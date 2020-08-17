После многотысячных митингов иностранная пресса тщательно и с разных сторон анализирует ситуацию в Белоруссии. Общее мнение состоит в том, что обстановка в стране - крайне нестабильная, а позиции президента Лукашенко - неустойчивы

Возможности России для сохранения влияния на своего ближайшего союзника сужаются по мере того, как позиции президента Белоруссии Александра Лукашенко слабеют, а народные протесты против его 26-летнего правления набирают обороты, считает американское информационное агентство Bloomberg.

Белоруссия на распутье. Кто кого переможет: ниспровергатели или власть предержащие наблюдатели? © REUTERS, Stringer

«Никто больше не может быть уверен в будущем Лукашенко, — сказал Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике. — Возможно, в краткосрочной перспективе он преуспеет в подавлении протестов, но здесь скрывается серьезная проблема».

Протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, согласно официальным данным, Лукашенко одержал безоговорочную победу, переросли в самые массовые протесты в новейшей истории Белоруссии, несмотря на "беспрецедентно жестокие" действия полиции. До их начала Кремль рассчитывал, что Лукашенко "сумеет обеспечить себе еще один президентский срок благодаря тактике, которая является причиной изоляции Белоруссии и делает её более зависимой от России", пишет Bloomberg.

Как утверждают авторы издания, хотя Лукашенко заявил, что он не планирует никуда уезжать, "некоторые представители его окружения попытались разузнать у своих коллег в Кремле, смогут ли они бежать в Россию, если режим Лукашенко будет свергнут". Об этом сообщили два источника в Москве, знакомые с содержанием этих бесед, уверяет агентство. Лукашенко продолжает идти путём Януковича © REUTERS, Stringer

Пойдя на уступку Москве, правительство Лукашенко освободило 32 граждан России, которых задержали накануне президентских выборов по подозрению в попытках разжечь беспорядки.

В субботу Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину, и они оба выразили уверенность в том, что возникшие в Белоруссии проблемы скоро будут урегулированы.

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — говорится в заявлении Кремля.

В своем телевыступлении Лукашенко сказал, что эти протесты являются угрозой не только для Белоруссии, но и для России. Позже в ходе совещания в Центре стратегического управления в министерстве обороны он сказал, что «мы никому не отдалим страну». Он также добавил, что его правительству не нужны иностранные посредники, чтобы урегулировать текущий кризис.

В Варшаве госсекретарь США Майк Помпео, который встречался с Лукашенко в феврале, заявил, что голосование в Белоруссии не было ни справедливым, ни свободным, однако он не стал отвечать на вопросы касательно новых выборов и возможных дополнительных санкций.

Начиная с пятницы представители белорусских служб безопасности по большей части старались держаться в стороне, пока протесты нарастали. Власти отпустили на свободу часть задержанных, в попытке снизить напряженность. Однако в своем выступлении Лукашенко еще раз повторил, что эти протесты разжигают иностранцы «с криминальным прошлым», и попросил граждан не выходить на улицы, «пока мы наводим порядок».

Лидеры белорусской оппозиции приняли участие в митинге возле стелы «Минск - город-герой» © REUTERS, Vasily Fedosenko

«Сейчас идет холодная война между Лукашенко и большинством населения, которое, даже если оно не на улицах, недовольно бескомпромиссной тактикой против протестующих и шестым сроком президента», — сказал Константин Затулин, депутат Государственной Думы от правящей партии «Единая Россия», назвав результаты выборов сфальсифицированными.

Белоруссия, которая расположена между Россией и тремя странами-членами НАТО, является ключевым союзником Москвы, однако сейчас, по словам Затулина, «между Минском и Москвой практически не осталось доверия».

Некоторые в России пытаются протянуть Белоруссии руку помощи. В пятницу российский магнат Дмитрий Мазепин, родившийся в Минске, призвал создать в Белоруссии комитет национального спасения и попросил Лукашенко начать переговоры с оппозицией.

«Россия оказалась в ужасной ситуации, — написал Сергей Марков, политический консультант Кремля, на странице в Фейсбуке. — В самой близкой России стране на глазах у всех совершается государственный переворот враждебными России силами». Митинг сторонников Лукашенко в Минске: центр города перекрыт, на площади дежурит ОМОН © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

В свою очередь американское издание The National Interest указывает, что "зверские репрессии, начавшиеся после президентских выборов, представлявших собой избирательный фарс, указывают на отчаяние человека, который наконец понял, что он остался один".

