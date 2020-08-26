В среду, 26 августа, в Следственный комитет Белоруссии вызвали одного из членов президиума Координационного совета оппозиции Светлану Алексиевич. Позже стало известно, что туда вызвали и Марию Колесникову - единственную из тройки лидеров оппозиции, оставшуюся в стране

В среду, 26 августа, в Следственном комитете Белоруссии прошел допрос члена президиума Координационного совета оппозиции Светланы Алексиевич.

«Мы ни в чем не виноваты. Мы выступаем только за мирный процесс. Я чувствую, что все, что мы делали, это абсолютно законно», — заявила сама Алексиевич перед тем, как войти в здание белорусского СК.

Позже Алексиевич рассказала, что происходило в Следственном комитете. «Мы пережили политический коронавирус» - белорусский эксперт об уроках протестов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, подписку о неразглашении давать также не стала. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным», — отметила она.

Уже после ее допроса стало известно, что в СК РБ вызвали Марию Колесникову — другого члена президиума Координационного совета.

Колесникова и Алексиевич — не первые члены Координационного совета оппозиции, вынужденные идти на допрос в Следственный комитет.

Совет не ко двору

Координационный совет оппозиции, в президиум которого входят Алексиевич, Колесникова и ряд других деятелей оппозиции, в самой Белоруссии подозревают в попытке захватить власть.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил журналистам 20 августа генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк.

За два дня до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета оппозиции попыткой захвата власти.

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — заявил он 18 августа — в день, когда Координационный совет и был создан.

При этом Лукашенко прокомментировал и состав совета.

«Из бывших «прикорытников», как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязные нацисты. Посмотрите этот список», — заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности. Нобелевский лауреат Алексиевич отказалась давать показания СК Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Однако это не испугало членов Координационного совета и на следующий день — 19 августа — совет назвал принял резолюцию, в которой говорилось об основных целях деятельности совета.

«Необходимо: прекращение политического преследования граждан республики Беларусь со стороны властей, возбуждение уголовных дел, привлечение виновных к ответственности; освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим; признание выборов 9 августа 2020 года недействительными. Проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию», — указывалось в сообщении на сайте совета о содержании резолюции.

На следующий день стало известно об открытии уголовного дела по созданию комитета.

Первые арестованные

Алексиевич — нобелевский лауреат по литературе. Её задержание вряд ли поприветствует Запад. Но вот другим членам совета не так повезло. Справедливости ради стоит отметить, что их не задерживали в здании Следственного комитета.

В понедельник, 24 августа, двух членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали сотрудники ОМОНа у проходной Минского тракторного завода, обвинив в попытке организовать несанкционированный митинг. При этом уголовного дела в отношении них не возбуждали. Ищенко назвал фатальную угрозу для власти Александра Лукашенко © REUTERS, Stringer

«Речь об административном процессе», — рассказали в Координационном совете агентству «Интерфакс».

Член президиума совета Павел Латушко в комментарии этому агентству особо подчеркнул, что задержанные не организовывали митинг.

«Они прибыли к МТЗ, потому что рабочие планировали сами провести там массовое мероприятие. Ни Ольга, ни Сергей к организации этого мероприятия отношения не имеют», — рассказал Латушко.

На следующий день — 25 августа — стало известно, что Ковалькова и Дылевский арестованы на 10 суток.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала отпустить соратников.

«Я призываю правоохранителей безотлагательно прекратить давление на членов Координационного совета и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает Координационный совет», — отметила она, назвав арест Ковальковой и Дылевского «признаком отсутствия антигосударственного мышления».

Примечательно, что Дылевский одним из первых был на допросе в Следственном комитете. Он посетил СК РБ 21 августа — на следующий день после того, как в отношении этого органа было открыто уголовное дело. Вместе с ним в СК пришел член президиума Координационного совета Максим Знак. Оба они проходили по делу в статусе свидетелей.

«Все в порядке. Взяли объяснения, есть подписка. Мы ответили на все вопросы. Надеюсь, этого хватит для того, чтобы разобраться в ситуации со стороны следственных органов», — уже после допроса в СК рассказал Знак.

При этом еще до посещения СК он поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, но отметил, что просил людей не приходить.

«У нас следственные действия могут быть достаточно медлительными — до 8 часов, поэтому смысла тут ждать не имеет», — отметил Знак.

Ни Знак, ни Дылевский не рассказали о том, что их спрашивали в Следственном комитете. Они сослались на то, что дали подписку о неразглашении тайны следствия

При этом Дылевский подчеркнул, что следователь говорил с ним корректно.

«Крайне адекватный, толковый грамотный специалист», — отметил Дылевский 21 августа.

Тогда же он высказал предположение, для чего его вызвали в Следственный комитет.

«Об этом не принято говорить вслух, но ощущение есть, что дана команда сверху разобраться с неугодными», — отметил он.

Теперь же в Следственный комитет вызвали Колесникову. Судя по всему, белорусские власти показывают: они не будут давать оппозиционерам никаких поблажек. Пока те проходят по делу о попытке захвата власти как свидетели. Но этот статус в процессе расследования может быть легко изменён.

Примечательно, что 26 августа стало известно об обыске в доме экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало. Это тоже можно считать посланием власти оппозиционерам. Что предпочтёт оппозиция: повысить ставки в противостоянии или пойти на уступки власти — покажет ближайшее время.