Одесса – стратегически значимый для Украины город. Это ОПЗ, рынок «7-й километр», крупнейшие черноморские порты, мощный центр международной торговли и контрабанды. Борьба за нее предстоит нешуточная, поскольку политических игроков много и ставки высоки. Ввиду приближающихся местных выборов Украина.ру анализирует, кто и на кого сделает ставки

Ангерт и Галантерник в поиске кандидата в противовес Труханову

Александра Ангерта и Владимира Галантерника называют «теневыми хозяевами» Одессы. Александр Анатольевич Ангерт известен в более узких кругах как криминальный авторитет «Саша Ангел». Чем живёт Одесса: местные игнорируют карантин, мэр конфликтует с губернатором © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

В 1980 году был осужден за убийство при попытке ограбления, получив высшую меру — расстрел. Но, как оказалось, и в рядах советских партийных чиновников у него были покровители или же должники — не суть важно, ибо после апелляции расстрел был заменен на 15 лет тюремного срока, а после отсидки десяти из них «Ангел» вышел на свободу. Вернувшись в Одессу на пике развала СССР, Ангерт не растерялся и быстро примкнул к тогдашнему «смотрящему» Виктору «Карабасу» Куливару — персоне довольно знаменитой как в Южной Пальмире, так и за ее пределами. После убийства Куливара значительная часть его теневого бизнеса ушла под контроль Ангерта. В 1994 г. именно Ангерт внес весомый вклад в победу на мэрских выборах Эдуарда Гурвица, а после ссоры с ним сделал ставку на его конкурента Руслана Боделана и не прогадал. Боделан, ставший мэром в 1998 г., и бывший начальник областного МВД Иван Григоренко фактически были протеже «Ангела». При них он развернулся, войдя в следующие отрасли городского хозяйства: постройка и ремонт городских дорог, торговля на всех плоскостях, выигрыш муниципальных тендеров на строительство, банковская сфера, освоение НПЗ и порта, одесская ТЭС. Большую часть состояния Ангерт сколотил на перекачке российской нефти через Одесский порт при помощи своего друга Жукова.

Даже второй приход Гурвица не смог поколебать его позиции, хотя с конца 90-х годов он постоянно жил в Израиле, а затем — в Лондоне. Южную Пальмиру он навещал время от времени в знаковые для города моменты. В 2017 году СМИ опубликовали информацию о том, что «Ангел» умер от онкологической болезни, но слухи о кончине были преждевременны, подтверждением чему служит его приезд в Одессу в прошлом году.

Непосредственно текущими делами в городе занимается бизнес-партнер Ангерта — «серый кардинал» Владимир Галантерник (хотя также постоянно проживает в Лондоне). Он примкнул к Ангерту в 1998 г. Галантерник через доверенных лиц контролирует ключевые активы города: рынок Привоз, торговый центр City Center и зону отдыха Аркадия Сити (нынешний пляжный комплекс). За ним же торговые объекты на Старосенной площади, люксовый жилкомплекс Green Wood и шикарный отель De Paris, расположенный в 50 метрах от Потемкинской лестницы, ряд строительных компаний. При этом в Одессе отмечалось исключительное влияние Галантерника на правоохранительные органы — он умел находить общий язык с руководством местной полиции, где многие являлись его прямыми креатурами. Есть в сфере влияния бизнесмена и ряд одесских медиаструктур: телеканалы А1, GNews, Gtv и телеканал «Первый городской», интернет-телепроект «Редакция».

Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов весьма плотно работал с Ангертом и Галантерником. По слухам, созданную Трухановым в 90-х охранную фирму «Капитан» спонсировал «Ангел». Следующим постом, который занимал Труханов, находившийся в прямой сфере интересов «Ангела», стала должность помощника представителя президента нефтяной компании «Лукойл» в Украине. Считается, что Галантерник и Ангерт способствовали политической карьере одесского мэра и финансировали его избирательную кампанию в 2014-15 гг. Но с тех пор многое изменилось, а осенью минувшего года между ним и связкой Галантерник-Ангерт произошел откровенный разрыв, перешедший в конфликт. По слухам, причиной конфликта послужил ультиматум Офиса президента к городскому голове с требованием «слить выборы» в пользу кандидата от Зе-команды. Галантерник с этим согласился при условии сохранения его позиций, а мэр выступил категорически против, даже несмотря на угрозы уголовного преследования. Готовят отставку. Офис Зеленского разочаровался в одесском губернаторе © Facebook, Максим Куцый

В марте нынешнего года Труханов уволил своих заместителей по ЖКХ Анатолия Орловского и архитектуре Петра Рябоконя, назначенных по квоте Галантерника. Впрочем, к его людям относят главу департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, а также целый ряд других видных чиновников мэрии. В связи с этим доверять полностью Труханов им не может, но и уволить их просто так сложно, ибо нужны веские законные основания. Как бы то ни было, теперь рассчитывать на медиаимперию Галантерника Труханов не может.

Галантерник и Ангерт ищут возможности для удержания за собой власти в городе, поэтому оказывают поддержку молодым политикам «новой волны». Одним из их проектов является "создание" крепкого хозяйственника в противовес Труханову. Таковым является руководитель департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман. Чиновника перевели с должности руководителя КП «Горэлектротранс» в начале ноября 2019 года, и с тех пор значительные силы брошены на его раскрутку. Из принадлежащих Галантернику каналов звучит постоянная критика мэра, а образ «успешного реформатора» лепится из Жемана. Более того, его пиарили СМИ Аднана Кивана и Алексея Гончаренко, хваля за обновление городского транспорта и замену значительного большинства устаревших троллейбусов. Но оно происходило за счет кредита от Европейского банка реконструкции и развития (в 2019 г. было подписано кредитное соглашение на 47 млн евро), а отдавать деньги придется всем одесситам. Едва ли значительным успехом можно назвать закупку работникам ЖКСов новой формы или акцию «Принеси елку — получи конфету», нашедшие положительный отклик в местных СМИ. При всей медийности максимум, на что сможет претендовать Жеман в мэрской гонке, — третье-четвертое место.

Галантерник выступал также в качестве одного из спонсоров избирательной кампании нынешнего нардепа от «Слуг народа» Алексея Леонова, одолевшего маститого Сергея Кивалова. Его мэрские перспективы также рассматривались бизнесменом.

Еще одним потенциальным выдвиженцем Галантерника и Ангерта на место мэра Одессы может стать экс-нардеп Дмитрий Голубов. Рассматриваются варианты с «Оппозиционной платформой» и «Батькивщиной». По информации местных СМИ, Галантерник и Голубов выкупили региональную ячейку «Батькивщины». Сейчас в политсилу планируются вливания, чтобы поднять рейтинг и сделать её проходной в Одесский городской и областной советы, хотя ее потолок — проходной барьер и 5-7 депутатов. Сам Голубов предпочел бы вариант с ОПЗЖ, но выдвижение от этой политсилы маловероятно, там хватает и других кандидатов. Политические последствия пандемии. Одесса больше не хочет голосовать за людей Зеленского © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

Перспективы Труханова: возможный союз с Коломойским, конфликт с Киваловым

Перспективы мэра Труханова хоть и туманны, но небезнадежны. Правда, если до весны 2019 года его позиции считались незыблемыми, ныне так утверждать уже невозможно. Победа Зеленского разрушила тот консенсус, который существовал между Одессой и Киевом при Порошенко. Он был основан на неформальных договоренностях между Порошенко и Трухановым, оформившихся между второй половиной 2015 и началом 2016 года. Их суть заключалась в том, что центральная власть не лезла в местные вопросы, позволяя местным элитам спокойно делать свои дела, а Труханов обеспечивал лояльность и подчинение города центральной власти в административном отношении. В политическом отношении это выражалось в союзе «Блока Петра Порошенко» и партии «Доверяй делам» в Одесском городском и областном советах (неформальный глава партии — мэр Труханов).

