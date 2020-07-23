По состоянию на 19:00 23 июля в мире зафиксировано более 15 млн 466 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 632 тыс. человек скончались, свыше 9,4 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

На десятом месте по количеству заболевших — Великобритания (313,4 тыс.), следом идет Испания (313,2 тыс.).

На восьмом месте Чили (336,4 тыс.), потом Мексика (362,2 тыс.), затем Перу (366 тыс.), ЮАР (394,9 тыс.), Россия (795,4 тыс.), Индия (1 млн 263 тыс.) и Бразилия (2 млн 234 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 4 млн 45 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — более 146,3 тыс. человек, смертность 3,56%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,52%, более 45,5 тыс. человек.

В Бразилии — 82,9 тыс. (3,79%), В Мексике — 41,9 тыс. (11,31%) в Испании — 28,7 тыс. (9,22%).

Россия

В России по состоянию на 23 июля зафиксировано 795 458 случаев заболевания, 12 929 заразившихся умерли, 581 393 человека выздоровело.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 23 июля

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 26 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 50,8 млн проверок на COVID — 19.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал сделать все, чтобы избежать второй волны коронавируса. Его слова приводит РИА Новости 23 июля.

«Мы должны провести все мероприятия, чтобы не иметь второй волны, готовность медорганизаций сохраняется», — сказал Мурашко журналистам.

Он отметил, что в первую очередь важно не допустить роста заболеваемости коронавирусом, а это зависит от ответственности всех граждан.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что ученые предпосылок для возникновения второй волны коронавируса пока не наблюдают.

«Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые. Поэтому будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что власти фиксируют снижение числа заболевших COVID-19 по стране. По его словам, замедляется не только распространение вируса, но и его вирулентность.

Да и московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин.

«Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины», — сказал он.

В то же время столичный градоначальник отметил, что несмотря на улучшение ситуации, инфекция пока не исчезла окончательно, и горожанам по-прежнему следует соблюдать определенные меры предосторожности.

Так, например, приезжающим в столицу из-за рубежа нужно будет предоставлять справку.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 23 июля зафиксировано 61 851 случай заболевания, 1551 заразившийся умер (смертность 2.51%), 34 000 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 921 тыс. тестов на COVID-19, что почти в 30 раз меньше, чем в России.

Главный санитарный врач Украины Витор Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса, которую могут поставить весной следующего года.

Он заявил, что Япония предложила Украине начать поставлять вакцину весной 2021 года, стоимость одной дозы составит около 500 грн.

При этом, по его словам, для полной защиты организма необходимо 2 дозы вакцины.

Главный санитарный врач Украины уверен, что постепенно нужно вакцинировать 100% населения страны, но первыми лекарство получат медики, силовики, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

При этом эпидемиологическая ситуация на Украине такова, что, согласно данным Минздрава, четверть областей Украины по состоянию на 23 июля не соответствуют условиям ослабления карантина.

Это шесть регионов Украины — Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Черниговская, Волынская области и Закарпатье.

В мире

Патологоанатомы из американской клиники LSU Health обнаружили, что коронавирус, вероятно, вызывает не поражение сердечной мышцы, связанное с миокардитом, как считалось ранее, а уникальный паттерн гибели клеток в ее отдельных частях. Об этом рассказал доктор медицинских наук Ричард Вандер Хайде, чьи слова приводит портал EurekAlert.

По словам Хайде, врачи определили как грубые, так и микроскопические изменения, которые ставят под сомнение версию о том, что тяжелые формы коронавирусной инфекции сопровождаются типичным миокардитом. Он напомнил, что механизм травмирования сердца при COVID-19 неизвестен, однако полученные данные помогут лучше понять течение заболевания и своевременно назначить необходимое лечение.

Патологоанатомы обнаружили, что SARS-CoV-2, в отличие от SARS, не присутствует в клетках. Доктор медицинских наук Шэрон Фокс также отметила, что диффузное альвеолярное повреждение вместе с увеличенным правым желудочком могут указывать на сильнейшую нагрузку на сердце.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 22 июля © бюллетень

Патологоанатомы провели вскрытие 22 умерших от коронавируса пациентов в возрасте от 44 до 79 лет. У большинства было высокое кровяное давление, у половины — диабет второго типа. Кроме того, часть из них страдала от ожирения.

Ну а итальянские ученые проанализировали образцы, взятые у 1,4 тысячи кошек и собак, и обнаружили у некоторых из них антитела к коронавирусу нового типа, сообщается в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv.

В общей сложности были исследованы образцы 915 собак и 505 кошек, собранные в период с марта по май в различных регионах Италии, преимущественно в Ломбардии. Отмечается, что ПЦР-тесты на SARS-CoV-2 всех 1420 животных оказались отрицательными. При этом серологические исследования выявили антитела у 13 собак (3,35%) и шести кошек (3,95%). Наибольшее число питомцев с антителами было выявлено среди тех, чьи хозяева переболели COVID-19 — 12,8% и 4,5% соответственно.

«Мы выявили у животных уровень серопозитивности, сравнимый с обнаруженным у людей в рамках выборочного исследования в тот же период времени в странах Европы. Это подразумевает, что заражение среди домашних животных не является чем-то необычным», — говорится в исследовании. При этом отмечается, что в данный момент «отсутствуют убедительные доказательства того, что инфицированные питомцы играют значительную роль в передаче SARS-CoV-2 людям».

Отмечается, что явная связь между случаями инфицирования у хозяев и наличием антител у питомцев была установлена только среди собак. По мнению ученых, это противоречит проводившимся ранее экспериментальным исследованиям, согласно которым собаки менее подвержены заражению.

Согласно выводам ученых, отсутствие на момент проведения исследования положительных тестов на SARS-CoV-2 среди животных свидетельствует о том, что собаки и кошки могут являться переносчиками вируса в течение относительно непродолжительного времени.