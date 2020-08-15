В Минске дело идет к киевскому «майдану», образца 2004 года. Начали белорусские оппозиционеры, как в 2014-м, но, получив отпор, охолонули и решили играть вдолгую. Этому способствовало неожиданно резкое смягчение позиции Лукашенко

В четверг вышел извиняться перед «попавшими под раздачу» лично министр внутренних дел Караев, к миру призвала глава парламента, Наталья Качанова. Утром в пятницу отпустили около 2000 задержанных под подписку о неучастии в массовых беспорядках. Это несколько разрядило обстановку, но только на короткое время. Организаторы предсказуемо стали расширять сферу протестов и множить их форму. По всем признакам Лукашенко встал на путь Януковича.

Странная оппозиция

По данным белорусского МВД власти отпустили большую часть задержанных за массовые беспорядки в первые два дня после 9 августа. Это было условие «Беломайдана», дублированное некоторыми иностранными политиками. К примеру Петром Порошенко. Прекратили пресекать мирные уличные манифестации, которых стало значительно больше. Но вот главное требование протеста не выполнено и даже не смягчено. ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов. И за Лукашенко, согласно данным ведомства Лидии Ермошиной не просто восемьдесят, но даже 80,1%. Зато добавили процентов Тихановской — 10,12%, а раньше было 7,5%. У аутсайдеров (и спойлеров Лукашенко): Канопацкая — 1,67%, Дмитриев — 1,2%, Черечень — 1,14%. Они, с началом протестов, как могли путались перед камерами, делали какие-то заявления, всячески пиарились, но никто на них ровно никакого внимания не обращал: это «сбитые летчики», политическая карьера которых уходит в небытие. Забудем о них и мы.

Главное то, что решением Центризбиркома итоги выборов утверждены и обжалованию согласно Конституции не подлежат. Объявлено, что «Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — говорится на сайте ЦИК. И это первый сигнал «Беломайдану» от власти. Второй сигнал, не менее жесткий: все жалобы на итоги выборов ЦИК отклонил.

Жалобщиками на это решение выступают не только Дмитриев и Канопацкая (ради пиара), но и беглая и несостоявшаяся пока лидер «Беломайдана» Тихановская, которую улица называет победительницей на выборах. Сама Светлана все еще сидит в Литве, она в пятницу записала испуганное и не шибко грамотное обращение-призыв к проведению мирного протеста в воскресенье, 16 августа, а также объявила, что инициирует создание координационного совета для трансфера власти в Белоруссии.

Эти заявления странные. Во-первых, Тихановская бросила своих избирателей в то время, когда они за ее результат дрались с ОМОНом, получали большущие синяки и немалые душевные стрессы.

Во-вторых, непонятно зачем она призывает к мирному протесту, если сама в Литве и свое положение там не объясняет. Это выглядит, как провокация.

В-третьих, что за орган она собирается создавать, самая страшная тайна. Ведь в условиях, когда ЦИК объявил результаты и назвал фамилию победителя, то, что Тихановская требует «трансфера» власти выглядит, как призыв к свержению избранного президента. Это уже уголовная статья. Что усугубляется пропагандой иностранных каналов о том, что «результат ЦИК уже не имеет никакого значения — Лукашенко потерял власть». Это статья, детка!

Странный майдан



Уличные акции, несмотря на то, что телеграмм-каналы показывали их, как могли, на отлично, на самом деле много людей не собрали. Конечная цель — провести крупное шествие по проспекту Скорины к Дому правительства, не удалась. Пара — тройка тысяч — дроны не врут. Целью была площадь Независимости. В украинском переводе — да, да, да — Майдан Незалежності. От которого у любого антимайдановца рука тянется к… клавиатуре компьютера.

Началось сексуально. Группа девушек кинулась к стоящим в оцеплении молодым силовикам и стали их обнимать и даже целовать. С точки зрения служивых — это залет. Обжимание на посту категорически запрещается, даже строго преследуется. Это был пропущенный мяч и новая мулька цветной революции. Made in Belarus.

Впрочем, скоро вышли старшие караула, разобрались с дистанцией и порядком. К солдатам больше не подходили. И вроде все ничего, но манифестантки сказали «мы никуда не уйдем». Это, а также появившиеся атрибуты «оранжевого» и «евро» майданов — разносчики бесплатной еды, какие-то флажки, бижутерия, символика-атрибутика, говорили о том, что следующая «станция» — палаточный лагерь. Надолго. «Вплоть до снайперов», — подумал каждый киевлянин и 100% не ошибся. Так что силовиков становилось все больше, цепь все гуще, зарокотали приказы и указания, на площади Независимости отключили интернет, стала подтягиваться спецтехника. Но все кончилось хорошо. Интернет включили, техника уехала. На этот раз.

