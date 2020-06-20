По состоянию на 12:00 20 июня в мире зафиксировано 8,6 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 460 тыс. человек скончались, более 4,2 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Лидером рейтинга заболеваемости остаются Соединенные Штаты: здесь коронавирус был выявлен у 2,2 млн человек. Болезнь забрала жизни 119,1 тыс. граждан, 606,7 тыс. выздоровели.

На второй позиции с более 1 млн заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 48,9 тыс. человек, выздоровели 551,6 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено 569 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 7,8 тыс. человек, 324,4 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (349,5 тыс.), Великобритания (303,2 тыс.) и Испания (245,5 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине с начала пандемии было выявлено 35 825 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 994 украинца, 16 406 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 841 человека.

Лидерами по числу случаев заражения стали Черновицкая область (4268), Киев (4252) и Львовская область (3679).

Возвращение жестких карантинных ограничений во всей стране из-за роста заболеваемости на Украине пока не ожидается, заявил главный санврач страны Виктор Ляшко.

«С 22 июня прописываются этапы входа в более жёсткий карантин, который может быть локальным, региональным. Есть 4 индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция на протяжении трёх дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности. Говорить о жёстком карантине на территории страны сейчас преждевременно, надо выполнять все рекомендации министерства здравоохранения», — сказал он.

Ляшко также отметил, что на Украине в настоящий момент нет критической загруженности больничных коек. При этом ситуация в Киеве не такая радужная: заболеваемость растет, и многие пациенты нуждаются в госпитализации.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 19 июня

Через десять дней ситуация с коронавирусом может кардинально измениться, если люди продолжат игнорировать соблюдение условий карантина, считают в Офисе президента.

«Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через десять дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Это, в первую очередь, бьет по экономике и по карманам людей», — сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Несмотря на то что власти не хотят снова ужесточать карантин, такую вероятность Тимошенко не исключил.

Харьковский аэропорт принял первый международный рейс с момента начала карантина — самолет авиакомпании Belavia прилетел из Минска. Также возобновились полеты Wizz Air в Будапешт. С 19 июня рейсы в Минск и обратно будут выполняться каждый понедельник и пятницу. Все прилетающие пассажиры должны будут пройти температурный скрининг и самоизолироваться на 14 дней.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 569 063 случая заражения коронавирусом. От заболевания скончались 7841 человек, 324 406 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7972 россиян.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что режим удаленной работы в столице необходимо продлить.

«Если можно, надо сохранять в ближайшие недели. А может быть, даже и месяц-другой еще дополнительно, так как все равно есть еще опасность заражения», — заявил он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В России во время пандемии в два раза выросла нагрузка на скорую помощь. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, через госпитальную сеть страны прошло более полумиллиона пациентов. Он также отметил, что пандемия повлияла и на сферу диагностики: появились высокопроизводительные тесты, которые увеличили эффективность и время диагностики в два раза, появились информационные продукты для обработки видеоизображений, в частности, с компьютерных томографов, с использованием искусственного интеллекта.

Подмосковье объявило о новом плане выхода из коронавирусных ограничений. К концу июня там откроются музеи и все магазины, в июле — фитнес-центры и детские лагеря. Ранее в Московской области возобновили работу салоны красоты, химчистки, каршеринг и веранды ресторанов.

В Свердловской области сняли ограничение на продажу алкоголя, введенное из-за пандемии коронавируса. С 20 апреля спиртные напитки в регионе продавались только с 10:00 до 19:00. Кроме того, в Свердловской области разрешили проведение массовых и спортивных мероприятий.

Министерство образования и науки запустило сервис, который позволит студентам подать документы в вузы онлайн. Подать документы можно в 54 российских вуза через сервис «Госуслуги». Результатов Единого госэкзамена (ЕГЭ) ждать не нужно.

Ситуация в мире

Мир вступил в новую и опасную фазу распространения коронавируса, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Мы понимаем, что многие люди устали быть дома. <…> Однако вирус все еще распространяется быстро и является смертоносным», — отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Стало известно, что коронавирус выявили у мэра Бишкека Азиза Суракматова. Отмечается, что мэр уже три дня находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. По словам мэра, чувствует он себя хорошо, однако у него повышена температура тела. Коронавирусом также заразился глава пресс-службы киргизского парламента Ибраим Нуракун уулу.

Европа выходит из пандемии: Меркель назвала ЕС хрупким, Макрон и Джонсон хотят отменить карантин для путешественников, злоупотребления с государственной помощью © REUTERS, Arnd Wiegmann

Черногория приняла решение о дальнейшем открытии границ для иностранных туристов, позволив въезд жителям ряда стран при условии отрицательного теста на коронавирус. В список попали Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Турция, Израиль, Польша, Румыния и Италия. Тесту должно быть не более 48 часов. Черногория будет принимать иностранцев на основании места жительства, а не гражданства.