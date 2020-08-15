Президенты России и Белоруссии в субботу, 15 августа, поговорили по телефону и обсудили положение дел в республике. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что разворачивающаяся против республики агрессия угрожает уже не только Белоруссии

О разговоре Владимира Путина с Александром Лукашенко сообщило агентство Sputnik Беларусь.

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Массовые протестные акции начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками. По официальным данным, более шести тысячи человек были задержаны (в настоящее время многих из них из уже отпустили). Тяжёлый выбор Лукашенко. Что ждёт Белоруссию © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

«…Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, Президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал Лукашенко, чьи слова приводит президентская пресс-служба.

Он добавил: «Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились».

По мнению президента Белоруссии, манифестанты, которые «бродят по улицам», в большинстве своём этого не понимают — но «это понимают те, кто координирует и направляет».

«И вы видите — иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне», — заявил Лукашенко.

Он добавил: «Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны».

Протестные акции в Белоруссии продолжаются и сейчас, хотя имеют теперь преимущественно мирный характер. Так, в Минске в субботу, 15 августа, несколько сотен человек собрались в районе метро «Пушкинская», чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем в ходе массовой акции протеста.

Сообщается, что неподалеку от метро «Пушкинская» пройдет прощание с погибшим мужчиной. По данным МВД Белоруссии, смерть наступила в результате разрыва пиротехнического снаряда у него в руке.

«В соцсетях распространялись призывы прийти к месту прощания, но позже стали появляться сообщения с просьбой не мешать родственникам выражать скорбь и собраться у метро «Пушкинская», — отметил корреспондент РИА Новости.

Прекратите травлю учителей! Глава Минобразования обратился к белорусам © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

«Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства», — заявил глава государства.

Отметим, по информации от разных источников, на выходные 15-16 августа оппозиционеры готовят массовые акции по всей Белоруссии. Ранее Лукашенко призвал сограждан не выходить на уличные протесты.

«Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!» — заявил Лукашенко, отметив, что в страну «уже понаехали» организаторы из разных стран.