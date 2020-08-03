В непризнанных республиках Донбасса выразили опасения относительно активности националистических организаций, которые могут сорвать установленный с 27 июля режим всеобъемлющего перемирия

О такой активности сообщили 1 августа в Народной милиции ДНР.

«Националистические организации Украины, активизировавшие свою деятельность по дестабилизации обстановки в стране с введением всеобъемлющего перемирия, не оставляют попыток расшатать ситуацию на линии соприкосновения, используя националистические формирования в зоне ООС», — говорится в сообщении, которое цитирует Донецкое агентство новостей.

В частности, сообщается, что «в 46 нацбат «Донбасс» 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ (омбр) из Киева прибыла группа националистов «Правого сектора»*, которая начала агитировать военных на нарушение условий дополнительных мер контроля и усиления тишины в Донбассе. Содействие радикалам при этом готовы оказать в другом нацбате — «Айдар» 53-й омбр». Кравчук назвал условие сдвига с мертвой точки переговоров о Донбассе, которое вряд ли выполнится © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом, передаёт агентство, «в НМ (Народной милиции. — Ред.) подчеркнули, что, несмотря на такие поступающие данные, намерены соблюдать перемирие».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев будет делать всё для того, чтобы сохранить перемирие, устойчивое прекращение огня, ведь это «главный пункт Минских соглашений».

При этом, по его словам, «одиночные выстрелы» есть, поскольку проконтролировать всё на всей линии разграничения «очень сложно». Но в случае атак или серьёзных обстрелов, подчеркнул Зеленский, украинские военные будут «очень мощно отвечать».

«Что касается той стороны, то всё будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она так же всё контролировать, и смогут ли они, самое главное, придерживаться тех договоренностей, которые у нас были. Мы увидим. Если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, мы это с вами будем чувствовать», — подчеркнул Зеленский.

Отметим, что в Москве конфликт на Донбассе считают конфликтом внутриукраинским.

Пока перемирие соблюдается. Но прекратить огонь — этого мало, без политического урегулирования решить проблему вооружённого конфликта на востоке Украины невозможно, отмечает политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Донбасс, перемирие. Оппозиция критикует «театр» Зеленского © пресс-служба президента Украины

Но насколько стороны приблизились именно к политическому урегулированию? По мнению эксперта, «нет даже минимальных шагов» в этом направлении, «ничего, кроме одних разговоров пустых». Он также отметил, что в Офисе президента боятся проявлять инициативу, опасаясь сопротивления, «и будут дальше бояться, пока они не консолидируют власть».

Тем временем в Киеве говорят о возможном пересмотре «Минска-2». Замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников ранее заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны.

А новый полпред Украины в ТКГ экс-президент Леонид Кравчук поведал, что он не воспринимает особый статус Донбасса, поскольку не понимает, что это такое.

Кроме того, по его мнению, «пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это (установление мира. — Ред.) будет очень сложно». По его словам, США являются «наиболее сильной, наиболее богатой страной мира, которая может иметь наибольшее влияние» на ход переговоров.

При этом Кравчук признал, что у США сейчас хватает своих проблем, поэтому о привлечении Вашингтона к переговорам он говорит в перспективе.

А что думают в республиках Донбасса? Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин особых прорывов в мирном процессе в связи с назначением Киевом нового полпреда в ТКГ не ждёт. Переговоры по Донбассу сорваны. Война до победного конца? © Скриншот из видео Украина.ру

«Меняются лица и больше ничего другого. Украина не субъект, а объект для внешнего вмешательства», — заявил он.

По мнению главы ДНР, по этой причине, будь в Контактной группе «хоть Кучма, хоть Кравчук, хоть Ющенко, ничего не поменяется».

«Я лично не верю, что ситуация может измениться в лучшую сторону с приходом того или иного (полпреда Киева. — Прим. ДАН). Это политика государства и внешних сил, которые очень серьезно влияют на то, что делается в Украине. Посмотрите на Кравчука: то он готов идти на компромиссы, а через день говорит, что не будет этого делать. Или делайте или выходите из процесса — все просто», — отметил Пушилин.

Установлению мира на востоке Украины противятся не только внешние силы. И круг сторонников продолжения войны вовсе не ограничивается группами национал-радикалов. Как отметил в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый, «есть большой пул людей, которым и с политической, и с экономической, и с агитационной сторон совсем не интересно завершение конфликта». И эти люди, по его словам, имеют большое влияние на Зеленского.

Напомним, на состоявшейся 22 июля встрече Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины и ЛДНР приняли решение о прекращении огня на Донбассе с 27 июля, которое бы гарантировало соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.

Утверждены дополнительные меры контроля действующего перемирия: в частности, это запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование любых видов летательных аппаратов, отказ от применения огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях.

Все эти меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

* Организация запрещена в РФ