Но отношения с новой властью, то есть с Зеленским и его командой, не задались с самого начала: президент и мэр обменялись рядом нелицеприятных высказываний друг о друге, а позже Зе-команда активизировала ряд уголовных дел в отношении Труханова, о которых наше издание писало раньше. Во время руководства Офисом президента Андрея Богдана, считавшегося человеком олигарха Коломойского, в Киеве реализовывали концепцию максимального давления на мэров крупных городов, чтобы заставить их уйти, уступив власть представителям «Слуг народа». Уголовные дела против одесского мэра и его команды были частью этого плана. Сменивший Богдана Андрей Ермак, связанный с Ринатом Ахметовым, придерживался политики компромисса и договоренностей: его план заключался в сотрудничестве с мэрами и заводе максимальной фракции «Слуг народа» на местных выборах.

Ослабевшее давление правоохранителей мэр использует, чтобы демонстративно вступать в конфронтацию с Киевом. Чтобы разрушить имидж флюгера и соглашателя, который у него появился среди немалого числа горожан, он стал активно публично критиковать решения Зе-команды. В частности, он вслед за мэром Черкасс способствовал ослаблению в городе карантина, а не так давно перевел свои отношения с губернатором Максимом Куцым из дружеского нейтралитета в состояние «холодной войны». При этом Труханов вновь решил пиариться на популярной в Одессе теме борьбы с переписыванием истории, предложив вернуть наименования улиц маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии. Впрочем, идеологической последовательностью Геннадий Леонидович не отличался: то боролся с декоммунизацией, то называл Майдан «защитой европейского выбора украинского народа». Буквально через неделю после инициативы возвращения Жукова мэр вдруг выразил поддержку одиозному директору Одесского художественного музея Александру Ройтбурду, оскорблявшему память погибших 2 мая 2014 г. Не добавило позитивной репутации Труханову и использование в своих целях ряда националистических группировок, к которым подавляющее большинство горожан испытывает ненависть. Определенное предательство «антимайданных» идеалов, ссору с бывшими союзниками по позиционному лагерю ему не забудут, несмотря на имидж крепкого хозяйственника, формируемый годами.

Достаточно ли этого для переизбрания? Вследствие ссоры с Ангертом и Галантерником его финансовые и медийные ресурсы значительно ограничены. Из последних у Труханова остались лишь телеканалы «Глас» и «Град» и интернет-издание «Odessit.ua». Согласно последнему социологическому опросу агентства «Рейтинг», проведенному месяц назад, мэра готовы поддержать 43% горожан, а среди тех, кто определился со своими симпатиями, и вовсе 48%. Несмотря на весь негатив, его пока выручает разобщенность оппонентов, у которых отсутствует сильный кандидат в противовес ему. Задача Труханова — добиться решительного перевеса в более 50% голосов в первом туре, ибо второй тур означает возможность консолидации элит, заинтересованных в его смещении. Филатов-Кернес-Труханов: размежеваться, чтобы объединиться © Facebook, Марат Королев

Чтобы гарантировать себе победу, избегая нервотрепки, Труханову нужно заручиться поддержкой кого-либо из «сильных мира сего». Таковым может оказаться олигарх Игорь Коломойский, который давно имеет свои интересы в одесском регионе: он положил глаз на Одесский припортовый завод (ОПЗ), считая необходимым вплести завод в свои структуры, а также имеет необходимость в обеспечении стабильной перекачки нефти принадлежащего ему Кременчугского НПЗ через местные порты. Возможность такого союза обусловлена довольно неплохими отношениями с человеком днепропетровского олигарха — экс-губернатором Одесской области Игорем Палицей. На рубеже 2014-15 годов Труханов и Палица имели довольно успешный опыт взаимодействия по линии мэр-губернатор. От возможного союза выиграют обе стороны: опора на финансовые и медиаресурсы олигарха (плюс покровительство МВД, ведь Аваков союзник Коломойского) практически гарантирует градоначальнику победу, а последний усилит свои позиции в Одессе.

