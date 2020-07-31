Беглый просмотр лент украинских информагентств может создать впечатление, что граната за пазухой стала чуть ли не обязательным атрибутом большинства жителей страны. К сожалению, такое впечатление не так уж далеко от истины.

Преступники организовали в Киеве подпольный цех по производству оружия
Преступники организовали в Киеве подпольный цех по производству оружия
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Подрывная хроника

Вот лишь несколько эпизодов, которые имели место в течение последних нескольких месяцев в разных частях Украины и в которых фигурировали нелегальные боеприпасы.

В понедельник, 27 июля, на железнодорожной станции Граково под Харьковом полицейскими был задержан мужчина, у него изъяли три гранаты с запалами, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм. В эти же дни, в том же Харькове взорвалась граната в местной автомойке, никто не пострадал. 

Похожая на черниговскую история произошла в воскресенье, 26 июля в Ивано-Франковске, там несколько мужчин за распитием спиртных напитков вступили в конфликт между собой, кульминацией которого стал подрыв гранаты одним из них, пострадавший был доставлен в больницу. 

Вообще, несчастные случаи из-за неосторожного обращения с боеприпасами часто происходят именно с участием любителей алкоголя. Так, в апреле этого года в подъезде киевской многоэтажки сдетанировала граната, пострадавший мужчина был в тяжелом состоянии госпитализирован. По версии следствия, он распивал спиртное вместе с друзьями и решил похвастаться перед ними настоящей гранатой. В какой-то момент, то ли по неосторожности, то ли не отдавая отчета в своих действиях, он выдернул чеку, результатом чего стал взрыв.

Еще один случай произошел прямо на пляже курортной Кирилловки на берегу Азовского моря в Запорожской области. Один из отдыхающих зачем-то взял с собой гранату, на что обратили внимание окружающие. Задерживать нарушителя пришлось нескольким правоохранителям. 

Гораздо драматичнее развивались в этом месяце события в Киеве, там злоумышленники пытались вымогать полмиллиона долларов у властей, заминировав один из рынков города, однако правоохранители сумели вовремя обезвредить взрывные устройства и арестовать преступников. 

В Борисполе Киевской области в июне произошел еще один подрыв гранаты — двое рабочих решили поиграть с боеприпасом, но он сдетанировал. Один человек погиб.

Кроме применения боеприпасов что называется «в быту», гранаты на современной Украине широко используются для околополитических разборок. Например, в июне мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин нашел в багажнике своего авто пакет с пятью гранатами, правда без запалов. Он расценил это как попытку оказать давление на него и запугать.

Меньше повезло бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Розенблату, во двор его частного дома в Житомире две недели назад бросили гранату, которая взорвалась, но никто не пострадал. В этом же месяце неизвестный бросил гранату в окно офиса «Оппозиционной платформы» в Полтаве.

С доставкой на дом

Своеобразным апогеем новостей о нелегальном оружии на Украине стали два резонансных ЧП с заложниками, которые не были связаны друг с другом, но произошли с разницей в два дня — это устроенный в Луцке 21 июля Максимом Кривошем захват междугороднего автобуса и дело так называемого полтавского террориста Романа Скрипника, которого не могут поймать до сих пор.

Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник
Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник
© Департамент уголовного розыска Украины | Перейти в фотобанк
В первом случае злоумышленник разгуливал по главному городу Волынской области с сумкой, битком набитой стрелковым оружием и взрывпакетами, а во втором вооруженный гранатой угонщик автомобилей сумел поставить на уши всю местную полицию, разъезжая по региону в течение нескольких часов с заложником, а затем скрывшись в лесу. 

Примечательно, что тот же Кривош спокойно «выписывал» оружие по почте из Харькова, где местный житель рассылал по всей Украине нелегальное оружие из Донбасса. Торговца задержали в тот же день, но на днях он вышел на свободу из СИЗО, оплатив залог. 

После этого о проблеме снова заговорили на самом высоком уровне, замглавы МВД Антон Геращенко заявил о необходимости усилить контроль за оборотом оружия, однако тут же признался, что сделать это будет не так-то просто.

«Черный рынок оружия потому и черный, что про все сделки на нем не известно правоохранителям», — рассказал он.

Оптом и в розницу   

Что же из себя представляет этот черный рынок оружия, о котором упомянул Геращенко?

Иллюстрацией к ответу на этот вопрос может являться еще один эпизод украинской криминальной хроники этого лета. Так, в Одессе возле важных энергетических объектов спецслужбами был ликвидирован схрон с несколькими десятками гранат и пятью килограммами тротила. Виновный был найден довольно быстро — им оказался некий военнослужащий украинской армии, который вывез боеприпасы из своей части, спрятал их и планировал при случае продать.

Именно выходцы из украинской армии, главным образом из тех ее частей, которые дислоцируются в Донбассе, и являются главными «оружейными баронами» на Украине в последние годы. К слову, самыми ходовыми гранатами в стране продолжают оставаться изобретенные в Советском Союзе «лимонки» (Ф-1) и РГД-5.

По словам эксперта по безопасности Сергея Шабовты, обнаружить вывоз оружия на месте невозможно, так как большинство и добровольных, и регулярных воинских формирований выезжают при ротации организованно, и никто личный состав не досматривает. А военнослужащие, добавил он, прячут взятое в обмундировании и технике.     

В 2019 году, тогда еще занимавший должность генпрокурора Украины Юрий Луценко констатировал, что в стране «на нелегальном положении» пребывают от 3 до 5 млн «стволов». 

Как рассказывал изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов, озвученные Луценко цифры могут в реальности быть гораздо большими.

Подрыв Сенсея. Нелегальный оборот оружия в Украине и проблемы ветеранов
Подрыв Сенсея. Нелегальный оборот оружия в Украине и проблемы ветеранов
© AFP, GENYA SAVILOV

«Конечно, в таком положении вещей виноват и сам Луценко. <…> именно он начал на "Евромайдане" орать: несите все свои стволы. Это он инициатор процесса сдачи оружия для нужд Майдана. А дальше пошло-поехало. Когда началась война, оружие расходилось куда угодно — боевикам раздавали стволы. И не просто стволы, а и бронетехнику, гранаты, пулеметы. Да и всё что угодно. Да и сейчас запросто можно на черном рынке на Украине купить не только стволы, но и гранатометы, и минометы, и пулеметы, и военные ножи», — полагает эксперт. 

На сегодняшний день очевидно, что власти страны так и не могут понять, как решить данную проблему. Процесс легализации «cерых стволов» так и не начат, из Донбасса по-прежнему вывозят для торговли все новые боеприпасы, а население продолжает запасаться гранатами впрок. 