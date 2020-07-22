По состоянию на 19:00 22 июля в мире зафиксировано более 15 млн 188 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 622 тыс. человек скончались, свыше 9,1млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

На десятом месте по количеству заболевших — Испания (313,2 тыс.), следом идет Великобритания (313,4 тыс.).

На восьмом месте Чили (334 тыс.), потом Мексика (356,3 тыс.), затем Перу (362 тыс.), ЮАР (381,7 тыс.), Россия (789,7 тыс.), Индия (1 млн 216 тыс.) и Бразилия (2 млн 167 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 4 млн 45 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — более 145 тыс. человек, смертность 3,6%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,52%, более 45,5 тыс. человек.

В Бразилии — 81,6 тыс. (3,79%), в Мексике — 40,4 тыс. (11,31%), в Испании — 28,7 тыс. (9,22%).

Россия

В России по состоянию на 22 июля зафиксировано 789 771 случай заболевания, 12 784 заразившихся умерли, 573 262 человека выздоровело.

Смертность составляет 1,62%, что примерно в 9 раз ниже, чем во Франции, Великобритании или Бельгии, и в 2,5 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 22 июля

В российском Минздраве объяснили, что повторное заражение коронавирусом — редкое явление, вероятнее всего, оно связано с особенностями иммунной системы.

Ранее сообщалось, что медицинский работник в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусной инфекцией во Владимирской области.

«Повторное заражение — явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека», — говорится в сообщении министерства.

Вакцины от коронавируса разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет, поэтому ожидается, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом, подчеркнули в Минздраве.

Между тем, несмотря на повторные заражения, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии полностью восстановила работу после ограничений, связанных с коронавирусом, и по числу регистрируемых сделок вернулась к показателям 2019 года, заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский в среду.

«В среднем где-то 122 тысячи сделок, учетно-регистрационных действий происходит в день. В марте это было порядка 35 тысяч сделок, в апреле — около 60 тысяч сделок, в мае мы практически восстановились до 100 тысяч сделок. И сейчас уже, в июле мы вышли на уровень 2019 года, то есть, у нас оборот рынка полностью восстановлен, порядка 120 тысяч сделок у нас каждый день совершается», — сказал Скуфинский журналистам по окончании совещания о взаимодействии регионов ПФО с Росреестром.

Скуфинский напомнил, что в марте был период, когда практически все многофункциональные центры страны прекратили работу, и люди, которые «привыкли работать в бумаге», через инфраструктуру МФЦ, не знали, куда идти. Возникло напряжение. По его словам, Росреестр вместе с губернаторами регионов настроили работу МФЦ так, чтобы люди могли получать необходимые услуги с учётом всех ограничительных мер.

«В этот период система Росреестра показала свою полную работоспособность… Если в прошлом году у нас в электронном виде было 22% обращений, остальное — бумагами по учетно-регистрационным действиям, то в период пандемии у нас доля электронных заявлений выросла в два раза. А доля ипотечных сделок — почти в 2,5 раза. Я считаю, что этот период вместе с главами регионов мы отработали хорошо», — отметил он.

При этом, по словам главы Росреестра, были выявлены те зоны, которые необходимо совершенствовать. В частности, они связаны с получением электронной квалифицированной подписи. Чтобы клиенту совершить учетно-регистрационные действия, он должен иметь УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись), и спрос на неё вырос в четыре раза.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 22 июля зафиксировано 60 995 случаев заболевания, 1534 заразившихся умерли (смертность 2,52%), 33 172 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 907 тыс. тестов на COVID-19, что почти в 30 раз меньше, чем в России.

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 60 995 случаев коронавируса, 1534 летальных, 33 172 пациента выздоровели. Об этом 22 июля сообщает Минздрав Украины в Telegram.

«По состоянию на 9:00 22 июля в Украине 60 995 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1524 летальных, 33 172 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 829 новых случаев», — говорится в сообщении.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 21 июля © бюллетень

Правительство Украины продлит адаптивный карантин до 31 августа. Об этом 22 июля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

Украинцев оставят жить с ограничениями до конца лета по тем же правилам — масочный режим, социальная дистанция и антисептики.

В некоторых областях может быть принято решение о введении более жесткого карантина.

В мире

Сотрудники федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США убеждены, что статистка заболеваемости не отражает реального количества инфицированных в стране. По их мнению, общее число заболевших занижено в несколько раз.

Точку зрения специалистов подтвердил простой эксперимент. У жителей десяти крупнейших городов США были взяты анализы, которые показали наличие коронавируса либо антител к нему.

«Эти данные указывают на то, что число людей, зараженных вирусом, провоцирующим COVID-19, сильно превышает показатели по зарегистрированным случаям заражения. Многие из этих людей либо не испытывали симптомов, либо чувствовали себя относительно хорошо и могли не иметь представления о том, что они инфицированы», — утверждает автор исследования Фиона Хэйверс.

Примечательно, что для участия в эксперименте отбирались американцы, у которых нет никаких симптомов коронавируса.

Случаи коронавируса вновь растут в некоторых государствах Европы.

Об этом 22 июля заявила официальный представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер, сообщают иноСМИ.

По ее словам, зафиксированный в последние недели рост случаев заражения коронавирусом в ряде стран Европы вызван несоблюдением физической дистанции между людьми.

«Случаи коронавируса вновь растут в некоторых государствах региона вследствие сдвигов в мерах физического дистанцирования», — отметила Тайлер.

Она предупредила, что в ближайшие месяцы ситуация продолжит эволюционировать.

«Там, где появляются новые очаги, их необходимо брать под контроль путем быстрых и целенаправленных действий», — подчеркнула представитель ВОЗ.

По мнению Тайлер, риск повторного появления и активизации болезни сохраняется, и поэтому необходимо «строгое применение мер в сфере общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них».