Среди местных сильных фигур, не нуждающихся в представлении, серьезную конкуренцию Труханову мог бы составить Сергей Кивалов. Он несколько выпал из политики после своего поражения на парламентских выборах. Остаться без какой-либо власти может значить для политика потерю влияния. А это при всей империи Кивалова попросту невозможно и может плохо закончиться. Кивалов и на прошлых выборах в 2015 году заявлял о своем выдвижении на пост мэра. Но за несколько недель до голосования снял свою кандидатуру якобы из-за угроз и взрыва гранаты, которую бросили на территорию частного дома на ул. Тенистой. В этот раз Кивалов также заявит о своих мэрских амбициях, но, вероятнее всего, это снова будет использоваться лишь для того, чтобы протянуть в городской совет фракцию «Украинская морская партия». У него есть телеканалы «Академия» и «Репортер», но все же велик и антирейтинг. Отношения между Киваловым и Трухановым вряд ли можно назвать дружескими: в марте 2020 г. Сергей Васильевич публично обвинил градоначальника во лжи. Поводом для конфликта послужили споры вокруг частной школы, построенной политиком. Кивалов и соратники потребовали от городских властей оплаты коммунальных услуг учебного заведения, на что получили отказ, мотивированный бесплатным выделением земли для строительства. Как бы то ни было, в отношениях с Киваловым «холодное противостояние» все-таки еще не перешло в «горячую войну». Поэтому здесь Труханов будет соблюдать осторожность.

А что с другими оппонентами Труханова? Киван, Саакашвили и Гончаренко

Одной из знаковых фигур в Одессе является бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван — владелец крупнейшей строительной компании «Kadorr Group». По подсчетам инвесткомпании Dragon Capital, состояние Кивана на сегодня — $ 275 млн (22-е место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины). В 90-х — начале 2000-х он зарабатывал на посреднической торговле металлом со странами Африки и Ближнего Востока. С 2007 года он занялся строительным бизнесом, в качестве партнера используя фирму «Прогресс-строй» Александра Селезнева. Этот предприниматель имеет в Одессе не лучшую репутацию: он собрал с покупателей деньги за квартиры в ЖК Золотой берег, Гагарин-плаза и других, но комплексы так и не сдал. В итоге партнерство прекратилось, а Киван стал строить дома самостоятельно. В 2011 г. был воздвигнут первый современный жилищный комплекс «Kadorr» — «Первая жемчужина». Отношения с городской властью в 2010-2015 гг. были настолько безоблачны, что «жемчужины» стремительно разрослись по городу. По состоянию на сегодняшний день их насчитывается 50 в разных районах. Дома компании отличались удобством и хорошим внешним видом, но недостатком в них являлись тонкие стены и плохая шумоизоляция. Как бы то ни было, за короткий срок «Kadorr» превратилась в одну из ведущих строительных компаний, реализуя свои проекты в пригородах Одессы и даже в столице, где ведется строительство гостиницы и двух домов. Помимо «Kadorr» у бизнесмена в собственности агрокомпания в Днепропетровской области, газета KyivPost, одесское ТВ — 7 канал, а также четыре бизнес-центра и три торговых центра. По одной из версий, он до 2014 года находился в очень дружественных отношениях с Сергеем Киваловым, но затем они оборвались. «Антиболгарская» акция в Одесской области: местные элиты грозят Киеву © dumskaya.net

В 2014 г. Киван поддержал Майдан, явившись ведущим спонсором этого движения в Одессе, позже организовал фонд для помощи бойцам АТО. Где-то в начале 2015 г. бизнесмен поссорился с мэром Трухановым, ибо последний пытался ограничить его аппетиты, отдавая предпочтения строительным фирмам, аффилированным с его доверенными лицами и Ангертом-Галантерником. Киван стал всячески поддерживать оппонентов Труханова. Во время губернаторства Саакашвили он создал благотворительный фонд «На благо Одесчины», функцией которого было обслуживание интересов губернатора и продвижение его реформ. Бывший президент Грузии пытался бороться с Трухановым, но значительных успехов в Одессе не снискал, быстро поссорившись с Порошенко и лишившись должности в ноябре 2016 г (как раз с 2016 г мэрия перестала согласовывать «Кадору» участки для строительства). Затем весной 2017 г. Киван спонсировал протестные акции «антитрухановского майдана», целью которых являлось смещение мэра и досрочные выборы. Осуществлялись они усилиями части «майдановцев» — представителей «самообороны», ВО «Свободы» и прочих. Труханов использовал против них прикормленных мэрией националистов, попросту разогнав палаточный лагерь на Думской площади.

