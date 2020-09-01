В последний день лета, 31 августа, оппозиция в Белоруссии предприняла ряд шагов, свидетельствующих о нежелании сдаваться. Теперь ставка делается не только на забастовки и уличные протесты, но и на легальную политическую борьбу

Вечером 31 августа на YouTube-канале претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, который сейчас находится в следственном изоляторе, появилось его обращение к белорусам.

«Я хочу к вам обратиться с очень важной инициативой. Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников. Мы до конца не знаем, будет ли это партия или общественное движение, и сейчас прорабатываются варианты, что это будет», — заявил Бабарико.

Сразу же после этого началось обращение координатора штаба Бабарико и одного из нынешних лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

«Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе» <…> В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем ещё сильнее. Вместе победим!» — заявила Колесникова. Праздник непослушания и очень горячая осень. Что белорусская оппозиция планирует на 1 сентября © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Если видео с Бабарико, судя по всему, было записано ещё до его ареста в июне, то видео с Колесниковой свежее.

По сути это может означать раскол в белорусской оппозиции. Примечательно, что на заявление Колесниковой никак не прореагировал рупор протестов — ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live.

При этом назвать заявление Колесниковой спонтанным тоже сложно. Очевидно, решение о создании собственной политсилы готовилось давно.

Заготовка на будущее

Любой повар подтвердит: даже в таких блюдах, как шакшука — ближневосточная яичница с помидорами — крайне важны заранее сделанные заготовки. Политику нередко сравнивают с кулинарией. И хорошие заготовки важны и здесь.

Судя по тому, что видео, обнародованное Колесниковой, начинается со слов Бабарико «пришло время объявить о продолжении борьбы», еще до своего задержания в июне этот претендент на пост президента Белоруссии довольно трезво оценивал свои шансы на победу. Эти слова свидетельствуют: Бабарико вряд ли надеялся на то, что победит на выборах действующего главу государства Александра Лукашенко.

Иначе зачем Бабарико «продолжать борьбу»? Белоруссия — президентская республика (а некоторые авторы и вовсе характеризуют её как суперпрезидентскую республику), где полномочия у главы государства довольно серьёзные. Дипломатический биатлон. Про антибелорусские санкции, «пушечное мясо» Европы и непотопляемого Лукашенко © sb.by

Тем самым уже тогда, когда записывалось видео, Бабарико неявно признал: вся риторика оппозиции о «Саше 3%», о том, что рейтинг белорусского президента крайне низок, была нацелена на публику.

Кстати, с подобной риторикой выступал тогда Сергей Тихановский, чья жена Светлана Тихановская и её команда после выборов заявили, что не признают победу Лукашенко.

«Светлана победила: от 70, а на некоторых [участках] и до 90 процентов набрала», — заявила в комментарии РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова после выборов.

Теперь же получается, что ещё до выборов самый популярный соперник Лукашенко — Бабарико — сомневался в победе над белорусским президентом. При этом Колесникова, которая сегодня входит в президиум Координационного совета оппозиции, могла и не выпускать обращение находящегося в СИЗО Бабарико, чтобы не ставить товарищей по борьбе в двусмысленное положение.

Но судя по тому, что её заявление было сделано неожиданно и для Польши, откуда протесты пытаются координировать через Nexta_live, и для Тихановской, которая является формальным лидером оппозиции, своё заявление Колесникова ни с кем не согласовывала. И это при том, что о создании партии задумывались еще когда Бабарико был на свободе. Для белорусской оппозиции это может быть чревато расколом.

Способ уйти из-под следствия или метания оппозиционеров?

Координационный совет оппозиции с самого начала своего создания вызывал многие вопросы. Так, наличие в его составе людей, отметившихся откровенно антироссийскими заявлениями, изгнание из оппозиционных структур людей, сочувствующих республикам Донбасса, сделали того же Лукашенко, во времена которого проводилась подчас антироссийская политика, «меньшим злом» в глазах россиян.

