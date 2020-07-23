По состоянию на 12:00 23 июля в мире зарегистрировали свыше 15,2 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 623,5 тыс. человек, почти 8,6 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 3,9 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 143,1 тыс. человек, больше 1,2 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,2 млн жителей, свыше 82,7 тыс. человек скончались, больше 1,5 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,2 млн случаев заражения, 29,8 тыс. смертей, 782,6 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 789,1 тыс. (5862 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 745 человек (165 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 572 тыс. человек.

По данным Минздрава, доля населения с антителами к коронавирусной инфекции COVID-19 в столичном регионе превысила 23-24%, в других регионах она меньше.

Во время самоизоляции спрос на игровые приставки и аксессуары к ним у россиян вырос в четыре раза.

В Свердловской области умер заразившийся коронавирусом 43-летний министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярев.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил о зафиксированном случае повторного заражения коронавирусом. По его словам, дважды в течение двух месяцев заразился медицинский работник. Но позже в обладминистрации поправили губернатора: медик сначала переболел пневмонией и его тест на COVID-19 был отрицательным, а во втором случае тест оказался положительным.

Вакцина, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективна и безопасна. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Сейчас исследования подходят к завершению, идет подготовка к выпуску препарата, который могут зарегистрировать уже в августе.

Инфекция постепенно адаптируется к человеку, ее способность вызывать болезнь и смерть падает. В этом уверен главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. По его мнению, в ноябре-декабре россиянам стоит ожидать сезонного подъема заболеваемости, но он уже не будет очень высоким.

Россияне думают иначе. Почти половина жителей крупных городов уверена, что вторая волна коронавируса наступит до конца этого года, поэтому они уже начали копить деньги на случай повторного карантина.

Такие опасения разделяет и советник директора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Опираясь на статистику ВОЗ, он считает, что пик еще не достигнут, не стоит в этом году ожидать окончания пандемии.

Правительство страны готово вернуть туристам от 5 до 15 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на отдых на территории РФ. Об этом в среду заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Список регионов уже составлен Ростуризмом, размер компенсации будет зависеть от тура.

Коронавирус и Украина

За минувшие сутки коронавирусом на Украине заболели 856 человек. Об этом 23 июля сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в Киеве (112) и во Львовской области (109), выздоровления — в Черновицкой (87), Львовской (71) и Донецкой (70) областях.

Всего с начала пандемии заболели 61 851 человек, выздоровели 34 000, умерли 1551.

Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, который ранее действовал до 31 июля.

Пятнадцать священнослужителей заразились коронавирусной инфекцией в Днепропетровской области Украины.

Сотрудники Государственного агентства развития туризма Украины переведены на карантинный режим работы, они проходят проверку на наличие коронавируса. Это произошло после того, как тест на COVID-19 у главы агентства Марьяны Олескив оказался положительным.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Брюссель, чтобы принять заем от Евросоюза на сумму 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Ситуация в мире

Общее число заболевших в мире пересекло отметку в 15 млн. Предыдущая знаковая отметка в 10 млн человек была зафиксирована менее месяца назад, 28 июня.

Всемирная организация здравоохранения поможет отрицающей коронавирус Туркмении © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк США намерены заплатить $1,95 млрд компании Pfizer за изготовление и доставку 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Сейчас вакцина находится на стадии клинического тестирования.

Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили о создании «коктейля» из антител, который может эффективно уничтожать коронавирус. Пока его исследования проводятся на животных, к октябрю могут начаться клинические испытания на людях. По словам участников исследования, препарат может стать заменой вакцины и использоваться как для профилактики, так и для лечения уже заболевших.

В Бразилии за сутки выявили рекордное с начала пандемии число заразившихся COVID-19 — 67 860 человек. Предыдущий рекорд был установлен 19 июня, когда в Бразилии коронавирусом заразились 54 771 жителей.

В США больше 100 тысяч человек выразили готовность принять участие в клинических испытаниях вакцин от COVID-19. По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, для первой фазы испытаний уже отобрали 30 тысяч американцев. В будущем, по его словам, ученым потребуются еще десятки тысяч добровольцев.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, в свою очередь, предупредил, что для формирования стойкого иммунитета к коронавирусу человеку может потребоваться не одна, а несколько доз лекарства. В будущем такое возможно, но вакцины первого поколения вряд ли будут обладать таким эффектом.

В некоторых странах Европы фиксируют рост заболеваемости. В ВОЗ уверены, что это связано со смягчением мер, касающихся соблюдения физической дистанции между людьми. Эксперты призывают страны не забывать о риске появления новых очагов, добавив, что в ближайшие месяцы ситуация «продолжит эволюционировать».