Киван, безусловно, будет и дальше вести игру против Труханова. Очень вероятно, что он будет раскручивать одесского «майдановца» Олега Михалика, спекулирующего на борьбе с различным строительством на городском побережье. Михалик выступал одним из фронтменов «антитрухановского майдана», а в 2018 г. на него даже было совершено покушение. Но даже то, что бизнесмен сделал активиста ведущим программы на одном из своих каналов, не смогло добавить ему рейтинга, ибо он может набрать голоса у ортодоксальной промайданной публики, а таковой в городе критическое меньшинство. Одним из вариантов для него является выдвижение Саакашвили, который, вероятно, рассматривает мэрскую гонку как возможный трамплин в большую политику. Ведь едва ли амбиции бывшего президента Грузии может удовлетворить скромный пост советника по реформам, предоставленный ему Зеленским после возвращения в Украину. Не случайно он даже купил квартиру в Одессе. Но Киван фактически будет готов помочь любому кандидату оппозиционному нынешнему хозяину кабинета на Думской площади.

Еще один из ярых оппонентов Труханова — нардеп «Европейской солидарности», политический хамелеон Алексей Гончаренко. Он — сын экс-депутата Верхоной Рады от «Партии регионов» и экс-председателя Антимонопольного комитета Алексея Костусева. Одно из своих образований он получил в России, в 2002-2005 гг. обучался в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, расположенной в Москве. Свою политическую карьеру начинал под покровительством отца, затем долгое время был «верным соратником» четвертого президента Виктора Януковича. До Майдана постоянно носил георгиевскую ленту и выступал за придание русскому языку статуса второго государственного в стране. В 2012 г. в интервью «Украинской правде» называл Украину «искусственным государством», а «Одессу — центром Новороссии». В феврале 2014 года резко покинул ряды «Партии регионов», поддержал Майдан, став соратником Порошенко. 2 мая 2014 г. он обыскивал обгоревшие трупы в Доме профсоюзов, на всю страну заявив о «подавлении мятежа сепаратистов». Пройдя в нардепы от «Блока Порошенко» занял должность заместителя председателя фракции. Впоследствии «отличился» не только своими сумасшедшими антироссийскими выходками в Парламентской ассамблее Совета Европы, но и в качестве добровольного помощника СБУ. Именно по заявлениям Гончаренко в отношении активистов одесского Антимайдана трижды (в 2014, 2015 и 2017 г.г) «шили» абсолютно надуманные и необоснованные уголовные дела о якобы готовившихся покушениях на его персону. Последнее из таких дел получило наибольший резонанс, поскольку подозреваемым стал отец погибшего 2 мая одессита Геннадия Кушнарева — Александр (обменян в ДНР в декабре 2017-го). Кто и зачем создал фейковых «одесских партизан»? © i.ytimg.com

За время своей каденции Гончаренко, используя подконтрольных ему депутатов городского и областного советов, преуспел в отъеме и перепродаже коммунальной собственности. Так, в декабре 2017 года через карманного председателя облсовета Михаила Шмушковича Гончаренко выкупил памятник архитектуры, дачу Маразли — комплекс зданий, в который входит сам летний домик четы Маразли, особняк Андреевского и еще восемь различных построек, расположенных по адресу Лидерсовский бульвар, 13, примерно за $455 000 ($570 за 1 кв. метр). Через девять месяцев после приватизации особняк был выставлен на продажу по рыночной цене — $1 200 000, или по $1500 за 1 кв. метр. Но позже данная сделка стала объектом расследования НАБУ, а Высшим антикоррупционным судом был наложен арест на весь комплекс зданий дачи Маразли. С Трухановым у него отношения были «натянутыми» еще со времен "Партии регионов", а в постмайданные времена мэр делал все, чтобы подальше отодвинуть «птенцов Гончаренко» от «освоения» местного бюджета.