Странная забастовка

Обозреватель Украины Ру, Максим Равреба, с 2015 года живущий в Гомеле (Белоруссия), специально уделил много времени, чтобы понять, о настоящих забастовках белорусских предприятий рассказывают пропагандисты и провокаторы, или это фейк. Со всей ответственностью он заявил Украине Ру, что не только «всеобщей» забастовки не удалось поднять оппозиции, но даже и те предприятия, о которых рассказали, что там бастуют — на самом деле лишь создавали картинки для СМИ. Были заявлены работники МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Белшина, БелАЭС, а также ряд других белорусских брендов. На тракторный завод приехал даже премьер Головченко, но журналистов пускать на предприятие не стали.

Заводы не объявили забастовку. Точнее так — не забастовали. Небольшая колонна работников МТЗ прошла по Минску с призывом присоединяться. Но никто не присоединился. Автомобили МАЗ с предприятия устроили автопробег по белорусской столице. На передней машине было написано «Не бейте».

А теперь детали. Пропагандисты, которые из всех информационных стволов еще вчера призывали к войне, смягчились и стали имитировать выполнение задачи. А именно — показать, что забастовка все-таки есть. При этом прибегая к очковтирательству и припискам.

Преувеличивали число участников и их намерения, откровенно шельмовали описывая реальные события. Особо по-дурацки, например, выглядел фейк о том, что забастовала БелАЭС. Дело в том, что не может забастовать то, чего нет. А атомная станция в Островце пока не пущена в строй. К тому же это режимный объект, который охраняет целый армейский полк. К тому же персонала на ней пока нет. Это не все. Пока не ясно, что БелАЭС будет снабжать. Она не только не запущена, но и не подключена к энергосети. Картинки для СМИ дали несколько одетых в спецовки строителей и не больше. Про забастовку минского метро — уровень «Армянского радио».

Вопрос армянскому радио: Бастует ли минское метро?

Ответ армянского радио: Конечно, когда этого требует ОМОН.

Шутка. А вот не шутка. Нет и не будет никаких забастовок на госпредприятиях, пока Лукашенко президент. Все госпредприятия дотационные, все убыточные, все в долгах. Каждый год эти предприятия не знают, как рассчитываться по кредитам, а кредиторы ломают головы, как зачесть долги. Вся экономика — личное творение рук Лукашенко. Не будет Лукашенко — не будет предприятий. Они это знают и бастовать боятся.

Странный Бацька

Лукашенко продолжает отвечать на протесты совещаниями с отраслевыми руководителями на экономические темы. На них он коротко комментирует протесты и все, что с ними связано. В пятницу он прокомментировал «забастовки». И прямо дал понять, что знает все нюансы. Намекнув, что никого на рабочих местах не держит. «Мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», — прямая речь Демиурга госпредприятий Белоруссии.

Все всё поняли. И вот еще важная деталь — очень. Пятничное совещание было посвящено состоянию энергокомплекса. Туда, впервые в истории, пригласили директоров всех облгазов. И вот облгазы не дали ни одного повода даже для фейковых новостей. Облгазы — это даже не нефтянка. Это то, что питает предприятия и дает огонь для приготовления кофе в каждый дом. Когда они забастуют или хотя бы дадут повод для новости можно будет говорить, что все серьезно с забастовочным движением.

Странно то, что Лукашенко посреди нарождающегося в Минске «Беломайдана» впервые в истории собирает руководителей Облгазов. Еще страннее то, как именно он реагирует на улицу. От него многие ждут решений, но разных. Протестные хотят, чтобы он ушел, а его сторонники ждут, когда он прикажет навести порядок.

Лукашенко реагирует странно. Он не зовет своих сторонников под знамена, на «Антимайдан», потому что у него «штыки». Если так, то силовики ему верны и ждут приказа. Но приказа нет. «Это как у Януковича», — думают киевляне. Но Лукашенко не бросается словами. И в пятницу он впервые прозрачно намекнул и предостерег. «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России" Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — сказал он.

Что-ж. Кто слышал его интервью пропагандисту Гордону, знает, что там Лукашенко говорил, что в случае агрессии уже было бы «море крови». Но пока ничего нет. Есть имитация. Извинения, возбуждение уголовного дела против двух белорусов, которые из Польши ведут канал Nexta, освобождение избитых и озлобленных боевиков, публикация телефонов социального реагирования для помощи пострадавшим. Если учесть, что у протестной улицы планы написаны заранее, они идут по ним и не намерены останавливаться, позиция твердого Лукашенко не так уж тверда.

Тревожное резюме

Против Лукашенко введут европейские санкции. Решение уже есть. Уже реализуется сценарий переговоров власти и оппозиции под международные гарантии. Результат понятен. Уже выставлен на растерзание министр МВД. Как Азаров у Януковича. У протестов могущественные кукловоды, а участники и правда «мясо». Они уже поделены на живых и мертвых. Если все это ясно киевлянам, почему это не понимает Лукашенко, который так часто поучал их, как надо было себя вести?