Но белорусские оппозиционеры этого не поняли, заявив, что если им что-то и непонятно, так это позиция РФ, в итоге поддержавшей действующего главу Белоруссии. Мухин объяснил, чего не хватает белорусской оппозиции для переговоров с Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Для меня как для дипломата непонятна позиция России (по ситуации в Белоруссии. — Ред.). Если посмотреть в долгосрочной, среднесрочной перспективе, то это не соответствует интересам Российской Федерации», — заявил 31 августа один из членов президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко.

Он заявил журналистам, что «многие белорусы смотрели в сторону востока и ждали, будет ли какая-то реакция со стороны Кремля в поддержку общественного движения».

«Такая реакция есть, поддержки — нет», — отметил он, заявив, что из-за этого «авторитет российского руководства значительно уменьшился среди белорусского общества».

Тем временем над президиумом Координационного совета сгущались тучи. Еще 20 августа стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти в связи с созданием двумя днями ранее этого совета.

Однако первые вызовы членов президиума совета на допросы в Следственный комитет проходили относительно спокойно. Никого не задерживали. Та же Светлана Алексиевич пробыла у следователя весьма недолго, отказавшись свидетельствовать против себя. Из числа членов совета задержали лишь Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, да и то — у проходной МТЗ по обвинению в попытке организации несанкционированного митинга.

Но 31 августа всё изменилось. Утром в тот день в милицию Минска вызвали еще одного члена президиума — юриста Лидию Власову. Причина — активное участие Власовой в несанкционированном митинге оппозиции, который прошел накануне. Позже днём Власову задержали сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.

«Мы должны были поехать по хозяйским делам, у нас были задумки, что готовить на обед. Лилия сказала мне: сбегай в магазин, купи мясо и творог, а потом я приеду и мы с тобой займемся дальнейшими делами. Ее долго не было, я ей послал смс, но ответа не было. А около 15 часов раздался звонок: она позвонила и сказала, что задержана ДФР, находится у них, ждут адвоката и у ДФР какие-то вопросы к старшему сыну Лилии. Но она мне позвонила минут через 10 после того, как к нам домой уже пришли с обыском из ДФР», — рассказал её муж Владимир Искорцев. Алексей Мухин: Путин протянул руку Лукашенко, признав выборы законными © РИА Новости, Владимир Трефилов

Во время обыска изъяли жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук её мужа и несколько дисковых накопителей.

Таким образом, можно сделать вывод, что власти Белоруссии серьёзно взялись за Координационный совет. А это значит, что структура либо прекратит своё существование, либо продолжить функционировать в изгнании — из-за границы.

В таких условиях желание Колесниковой перевести борьбу в легальную плоскость, создав политическую партию, целиком оправданно и понятно.

При этом сама Колесникова в своей речи напирала на то, что белорусская оппозиция должна объединиться в поддержке новой политсилы. Собственно, на это указывает и название партии — «Вместе» (тут украинцы могут вспомнить лозунг времён оранжевой революции «Разом нас багато — нас не подалати» — «Вместе нас много — нас не победить»).

А тем временем координаторы протестов не отказываются от опробованной тактики. 31 августа ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live призвал устроить «самую крупную массовую забастовку».

«Уже завтра пройдёт День Солидарности. Самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси. Пусть в этот день не работает вообще никто. Мы призываем всех проявить солидарность и остановить работу», — указывалось в сообщении.

Впрочем, не забыл канал и об учащихся, на которых делали ставку протестующие, призвав их приходить в школы с цветами и лентами, вместо учебников брать Конституцию и Трудовой кодекс, читать стихи про рабочих и рисовать плакаты. Позже некоторые молодые люди откликнулись на призыв и предпочли аудиториям вузов минские улицы.

Таким образом, можно подытожить, что оппозиция не желает прекращать борьбу и переводит её в другой формат: к привычным забастовкам хотят добавить и борьбу в легальном поле.

Уже во время подготовки статьи, стало известно, что Тихановская назвала заявление Колесниковой о создании новой политсилы попыткой взять верховенство в Координационном совете.

«В Координационный совет вошли авторитетные люди разных профессий, разных политических взглядов. В нем нет и не должно быть доминирования какой-либо политической партии», — заявила она.

Да и Латушко признался, что слова Колесниковой для него стали полной неожиданностью. Таким образом, белорусская оппозиция уже не монолитна. Но как это скажется на эффективности её действий пока неясно.