нарушено в любой момент.

Давно составлен мирный план. Выполнение Минских соглашений предусматривает возвращение республик Донбасса в Украину, но на особых условиях, с особым самоуправлением. Для этого необходимо внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины (что и прописано в Минских соглашениях). Попытки реализации предпринимались… Только на днях в Киеве почтили память погибших пять лет назад под стенами Верховной Рады солдат Нацгвардии. Погибли они от рук националистов, протестовавших против принятия законопроекта относительно децентрализации, — речь шла именно об особом статусе Донбасса.

После победы на выборах команда Зеленского как будто бы пыталась прощупывать пути к миру. Стоит вспомнить об инициативе Сергея Сивохо («Национальная платформа примирения и единства»), которая, впрочем, закончилась, не начавшись, после нападения националистов на самого инициатора.

Относительно искренности деклараций о миролюбивых устремлениях самого Зеленского есть разные мнения. В недавнем июльском интервью изданию «Страна» Сивохо дал понять, что утратил поддержку президента. Точнее, утратил поддержку его окружения. По словам Сивохо, он уверен в том, что у Зеленского «до сих пор есть большое желание установить мир».

«Он (Зеленский. — Ред.) не уйдет с этого трека ни в коем случае. Но меняется отношение, по-моему, команды…» — сказал Сивохо, добавив, что, по его мнению, «вокруг президента начала образовываться такая среда, которая не хочет идти по пути сопротивления». Надо понимать, речь идёт о сопротивлении (вернее нежелании идти на сопротивление) действиям «партии войны».

А эта партия по-прежнему сильна, и нет никаких признаков того, что Зеленский как-то пытается ограничить её возможности.

Как отметил в комментарии изданию «Политнавигатор» экс-глава «Союза левых сил» Василий Волга, если Зеленский обещает прекратить войну, то нужно для начала выключить агитацию за неё в телевизоре: «если не замолчат информационные, медийные «пушки», которые тут бьют по Донбассу, то никакие договоренности, обещания и заявления не будут иметь никакого эффекта».

В этом смысле по мнению Волги, Зеленский — лишь «новое воплощение» Порошенко, и он будет проводить ту же политику.

«Зеленский пытается изображать «миротворца», но все его шаги фактически направлены на разжигание войны, достижение военной победы на Донбассе, чтобы дальше готовиться к атаке на Россию», — считает глава СЛС.

Итак, что имеем? Вопрос об особом статусе, об амнистии, о полном выполнении «Минска-2», без чего мир на востоке Украины недостижим, до сих пор не решён. Зато ищущие реального мирного решения попадают на известный сайт «Миротворец».

Стоило первому заместителю полпреда Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) экс-премьеру Витольду Фокину сказать о необходимости предоставить особый статус для Донбасса и провести амнистию, как «партия войны» забила тревогу. ООН: Минские договоренности — основа для достижения мира в Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Экс-секретарь украинского Совбеза Александр Турчинов (именно он в ранге и.о. президента Украины подписал указ о начале АТО) написал в своем Facebook, что «если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, это будет означать, что они озвучивают согласованные тезисы «зеленой власти».

«В таком случае подобное будет требовать адекватной реакции на эти события миллионов украинцев, которые готовы защищать свою страну», — считает Турчинов.

Партия Порошенко «Европейская солидарность» потребовала отставки Фокина с поста первого замглавы украинской делегации в ТКГ.

А что же «зелёная власть»? Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что «отдельные комментарии» в интервью Фокина «не отражают официальной позиции Украины». А глава МВД Украины Арсен Аваков назвал заявление Фокина «провокационным», оно-де «не соответствует национальным интересам».

В трогательном единстве с властью выступили творцы скандальной базы данных сайта «Миротворец». Личные данные Витольда Фокина были обнародованы на этом сайте 31 августа. Экс-премьер-министра Украины называют «провокатором» и обвиняют его в сознательном участии в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях», «отрицании российской агрессии», «манипуляции общественно значимой информацией» и «участии в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей».

Ранее глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил, чем займётся его первый заместитель Витольд Фокин. По словам Кравчука, Фокин поможет наладить взаимодействие с жителями Донбасса, ДНР и ЛНР, поскольку имеет большой опыт и хорошо знает регион — работал в шахтах в Донбассе с 16 лет, был премьером, участвовал в Беловежских переговорах.

Действительно, Фокин в сентябре 1991 года возглавил правительство Украины, а в декабре этого же года вместе с президентом Леонидом Кравчуком от имени Украины подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

По сути война на территории Украины — это следствие тех самых Беловежских соглашений, распад Союза продолжается. И Фокин, и Кравчук имеют шанс немного поправить «карму», если поспособствуют прекращению этой войны.

После атаки представителей власти и воинственного «Миротворца» Фокин проявляет твёрдость. В интервью одному из телеканалов экс-премьер заявил: «Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки». «Засланные казачки»: Фокин высказался о своих критиках © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

«Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком», — подчеркнул Фокин. Он добавил, что и не говорил ничего «такого», а лишь цитировал подписанные Киевом Минские соглашения.

Почему украинские политические элиты опасаются на самом деле выполнять «Минск-2», пояснил политолог Вадим Карасёв.

«Подписали Минские соглашения, но почему никак не могут сделать особый статус и так далее? Боятся. Это ведь будет другая страна. А в этой другой стране – неважно, сколько там избирателей – можно и власть потерять. Можно не справиться с властью… Представьте, что мы возвращаем Крым, Донбасс, и у нас опять восстанавливается русскоязычное электоральное большинство. А это значит, что титульная нация, этническая Украина, она становится в меньшинстве», — сказал эксперт в эфире одного из украинских телеканалов, подчеркнув, что Украина как «государство строится титульной нацией, как этнический проект, 30 лет она из географического понятия становится этническим».

«Теперь еще Донецк возвращается. В хорошие времена на Донбассе было пять миллионов избирателей, а на Галичине – если не ошибаюсь, три миллиона… А это меняет расклады. Это будет другая страна. И никто не знает, что делать с этой страной», — сказал Карасёв.

Тем временем переговоры продолжаются. Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу МИД непризнанной ДНР, 1 сентября политическая и гуманитарная подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начали встречу в режиме видеоконференции.

Обсуждают, в частности, следующую фазу обмена удерживаемых лиц, в повестке дня также обсуждение вопросов об организации «гуманитарных коридоров», которые позволяют пересекать линию соприкосновения гражданам в связи с гуманитарными или иным вынуждающими обстоятельствами во время карантина из-за пандемии COVID-19.

И последнее. В Генассамблее ООН заслушали доклад о работе Совбеза безопасности в 2019 году, где содержались данные о ситуации в Украине. Как сообщает Центр новостей ООН, в рамках этого доклада прозвучал тезис о том, что Минские договоренности, хотя они во многом и не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на Донбассе.