Традиционный подход Лукашенко, пишет TNI, заключался в том, чтобы сохранять позиции, гарантируя нейтралитет Белоруссии и некую степень взаимодействия с Европой. Одновременно он требовал от России льгот, которые позволяли ему покупать лояльность населения его страны.

Однако эта сделка начала рушиться после украинского кризиса 2014 года, когда имевшееся в распоряжении Лукашенко пространство для геополитических маневров резко сократилось. "Учитывая экономический спад в России, а также свои геоэкономические проекты, Москва начала сомневаться в том, что она получает достаточно в обмен на те рубли, которые она тратит на поддержку режима Лукашенко", считают авторы The National Interest.

Ранее в этом году в российско-белорусских отношениях возникло два кризиса. Первый из них был связан с транзитом нефти и способностью Белоруссии покупать энергоресурсы по ценам ниже рыночных. Лукашенко представил этот кризис как проявление российской экономической агрессии против суверенитета Белоруссии и попытался найти поставщиков в других странах, в том числе в Соединенных Штатах. Помпео недостаточно освобождения задержанных в Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Второй кризис возник, когда Лукашенко попытался обвинить Москву в стремлении вмешаться в белорусские выборы и дестабилизировать страну, чтобы поставить во главе нее более уступчивое руководство. Кульминацией этого кризиса стал довольно странный инцидент, когда "связанные с частной военной компанией Вагнера наемники, направлявшиеся в Африку, были задержаны на территории Белоруссии под предлогом того, что они якобы намеревались разжечь восстание", пишет издание.

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, однако за последние месяцы отношение российской прессы к белорусскому лидеру стало заметно жестче — его все чаще позиционируют как оторванного от реальности правителя, который демонстрировал готовность предать своих российских союзников. Таким образом, Кремлю нужно просто подождать результатов и в дальнейшем отталкиваться от них, делает вывод автор.

Богдан Безпалько: Для Лукашенко власть - наркотик, за который он будет стрелять до последнего © РИА Новости, Нина Зотина германская газета Junge Welt считает, что при всей схожести многих деталей, есть и существенные различия. Первое — в реакции государственной власти. Лукашенко ни минуты не колебался и бросил против протестующих полицию и спецподразделения, "приказав им действовать максимально жестко".

Виктор Янукович в той же ситуации медлил. Ему предстояли новые выборы, он хотел вступить в отношения с ЕС, однако в какой-то момент притормозил процесс. Лукашенко же только что позволил себя (официально) переизбрать, и так как всё, что ЕС может ему сейчас сказать, это сомневаться в его легитимности. Поэтому он решил игнорировать возможные протесты еще до их появления.

Во-вторых, за спинами участников так называемого «евромайдана» на Украине стояли представители местной буржуазии. Одни делали это из «проевропейских» убеждений, другие, потому что большая часть их бизнеса имела отношение к государствам ЕС, третьи, потому что Янукович встал им поперек дороги, и они хотели поставить его на место.

В Белоруссии Лукашенко изначально сделал все, что не вообще не допустить возникновения подобного класса политизированных крупных бизнесменов. Большая часть белорусской экономики находится под контролем государства. Нет и источников финансирования оппозиции в том же объеме, как это было в свое время на Украине. Эксперт назвал страну, которой выгодна бедная Белоруссия © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

И еще кое-что отличается от ситуации на Украине в 2013-14 году: государственный репрессивный аппарат не расколот. На Украине офицеры, казармы которых на западе страны были осаждены националистами, в начале 2014 года открыли арсеналы, чем и воспользовались агрессивные активисты. Подобных сведений из Белоруссии не поступало.

На Украине армия в 2013 году формировалась по региональному принципу: воинские части на западе страны состояли из местных солдат, которые мыслили так же, как и люди у ворот казарм. В Белоруссии нет таких региональных различий, или они выражены намного слабее.

То есть пока все говорит о том, что Лукашенко удержится у власти. По мнению авторов Junge Welt, "единственная страна, которая, используя экономическую зависимость Белоруссии от нее, могла бы вынудить его уйти в отставку, это — Россия". Издание считает, что Москва совсем не против, если позиции Лукашенко внутри страны ослабнут. А вот если ему вообще придется уйти, "то это станет для Кремля проблемой", делает вывод автор.

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