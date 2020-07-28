Чуть больше 3 месяцев остаётся до выборов президента США. По опросам, бывший вице-президент страны Джо Байден обходит действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа, однако это ещё абсолютно ничего не значит. Во-первых, американцы боятся открыто говорить о своих политических симпатиях, а во-вторых, изменить всё может «октябрьский сюрприз»

За 100 дней до президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября, агентство Associated Press и исследовательский центр NORC опубликовали результаты опроса общественного мнения о ситуации в стране.

80% респондентов считают, что США движутся в неверном направлении. И это самый высокий показатель за весь период президентства Дональда Трампа. Среди его однопартийцев положительно курс развития оценивают 31% опрошенных. Политику, проводимую президентом, одобряют 38% (почти столько же, сколько в июне), правительственные меры по борьбе с пандемией COVID-19 — 32%, стратегию в сфере образования — 36% опрошенных. Что касается экономики, то уровень поддержки сократился, но всё равно остаётся высоким — 48% против 56% в марте. Антон Розенвайн: Победит Трамп — протесты в США продолжатся, а если демократы — их жестко подавят © kp.ru

Предвыборный штаб бывшего вице-президента США Джо Байдена этим результатам порадовался и попытался использовать их против главы государства. «Люди уже до смерти устали от разобщённого правительства, не способного нормально функционировать и добиваться результатов. Людям кажется, что Трамп сейчас занимается исключительно бессвязной эгоистичной политической болтовнёй», — заявила представитель штаба демократов.

Трамп же считает данные опросов недостоверными. «Многие считают, что предвыборная кампания Трампа отличается большим ЭНТУЗИАЗМОМ, чем какая-либо другая в истории нашей великой страны. Она превосходит даже кампанию 2016 года. У Байдена такого НЕТ! Молчаливое большинство выскажется ТРЕТЬЕГО НОЯБРЯ!!! Фиктивные опросы общественного мнения, занижающие мой рейтинг, и фейковые новости не спасут ультралевых», — написал президент в Twitter.

Тёмные лошадки, которые решат судьбу президента

Позицию Трампа по этому вопросу разделяют эксперты. Они предупреждают, что исход голосования ещё не определён, несмотря на лидерство Байдена почти по всем опросам, потому что, как ожидается, явка избирателей будет очень высокой, и своё веское слово могут сказать «молчаливые сторонники» Трампа, особенно в ключевых штатах — Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Сотрудники исследовательской организации Cook Political Report даже нарисовали их обобщенный портрет: белый американец средних лет, имеющий среднее образование. Межуев объяснил, почему демократам нужно любой ценой выиграть выборы в США – видео

Помимо «молчаливых сторонников» Трампа на исход голосования кардинальным образом могут повлиять и те избиратели, которые до сих пор не определились со своими симпатиями, а таковых, как показал опрос, проведённый по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal, 13%. И именно от этой части электората, как подчёркивают авторы исследования, в конечном итоге и будет зависеть, кто победит.

Впрочем есть факторы, которые могут заставить американцев, которые на сегодняшний день уже твёрдо решили, кому отдать свой голос, изменить свою позицию. Это так называемый октябрьский сюрприз — непредвиденные обстоятельства, появившиеся за считанные дни до выборов. В 2016 году таковым было решение ФБР возобновить расследование дела об использовании Хиллари Клинтон, баллотировавшейся на президентский пост от демократов, личного почтового сервера, что не лучшим образом отразилось на её избирательной кампании. А сейчас, когда страна охвачена эпидемией коронавируса, экономическим кризисом, растущей безработицей, массовыми беспорядками, вероятность возникновения подобных «сюрпризов» в разы выше, чем 4 года назад.

Опросы — вещь коварная

Демократу Байдену льстит, что он возглавляет предвыборные рейтинги. Точно так же в 2016-м радовалась Хиллари Клинтон, когда эксперты оценивали вероятность её победы более чем в 80%. После её проигрыша Трампу СМИ начали говорить о провале всей индустрии соцопросов. В случае США всецело полагаться на опросы не стоит не только потому, что в стране действует не прямая избирательная система (то есть большинство голосов избирателей не гарантирует победу), но и потому, что в опросах участвует ограниченное количество людей, которые не факт, что придут на участки, и не все готовы откровенно говорить с социологами. Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

«62% американцев публично говорят, что стесняются или боятся, или стыдятся высказывать свои политические предпочтения. То есть 62% американцев боятся в открытую говорить, кого они поддерживают. Это, конечно, создаёт большую проблему и вызов для социологов, потому что, если это действительно так, то все нынешние рейтинги Байдена, согласно которым он опережает Трампа, могут быть основаны на ложных данных. Социологи же не спрашивают людей на предмет того, кого они реально поддерживают. Они основывают свои вычисления, рейтинги, графики на заявлениях человека», — заявил в интервью изданию Украина.ру доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Сейчас, по разным опросам, преимущество Байдена над Трампом составляет от 2% до 10%. Так, в ходе исследования службы Rasmussen демократа поддержали 47% респондентов, а республиканца — 45%, в опросе телекомпании ABC и газеты The Washington Post 54% и 44% соответственно. Однако большое влияние на мнение избирателей оказали не столько предвыборные программы кандидатов в кандидаты (официально их выдвинут на партийных съездах в августе), сколько сложившаяся ситуация в стране и реакция или отсутствие реакции на неё со стороны властей. Как подчеркнул в интервью газете The Hill социолог Ли Мирингофф, избиратели в основном недовольны тем, как администрация Трампа действует в условиях пандемии, и именно этот фактор выдвинул Байдена в лидеры, и именно поэтому он сохраняет сейчас лидерство.

«Сейчас сложно оценивать шансы Трампа на переизбрание, потому что эту кампанию сопровождает достаточно высокая нелинейная динамика. И по составу вторых, третьих кандидатов, и по внешним обстоятельствам, влияющим на нее, таких как коронавирус. И социология абсолютно непрезентативна. Поэтому я бы воздержался от каких-то прогнозов. Мне кажется, что позиции Трампа всё же сильнее, как они были на старте, так и сейчас. Но учитывая высокую динамику, любые обстоятельства могут повлиять на результат, даже самые для нас парадоксальные», — сказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Если в начале года, когда ситуация в США была стабильной и благополучной, в переизбрании Трампа сомневаться не приходилось, то по мере появления новых вызовов и актуализации давних проблем типа расового неравенства шансы кандидатов сравнялись. Теперь многое зависит от того, кто из них предложит действенные методы решения вопросов, беспокоящих общественность. В этой связи дебаты кандидатов в вице-президенты и президенты наверняка будут пользоваться огромной популярностью, и многое из сказанного там сможет повлиять на выбор избирателей. И это тоже станет частью «октябрьского сюрприза» (первые дебаты претендентов на высший пост состоятся 29 сентября, вторые и третьи — 15 и 22 октября). Кроме того, и республиканцам, и демократам нужно убедить своих сторонников не сидеть дома 3 ноября, а прийти и проголосовать, ведь в этот день предстоит выбрать ещё и 35 сенаторов, и всех 435 членов Палаты представителей. Процедура импичмента Трампа наглядно продемонстрировала, насколько важно иметь контроль над той или иной палатой Конгресса.

Кто победит — Трамп или Байден, — неясно, но точно ясно одно — избирательная кампания-2020 обещает быть очень увлекательной, и развязка ещё впереди.