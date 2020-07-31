В четверг, 30 июля, в Черниговской области Украины трое собутыльников стали жертвами взрыва гранаты, которую один из них решил подорвать прямо во время застолья. Подобные инциденты происходят в стране с пугающей регулярностью

Беглый просмотр лент украинских информагентств может создать впечатление, что граната за пазухой стала чуть ли не обязательным атрибутом большинства жителей страны. К сожалению, такое впечатление не так уж далеко от истины. Преступники организовали в Киеве подпольный цех по производству оружия © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Подрывная хроника

Вот лишь несколько эпизодов, которые имели место в течение последних нескольких месяцев в разных частях Украины и в которых фигурировали нелегальные боеприпасы.

В понедельник, 27 июля, на железнодорожной станции Граково под Харьковом полицейскими был задержан мужчина, у него изъяли три гранаты с запалами, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм. В эти же дни, в том же Харькове взорвалась граната в местной автомойке, никто не пострадал.

Похожая на черниговскую история произошла в воскресенье, 26 июля в Ивано-Франковске, там несколько мужчин за распитием спиртных напитков вступили в конфликт между собой, кульминацией которого стал подрыв гранаты одним из них, пострадавший был доставлен в больницу.

Вообще, несчастные случаи из-за неосторожного обращения с боеприпасами часто происходят именно с участием любителей алкоголя. Так, в апреле этого года в подъезде киевской многоэтажки сдетанировала граната, пострадавший мужчина был в тяжелом состоянии госпитализирован. По версии следствия, он распивал спиртное вместе с друзьями и решил похвастаться перед ними настоящей гранатой. В какой-то момент, то ли по неосторожности, то ли не отдавая отчета в своих действиях, он выдернул чеку, результатом чего стал взрыв.

Еще один случай произошел прямо на пляже курортной Кирилловки на берегу Азовского моря в Запорожской области. Один из отдыхающих зачем-то взял с собой гранату, на что обратили внимание окружающие. Задерживать нарушителя пришлось нескольким правоохранителям.

Гораздо драматичнее развивались в этом месяце события в Киеве, там злоумышленники пытались вымогать полмиллиона долларов у властей, заминировав один из рынков города, однако правоохранители сумели вовремя обезвредить взрывные устройства и арестовать преступников.

В Борисполе Киевской области в июне произошел еще один подрыв гранаты — двое рабочих решили поиграть с боеприпасом, но он сдетанировал. Один человек погиб.

Кроме применения боеприпасов что называется «в быту», гранаты на современной Украине широко используются для околополитических разборок. Например, в июне мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин нашел в багажнике своего авто пакет с пятью гранатами, правда без запалов. Он расценил это как попытку оказать давление на него и запугать.

Меньше повезло бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Розенблату, во двор его частного дома в Житомире две недели назад бросили гранату, которая взорвалась, но никто не пострадал. В этом же месяце неизвестный бросил гранату в окно офиса «Оппозиционной платформы» в Полтаве.

С доставкой на дом

Своеобразным апогеем новостей о нелегальном оружии на Украине стали два резонансных ЧП с заложниками, которые не были связаны друг с другом, но произошли с разницей в два дня — это устроенный в Луцке 21 июля Максимом Кривошем захват междугороднего автобуса и дело так называемого полтавского террориста Романа Скрипника, которого не могут поймать до сих пор.

Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник © Департамент уголовного розыска Украины | Департамент уголовного розыска Украины | Перейти в фотобанк

Примечательно, что тот же Кривош спокойно «выписывал» оружие по почте из Харькова, где местный житель рассылал по всей Украине нелегальное оружие из Донбасса. Торговца задержали в тот же день, но на днях он вышел на свободу из СИЗО, оплатив залог.

После этого о проблеме снова заговорили на самом высоком уровне, замглавы МВД Антон Геращенко заявил о необходимости усилить контроль за оборотом оружия, однако тут же признался, что сделать это будет не так-то просто.

«Черный рынок оружия потому и черный, что про все сделки на нем не известно правоохранителям», — рассказал он.

Оптом и в розницу

Что же из себя представляет этот черный рынок оружия, о котором упомянул Геращенко?

Иллюстрацией к ответу на этот вопрос может являться еще один эпизод украинской криминальной хроники этого лета. Так, в Одессе возле важных энергетических объектов спецслужбами был ликвидирован схрон с несколькими десятками гранат и пятью килограммами тротила. Виновный был найден довольно быстро — им оказался некий военнослужащий украинской армии, который вывез боеприпасы из своей части, спрятал их и планировал при случае продать.

Именно выходцы из украинской армии, главным образом из тех ее частей, которые дислоцируются в Донбассе, и являются главными «оружейными баронами» на Украине в последние годы. К слову, самыми ходовыми гранатами в стране продолжают оставаться изобретенные в Советском Союзе «лимонки» (Ф-1) и РГД-5.

По словам эксперта по безопасности Сергея Шабовты, обнаружить вывоз оружия на месте невозможно, так как большинство и добровольных, и регулярных воинских формирований выезжают при ротации организованно, и никто личный состав не досматривает. А военнослужащие, добавил он, прячут взятое в обмундировании и технике.

В 2019 году, тогда еще занимавший должность генпрокурора Украины Юрий Луценко констатировал, что в стране «на нелегальном положении» пребывают от 3 до 5 млн «стволов».

Как рассказывал изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов, озвученные Луценко цифры могут в реальности быть гораздо большими. Подрыв Сенсея. Нелегальный оборот оружия в Украине и проблемы ветеранов © AFP, GENYA SAVILOV

«Конечно, в таком положении вещей виноват и сам Луценко. <…> именно он начал на "Евромайдане" орать: несите все свои стволы. Это он инициатор процесса сдачи оружия для нужд Майдана. А дальше пошло-поехало. Когда началась война, оружие расходилось куда угодно — боевикам раздавали стволы. И не просто стволы, а и бронетехнику, гранаты, пулеметы. Да и всё что угодно. Да и сейчас запросто можно на черном рынке на Украине купить не только стволы, но и гранатометы, и минометы, и пулеметы, и военные ножи», — полагает эксперт.

На сегодняшний день очевидно, что власти страны так и не могут понять, как решить данную проблему. Процесс легализации «cерых стволов» так и не начат, из Донбасса по-прежнему вывозят для торговли все новые боеприпасы, а население продолжает запасаться гранатами впрок.