Несмотря на свою одиозность, Гончаренко сумел стать народным депутатом на выборах 2019 г. от города Подольска, расположенного на севере Одесской области. По слухам, выборы на его округе проходили весьма «грязно», имел место прямой подкуп избирателей со стороны Гончаренко, но по неизвестным причинам правоохранителей это не заинтересовало. Сейчас нардеп решил попытать счастье в избирательной гонке в качестве кандидата на пост городского головы Киева. В Одессе возможным кандидатом «Европейской солидарности» называют одного из его соратников, депутата облсовета Петра Обухова. Дуэт Гончаренко-Шмушкович рассматривает его как перспективного, соответствующего тренду «молодой новый политик». Впрочем, если Обухов и будет участвовать в выборах, однозначно его ждет участь одного из их аутсайдеров. И СМИ нардепа — сайт "Думская.нет" и канал «Думская.ТВ» ему не помогут.

«Слуга народа» не может определиться с кандидатом

Наиболее неясная ситуация с кандидатами в мэры у пропрезидентской партии «Слуга народа». На волне желания перемен и обновления в июле прошлого года эта виртуальная партия имела колоссальный успех, собрав более двух третей голосов избирателей Одессы и области. Выдвиженцы Зеленского оставили за бортом Рады практически всех «профессиональных политиков». Ключевой стратегической ошибкой окружения Зеленского было непроведение досрочных местных выборов, на которых они могли одержать сокрушительную победу. Сейчас, хотя политсила и остается наиболее популярной, если исходить из соцопросов, едва ли она может претендовать на повторение того успеха, чему виной невыполнение Зеленским своих предвыборных обещаний и многочисленные «зашквары» его окружения.

Главными проблемами «Слуг» является слабая работа местных отделений партии (она в значительной мере все еще остается виртуальной в регионе) и отсутствие в их рядах сильного кандидата, способного обыграть Труханова на выборах. Некоторое время в таком качестве рассматривался нардеп Алексей Леонов. Кстати, спонсорами его избирательной кампании являлись сын генерала СБУ, «король одесских МАФов» Александр Шабловский, а также вышеупомянутый Галантерник. По-серьезному Леонов себя никак не проявил, его деятельность сводилась лишь к критике Труханова в Facebook. Его виртуальный проект «Общественная мэрия» не дал никаких ощутимых результатов. Критическим минусом для Леонова стало неголосование за создание комиссии по расследованию поджогов 2 мая, предложенное в прошлом году фракцией «Оппозиционная платформа», а также его непосредственные высказывания о сути бойни 2 мая 2014 г. как «трагической, но все же победе для Украины». Громогласно заявляя о себе как о кандидате в мэры, он не приложил усилий, чтобы соответствовать данному имиджу. Сейчас вероятность выдвижения Леонова стремится к нулю, поскольку в Офисе президента не хотят терять мажоритарщиков, опасаясь вероятного проигрыша на перевыборах и, соответственно, ослабления фракции в Раде. Одесса и Сорос. Борьба за Украину перемещается в Жемчужину у моря © AFP, Fabrice COFFRINI

Одним из выходов Офиса президента является попытка обратиться к уважаемому и опытному, но изрядно выпавшему из публичной плоскости экс-губернатору Сергею Гриневецкому. Однако захочет ли он сам выйти из политического небытия и иметь дело с изрядно дискредитировавшей себя партией, пока неизвестно. По другим слухам, Зеленский все же хочет видеть мэром принципиально новое лицо, в этой связи фигурирует популярный местный артист Олег Филимонов.

