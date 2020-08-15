О разговоре Владимира Путина с Александром Лукашенко сообщило агентство Sputnik Беларусь.

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Массовые протестные акции начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. 

Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками. По официальным данным, более шести тысячи человек были задержаны (в настоящее время многих из них из уже отпустили). 

Тяжёлый выбор Лукашенко. Что ждёт Белоруссию
Тяжёлый выбор Лукашенко. Что ждёт Белоруссию
© РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

«…Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, Президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал Лукашенко, чьи слова приводит президентская пресс-служба.

Он добавил: «Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились».

По мнению президента Белоруссии, манифестанты, которые «бродят по улицам», в большинстве своём этого не понимают — но «это понимают те, кто координирует и направляет».

«И вы видите — иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне», — заявил Лукашенко. 

Он добавил: «Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны».

Протестные акции в Белоруссии продолжаются и сейчас, хотя имеют теперь преимущественно мирный характер. Так, в Минске в субботу, 15 августа, несколько сотен человек собрались в районе метро «Пушкинская», чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем в ходе массовой акции протеста.

Сообщается, что неподалеку от метро «Пушкинская» пройдет прощание с погибшим мужчиной. По данным МВД Белоруссии, смерть наступила в результате разрыва пиротехнического снаряда у него в руке. 

«В соцсетях распространялись призывы прийти к месту прощания, но позже стали появляться сообщения с просьбой не мешать родственникам выражать скорбь и собраться у метро «Пушкинская», — отметил корреспондент РИА Новости.

Прекратите травлю учителей! Глава Минобразования обратился к белорусам
Прекратите травлю учителей! Глава Минобразования обратился к белорусам
© REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS
Однако проявляемое в последние дни миролюбие протестующих не должно убаюкивать, считает Лукашенко. По его словам, власти видят, что происходит.

«Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства», — заявил глава государства.

Отметим, по информации от разных источников, на выходные 15-16 августа оппозиционеры готовят массовые акции по всей Белоруссии. Ранее Лукашенко призвал сограждан не выходить на уличные протесты. 

«Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!» — заявил Лукашенко, отметив, что в страну «уже понаехали» организаторы из разных стран.