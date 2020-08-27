Массовые акции и погромы в американском городе Кеноша (штат Висконсин) продолжаются четвертый день после того, как белый офицер полиции открыл огонь по чернокожему Джеймсу Блейку. Тот не подчинялся требованиям полицейского при попытке задержания. 29-летний мужчина, многодетный отец, сейчас парализован ниже пояса и находится в тяжелом состоянии

Кадры этой стрельбы были опубликованы в СМИ и мгновенно приобрели вирусный характер. После распространения видеоролика вечером 23 августа несколько сотен человек вышли на улицы Кеноши. В ходе стихийного митинга было повреждено несколько автомобилей сотрудников правоохранительных органов, разбиты окна в здании местной администрации, пострадал один из стражей порядка.

Сторонники движения за расовую справедливость Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») разбивали машины, устраивали погромы и вступали в столкновения с полицейскими. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, в городе объявлен комендантский час.

Далее всё пошло по нарастающей. В среду итогом столкновений между активистами BLM и вооруженными ополченцами, охраняющими магазины и автозаправки, стала смерть двух человек и тяжелое ранение еще одного.

Участники беспорядков вступили в борьбу с бронированными машинами полиции. Они бросали кирпичи, куски бетонных плит и другие предметы в офицеров и их машины. Они пытались снести ограждение, установленное перед зданием суда округа Кеноша. Яков Кедми рассказал, чем именно закончатся массовые беспорядки в США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Протестующие также вступали в конфликты с вооруженными жителями города, которые вышли на улицу, чтобы предотвратить грабежи и разрушение имущества местных предпринимателей.

Пользователи Twitter сообщали, что один из этих ополченцев первым открыл огонь, выстрелив в голову демонстранту, после чего пустился в бегство. В какой-то момент протестующие набросились на беглеца и повалили его на асфальт. Тот открыл огонь по нападавшим. В результате погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение.

Участники беспорядков подожгли машины на территории автомобильного дилерского центра, где один из протестовавших был ранен в голову. Они были готовы в отместку поджечь здание, но полицейские прибыли вовремя и остановили их.

Президент США Дональд Трамп направил в штат Висконсин федеральных силовиков и национальных гвардейцев, чтобы помочь местным правоохранителям на фоне разгоревшихся акций протеста, переросших в погромы.

«Сегодня я отправлю подразделения федеральных правоохранительных органов и Национальной гвардии в Кеношу, штат Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок», — написал он в Twitter.

В четверг стало известно, что полиция США задержала 17-летнего подростка по подозрению в убийстве двух человек, погибших при стрельбе в ходе беспорядков. Выборы в США: рейтинг Байдена растёт, республиканцы пугают страшными последствиями © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Кайл Риттенхаус, вооруженный автоматической винтовкой AR-15, приехал из Антиохии, штат Иллинойс. Он пересек границу штата, чтобы вступить в отряд вооруженной милиции — гражданского ополчения, на время беспорядков, начавшихся в Висконсине.

На страницах в социальных сетях юноша поддерживал движение в защиту полиции Blue Lives Matter (Жизни синих также имеют значение. Синий цвет — символ полицейской униформы. — Ред.) и выступал против митингов и погромов. Он выкладывал свои фотографии с оружием, был членом кадетских программ для местных полицейских и пожарных подразделений.

Власти Кеноши заявили о намерении продлить комендантский час до 30 августа на фоне беспорядков. Городской совет закрыли въезд в населенный пункт, заблокировав семь съездов подряд со автомагистрали, и заколотили деревянными щитами огромный торговый центр.

Член Палаты представитель от штата Висконсин республиканец Брайан Стайл сказал, что ситуация в городе развивается «от плохого к худшему» и назвал размещение подразделений Национальной гвардии «прискорбно недостаточным». Вассерман: Учиненные демократами в США беспорядки не спасут их от проигрыша Трампу © РИА Новости, Александр Натрускин

В среду Facebook подтвердил, что он заблокировал страницу мероприятия группы из 3000 членов, называющей себя «гвардией Кеноша». Она призывала граждан взять в руки оружие, чтобы защитить город. Страница мероприятия «Призыв к оружию» была удалена «за нарушение политики платформы, как опасные люди и организации», говорится в сообщении Facebook.

В целом обстановка в США снова накалилась, в стране возникла тревога относительно повторения событий, последовавших за убийством ставшего знаменитым чернокожего Джорджа Флойда. Местные чиновники признали, что они были подавлены, как этот скромный город с населением 100 000 человек стал, по сути, координационным центром национального восстания против системного расизма в правоохранительных органах.

В Вашингтоне группа активистов BLM провела акции в нескольких ресторанах на открытом воздухе. Они требовали от посетителей поднимать вверх руки с сжатыми кулаками в знак солидарности. Те, кто отказывался выполнить это требование, подверглись словесным оскорблениям. Видеозаписи инцидентов вызвали негативную реакцию в социальных сетях, причем многие описывали протестующих как «агрессивную толпу». Сергей Григоров: Конец США наступит, когда армия окажется на стороне BLM © Facebook, Общественное движение "Русские демократы"

События в Кеноше коснулось и мира профессионального спорта. Игроки баскетбольной команды «Милуоки Бакс» отказались выходить на площадку для запланированного матча плей-офф в знак протеста против насилия полиции. Бейсбольные и женские баскетбольные матчи также были отложены, поскольку игроки заявили, что будут бойкотировать их.

Матчи «Интер Майами» — «Атланта», «Даллас» — «Колорадо», «Реал Солт Лейк» — «Лос-Анджелес», «Сан Хосе» — «Портленд» и «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл», которые должны были состояться в четверг, перенесены на неопределенный срок.

Судя по всему, приближающиеся выходные будут в США очень «горячими». До намеченного в Вашингтоне протестного марша под названием «Уберите свои колени с наших шей», который организует известный активист, темнокожий проповедник Эл Шарптон, остался всего один день — марш пройдёт 28 августа.