Не стоит сбрасывать со счетов и фигуру главы «антикоронавирусного штаба Одесчины» — совладельца частного порта ТИС Андрея Ставницера. Он может выступить примером «европейски ориентированного» бизнесмена, консолидировать вокруг себя прозападный электорат и получить определенную популярность среди молодежи. С 2011 г. Ставницер вместе с братом Егором Гребенниковым владеет частным портом, унаследованным от отца. С 2013 года ТИС является бессменным лидером по показателю грузооборота среди всех портов Украины. К компании относятся высокотехнологичные терминалы, расположенные в Южном: ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь и ТИС-Контейнерный. В 2016 году Ставницер и его партнер Филипп Грушко, директор по развитию ТИС, создали инвестиционный банк SD Capital, который называл основной своей задачей быть проводником между украинским бизнесом и иностранными инвесторами. В 2018 г. SD Capital выступил соинвестором сделки по приобретению крупнейшим арабским портовым оператором DP World Group украинского буксирного оператора LB Shipping. В результате в Украине появилась P&O Maritime Ukraine, функционирующая в двух крупнейших портах Одесской области — Южном и Черноморске (бывший Ильичевск). В марте 2020 года по предложению президента Зеленского возглавил штаб по борьбе с коронавирусом в Одесской области.

Следует отметить, что прослеживается очевидная связь Ставницера со знаменитым американским миллиардером Джорджом Соросом. Он сам является главой благотворительного фонда «Корпорация монстров», специализирующегося на помощи детским домам и переселенцам с Донбасса. Брат бизнесмена Егор Гребенников возглавляет Impact Hub Odessa, выступающий одним из доноров для «монстров». Основная заявленная сфера деятельности фонда — поддержка социального предпринимательства и общественных инициатив. С 2016 г. одесский Impact Hub — крупнейший получатель грантов от соросовского фонда «Возрождение». За последние 4 года он предоставил вышеуказанной организации более 15 млн гривен. По нашей информации, Impact Hub Odessa и «Корпорация монстров» являются кузницей кадров, центрами притяжения «соросят» в Одессе, а также источником финансовой поддержки различных «майданных организаций». Например, экс-программный директор Impact Hub Odessa Александр Славский занимал должность советника бывшего премьер-министра Алексея Гончарука — прямого ставленника Сороса. И хотя он сам утверждал, что не желает быть ни губернатором, ни мэром, ситуация может легко поменяться в любой момент. Для Зе-команды Ставницер кажется идеальным выбором. Иногда они возвращаются. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной © AP, Efrem Lukatsky

Расколотая ОПЗЖ — не претендент на победу в мэрской гонке

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», позиционирующая себя как пророссийская, с одной стороны, может похвастаться весьма сильной и отлаженной работой штабов. С другой стороны, она переживает внутренний раскол и не может предъявить избирателям значительных успехов за последний год. Официально кандидат от ОПЗЖ еще не объявлен, но очевидно, что «в товарищах согласья нет».

Зимой 2020 года часть «Оппозиционной платформы — За жизнь», ориентирующаяся на Юрия Бойко, заявила кандидатом в мэры нардепа и экс-губернатора Николая Скорика. Однако против этого выступил сопредседатель политсилы Вадим Рабинович, который заявил, что, по его мнению, в партии найдутся более удачные кандидаты на этот пост. Скорик — одессит и экс-губернатор, но его личный рейтинг невысок. Что касается Рабиновича, он даже сделал громкое заявление о том, что будет непосредственно работать в Одессе и лично занимается ее вопросами, а мэру Труханову определил место «наполовину в тюрьме». Рабинович обладает достаточными даром убеждения и харизмой и, несмотря на то, что он — киевлянин, может вполне успешно чувствовать себя в одесских двориках, снискав популярность у пенсионеров. Впрочем, при отсутствии внутреннего единства говорить о шансах ОПЗЖ на победу в мэрских выборах вряд ли приходится. Скорее всего, партия договорится с Трухановым, чему поможет общее «региональное» прошлое, а вот свои голоса в местных советах она получит в достаточном количестве.

Выводы

Таким образом можно сделать следующие выводы: