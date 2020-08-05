По состоянию на 12:30 5 августа в мире зарегистрировали свыше 18,5 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 700,7 тыс. человек, 11,1 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,7 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 156,8 тыс. человек, больше 1,5 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,8 млн жителей, свыше 95,8 тыс. человек скончались, больше 2,1 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,9 млн случаев заражения, 39,7 тыс. смертей, 1,2 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 866 тыс. (плюс 5204 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 490 человек (плюс 139 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 669 тыс. человек.

Добровольцы, получившие разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, сообщил Роспотребнадзор. Пока вакцину испытали только на трех добровольцах.

Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб., рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Всего по итогам первой половины 2020 года общие потери туристической отрасли составили около 1,5 трлн руб.

Россия будет поставлять отечественный препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в страны Латинской Америки. Российский препарат будет продаваться на территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора.

Осенью в России может быть резкое увеличение случаев заражения из-за начала работы школ. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Он напомнил гражданам о важности соблюдения профилактических мер.

Из-за пандемии около 60% девелоперов в июле снизили объемы строительства. Речь идет о тех компаниях, чьи акции или облигации торгуются на бирже. Аналитики отмечают, что это может стать причиной сокращения прибыли застройщиков и роста их долговой нагрузки.

Россияне отдают предпочтение отдыху в РФ. Это может быть связано тем, что в РФ высока опасность роста заболеваемости из-за туристов, которые едут за границу. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал граждан не выезжать за пределы страны.

Коронавирус и Украина

На Украине за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 1271 человека — это рекордный показатель с начала эпидемии в стране, скончались еще 24 человека.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской области (156), Киеве (150), Харьковской (146) и Ивано-Франковской областях (127).

Всего с начала пандемии в стране выявлены 75 490 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1788 человек.

У двоих заместителей председателя Киевской областной государственной администрации подтвердили COVID-19.

Друг президента Украины Владимира Зеленского и участник студии «Квартал 95» Александр Пикалов перенес коронавирусную инфекцию. Он провел в клинике около недели.

Тернополь не получил никаких товаров медицинского назначения, которые привозили самолетами «Руслан» и «Мрия» для борьбы с коронавирусом.

«Мы не видим, не слышим — где те большие самолеты, которые прилетали, куда они приземлялись? Мы ничего не получали», — сказал мэр Тернополя Сергей Надал.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал выслать из страны рабочих с Украины, которые 46 раз нарушили правила двухнедельной самоизоляции, введенные на фоне пандемии коронавируса.

Ситуация в мире

На российско-казахстанской границе мигранты устроили стычку с сотрудниками Росгвардии. Причиной конфликта стали попытки граждан Таджикистана и Узбекистана вернуться домой. Отмечается, что стычка была локализована без вмешательства правоохранителей. В настоящий момент ситуация на границе региона с Казахстаном спокойная.

Германию и Эстонию накрыла вторая волна. В этих европейских странах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна в ФРГ слабее первой. По ее словам, в текущей ситуации нельзя приводить сравнения с мартовскими или апрельскими показателями.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кодж заявил, что Анкара недооценивает реальные эпидемиологические риски в стране ввиду распространения вируса. Как заявил российский эпидемиолог Николай Дубинин, рост числа заболевших COVID-19 в Турции свидетельствует о второй волне. В связи с этим он посоветовал туристам из России воздержаться от поездок в эту страну.

«Легко подхватят коронавирус и гонорею»: астролог рассказал, какому знаку зодиака не повезет в августе Швеции от жесткого карантина привел к тому, что уровень смертности в этой стране оказался одним из самых высоких в мире (56,4 на 100 тыс.).

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну. В черногорском правительстве сообщили, что решение было принято исходя из эпидемиологической ситуации, а также потребностей туристической индустрии Черногории.

Американская фирма Novavax сообщила о двух успешных исследованиях потенциальной вакцины, которую она производит. Исследование показало высокий уровень антител на вирус без опасных побочных эффектов и защиту подопытных приматов от заражения.