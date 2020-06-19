Президент РФ Владимир Путин в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной в пятницу, 19 июня, по сути предлагает ведущим странам подумать о том, как создать надёжную систему безопасности в новом «постялтинском» мире, считает известный российский политолог Ростислав Ищенко

По словам Ищенко, это можно считать основным посылом статьи, хотя и других посылов там много.

Политолог отметил, что в статье руководителя РФ «изложена вся предвоенная ситуация, фактически весь процесс становления антинацистского блока объединённых наций и весь процесс создания послевоенной системы, причём в сравнении между Версальской системой, созданной после Первой мировой войны, и Ялтинско-Потсдамской, сложившейся после Второй мировой войны, которая явно учла недостатки предыдущей».

«Я понимаю, что многие критики могут сказать: зачем было писать о том, что и так известно? И публицисты об этом писали, и историки. Но дело в том, что есть большая разница между тем, что пишет публицист, и даже тем, что пишут историки в учебниках, и позицией, которую излагает глава государства, который фактически и согласно Конституции направляет внешнюю политику страны», — подчеркнул Ищенко. Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По его словам, в данном случае следует отметить, что Путин совершенно отчётливо указал: в рамках преемственности России по отношению к Советскому Союзу он принимает ответственность за все действия СССР как в предвоенный период, так и во время войны, и в период послевоенного урегулирования, и эти действия поддерживает и считает правильными.

«И отмечает, что мы будем бороться за историческую правду, которую западные друзья и партнёры путём умолчаний или даже лживых заявлений пытаются извратить. То есть это, можно сказать, официально оформленная позиция главы Российского государства», — сказал эксперт. Он добавил, что значение этого посыла статьи Путина нельзя недооценивать: если до сих пор звучали официальные заявления по отдельным поводам, то теперь впервые «все эти претензии (к СССР и к России. — Ред.) не то чтобы суммированы, Путин не перечисляет их, но даёт на них сразу комплексный ответ с отсылкой к документам, в том числе и к тем, что хранятся в западных архивах».

«Фактически дан ответ на все инвективы в адрес СССР и современной России, дан ответ на самом высоком государственном уровне», — сказал эксперт. По его мнению, «с точки зрения внутренней политики очень важно, что сказано о том, что история СССР является частью российской истории».

«То есть это не какой-то кусок, который из неё вырван, вот была Россия до 17-го года, потом возникла Россия после 92-го года, а до этого был какой-то непонятный СССР. Нет, это всё наша история, мы её знаем, понимаем, мы ею гордимся, считаем, что наша страна действовала правильно и готовы это доказывать», — подчеркнул Ищенко.

Он отметил ещё один момент, который будто бы и «не проговорён в статье — там не сказано, что история Второй мировой войны очень коррелирует с современной историей».

«Но там виден отчётливо этот мост в современность, когда Путин говорит о справедливой системе коллективной безопасности, о том, что Вторая мировая война началась во многом из-за того, что система коллективной безопасности, созданная по итогам Первой мировой войны, была как идея хорошая, но в силу несправедливости заложенных в неё механизмов, она не смогла предотвратить Вторую мировую войну», — сказал политолог.

Он добавил, что в первых же абзацах статьи Президента РФ отмечено, что «нынешнее молодое поколение, по поводу которого уже в нашем обществе периодически возникают всякие инвективы — такие они (молодые люди. — Ред.), не такие, — что когда возникает необходимость защищать интересы Родины, где бы то ни было, за пределами страны или на российской территории, они воюют не хуже, чем воевали их деды в период Второй мировой войны… То есть и в сфере внутренней политики тоже отмечается преемственность по отношению к предыдущим поколениям». Погребинский: Путин назвал виновных в начале Второй мировой войны © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кроме того, отметил Ищенко, в статье подчёркнут с отсылкой к цифрам, к заявлениям СМИ и западных политиков того времени решающий вклад Красной армии в разгром нацизма, и это важно, потому что «сейчас на Западе миллионы людей вообще не знают, что СССР воевал, или не все знают, на чьей стороне».

Эксперт отметил, что в статье есть небольшой абзац, который он считает очень важным. Там «речь идёт о недопустимости оправдания коллаборационистов, которые служили Гитлеру, — не важно, русские, французские, норвежские коллаборационисты, которые воевали против собственных народов, а сейчас в некоторых странах, в частности, в Прибалтике, на Украине, их начинают оправдывать, выставлять «борцами за независимость».

«Это недопустимо, и с этим Россия ведёт и будет дальше вести борьбу», — сказал Ищенко.

Он добавил, что в конце статьи Путин переходит к современным реалиям, и при чтении «просто напрашиваются сравнения между ситуацией после Первой мировой войны, предвоенной ситуацией и современной ситуацией».

«Так, говорится о том, что механизм ООН, возможно, несовершенен, и его несовершенство заключается в том, что многие страны пытаются его просто игнорировать, выходить за пределы этого механизма, не желают подчиняться правилам и законам, установленным по итогам Второй мировой войны. И что это несёт угрозу новых военных столкновений и гражданских конфликтов», — сказал политолог, отметив, что в статье Президента РФ среди конфликтов, которые предшествовали Второй мировой войне и свидетельствовали о слабости Лиги Наций, упомянута и гражданская война в Испании.

«Речь идёт о том, что несовершенство международных механизмов, нежелание каких-то государств следовать установленным правилам ведут не только к внешним, но и к внутренним войнам, и на это тоже необходимо обращать внимание. Это не просто механизм обеспечения взаимоотношений между государствами, это ещё и механизм обеспечения мира внутри самих государств, — отметил Ищенко. — И те, кто этот механизм разрушает, рискуют, что нестабильность перебросится и на них. Мы это видим сейчас в США. Этого не сказано в статье, но это понятно: США разрушали стабильность везде, а теперь они получили дестабилизацию у себя и не знают, что с этим делать».

Суммируя впечатления от статьи, эксперт сделал вывод: «это полноценная заявка России на роль идейного лидера нового мира».

«То есть Россия рассказывает, каким образом она видит механизмы обеспечения международной и внутренней безопасности в новом мире, уже постялтинском, в том, в котором мы живём сейчас, — подчеркнул Ищенко. — Это де-факто предложение ведущим странам, определяющим лицо современной политики, договориться о правилах игры — какие правила можно сохранить, какие правила ввести новые… Договориться о режиме коллективной безопасности, о безопасности не в ущерб кому-то, но о безопасности всех. И Россия определяет своё видение. Это предложение. И других предложений пока на столе международных переговоров нет, есть только российское. Так что по сути это заявка на идейное лидерство в новом мире».