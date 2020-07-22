По состоянию на 12:00 22 июля в мире зарегистрировали свыше 14,9 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 616,7 тыс. человек, почти 8,5 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 3,9 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 142 тыс. людей, больше 1,1 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,1 млн жителей, свыше 81,4 тыс. человек скончались, больше 1,5 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,1 млн случаев заражения, 28,7 тыс. смертей, 753 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 783,3 тыс. (5842 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 580 человек (153 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 562 тыс. человек.

В Москве за сутки от коронавируса умерли 19 человек. Суточное число жертв инфекции в столице растет с 17 июля.

Количество зарегистрированных в России за сутки смертей от COVID-19 возросло по сравнению с предыдущим днем почти вдвое.

Первая волна коронавирусной инфекции будет продолжаться, пока 70-80% населения не переболеет COVID-19, заявил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Карантинные меры на этом этапе уже не имеют особого смысла, считает он.

В Москве появились организации, предлагающие россиянам оформить визы для поездки за границу в обход запретов. Граждан отправляют «на лечение». Документы оформляются на основе реальной истории болезни. В ней специалисты ищут любой предлог, чтобы отправить клиента на лечение в страну, куда он хочет поехать.

Потребительский рынок Московской области возобновил рост и преодолел снижение, произошедшее во время эпидемии коронавирусной инфекции, заявил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, до начала распространения COVID-19 недельный оборот потребительского рынка Подмосковья составлял 58,9 млрд руб. На момент максимальных ограничений, введенных в связи с эпидемией, в период с 13 по 19 апреля, этот показатель упал до 34,5 млрд руб. Сейчас он даже превысил докризисные значения, составив 66,5 млрд руб.

В то, что первая волна пандемии закончилась, а второй уже не будет, верят только 27% наиболее оптимистичных жителей российских городов-миллионников, свидетельствуют данные опроса Wanta Group. 47% горожан ждут прихода второй волны эпидемии COVID-19 еще до конца нынешнего года.

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил в период пандемии выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей. Предполагается, что средства будут выделены на покупку лекарств. В Совфеде заявили, что решение о дополнительных выплатах пожилым гражданам может принять только российское правительство.

Первая российская вакцина готова. Речь идет о препарате, в создании которого участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Однако главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин заявил, что эффективная вакцина появится только через несколько лет.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал о сроках государственной регистрации вакцины. По его словам, сейчас идет завершающий этап второй фазы испытаний препарата.

Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров считает, что COVID-19 либо деградирует до уровня сезонного ОРВИ, либо по своей силе сравнится с сезонным гриппом. По его словам, если инфекция приобретет характер гриппа, то будет серьезным заболеванием, но к лету и оно станет проходить.

Коронавирус и Украина

Число заражений коронавирусом на Украине вновь растет, за прошедшие сутки зафиксировано 829 новых случаев, что на 23% больше показателя предыдущего дня.

Больше всего заболевших за сутки в Киеве — 132 и во Львовской области — 124. При этом 973 пациента выздоровели, 16 скончались.

С начала пандемии на Украине заболели 60 тысяч 995 человек, 33 172 человека выздоровели, летальных случаев — 1534.

Украина выдержала острую стадию экономического кризиса, вызванного коронавирусом, экономика страны будет постепенно восстанавливаться, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских сельхозпроизводителей продавать продукты питания на Украину, где, по его словам, из-за пандемии коронавируса сократилось производство в сельском хозяйстве в 2020 году.

Украина исследует четыре препарата для лечения коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«На сегодняшний день это четыре лекарственных препарата, по которым идут клинические испытания. Они используются в Украине для других заболеваний, и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении Covid-19», — отметил Степанов.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом, перед тем как страна сможет справиться с эпидемией. Он призвал американцев, если те не могут соблюдать социальную дистанцию, надевать средства защиты независимо от того, нравится им носить маски или нет. Кроме того, американский лидер призвал молодежь избегать многолюдных баров из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус убил замминистра обороны Казахстана © Министерство обороны Казахстана Италия справилась с эпидемией коронавирусной инфекции, заявил глава Министерства здравоохранения Роберто Сперанца. Он отметил, что страна уже «вышла из бури», но пока что не достигла «безопасного убежища». По словам Сперанцы, последние месяцы были самыми тяжелыми в истории Италии со времен Второй мировой войны.

Австрийские власти решили повторно ввести обязательное ношение масок на фоне резко выросшего числа заразившихся COVID-19. Австрия была одной из первых европейских стран, начавших ослаблять карантинные ограничения, самоизоляция там была отменена еще 1 мая.

Минюст США предъявил обвинения двум китайским гражданам во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные. В ведомстве считают, что китайские хакеры в течение десяти лет проводили кибератаки на компании в США, Великобритании, европейских странах и украли терабайт данных, связанных в том числе с разработкой вакцины от коронавируса.

Две перспективные американские вакцины выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года, заявил Трамп. По его словам, в ближайшие недели начнутся финальные испытания еще четырех вакцин, и как только какая-либо вакцина получит одобрение, она тут же станет доступной.

Президент Абхазии Аслан Бжания предложил российскому правительству рассмотреть возможность поэтапного снятия ограничений на границе с РФ. Глава республики отметил, что речь идет также об открытии курортного сезона. Он заявил, что Абхазия готова снять ограничения в любое время, но только при согласовании с Москвой.

Сотрудничество между Россией и Кубой, в том числе в области борьбы с распространением вируса, обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь. Стороны также подтвердили взаимный настрой на всемерное укрепление российско-кубинского стратегического партнерства.