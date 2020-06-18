Акция «Партии Шария» около Офиса президента 17 июня произвела большое впечатление на общественность. Впервые массовую акцию в центре Киева провела не промайданная, националистическая сила, а партия из противоположной части политического спектра. Это – заявка на полноценное участие в большой политике

Обращало на себя внимание то, что акция «Партии Шария» практически не встретила организованного отпора. Националисты вели себя довольно культурно. Активность проявляли только представители «Национального корпуса» и «Демократического топора» (известные своей неадекватностью) — 15 националистов были задержаны. Попытки отследить по одному расходившихся с акции активистов закончились с переменным успехом — минимум в одном случае националисты совершенно неожиданно столкнулись с организованным отпором и оказались пострадавшими.

Удивительно, но полиция в этот раз оказалась именно на стороне «шариёвцев», т.е., против обыкновения, функционировала именно как правоохранительный орган.

Учитывая управляемость украинских националистов и специфическую репутацию полиции такое развитие событий никак не могло быть случайным. Даже при том, что допустим, довольно массовые акции, которые проводил Комитет спасения Украины в 2014-2015 годах (это, кстати, насчёт «беспрецедентности» акции «Партии Шария»), тоже сопротивления не встречали. Хотя они были направлены, например, против посольства США (впрочем, возможно как раз именно поэтому).

Очевидно, что Офису президента было нужно, чтобы акция «Партии Шария» состоялась именно так, как она состоялась. В чём же его интерес?

Местные выборы

В условиях приближающихся местных выборов Офису президента нужно создать оппозицию оппозиции — отобрать часть голосов у популярных мэров и «Оппозиционной платформы», на стороне которой могут выступить многие люди, в 2019 году поддержавшие «Слугу народа» (это касается и избирателей, и представителей региональных элит).

Собственно говоря, то, что Офис президента поддерживает «Партию Шария», особенно не скрывается. Это видно, например, по творчеству анонимных телеграм-каналов, считающихся близкими в Офису президента. Они, например, из всех сил раскручивали ситуацию с нападением радикалов на автопробег «Партии Шария» 9 мая в Одессе. По их уверением, нанял радикалов городской голова Геннадий Труханов. Правда, учитывая, что они сами давно и последовательно ведут кампанию против всех сколько-нибудь популярных мэров (кроме, кажется, Виталия Кличко, которому удаётся как-то договориться с Андреем Ермаком), истоки провокации не обязательно искать именно в окружении одесского мэра.

«Партия Шария» хотя и виртуальна в чуть больше степени чем «Слуга народа» и «Голос», выглядит перспективным игроком на левом фланге. По данным последнего исследования КМИС, рейтинг партии — почти 5%. Ничего удивительного в этом нет — партия поскольку представляет, как раз, «новые лица» в украинской политике, которые всё ещё востребованы избирателями, не разочаровавшимися до конца в эксперименте с Зеленским.

Кстати, точно так же Офис президента подыгрывает «Голосу» в случае с «делом Стерненко» — эта партия выглядит перспективной с точки зрения перехвата части голосов у «Европейской солидарности» и «Батькивщины» (Тимошенко совершенно не случайно поддержала Стерненко). Другое дело, что «Голос» остался без лидера, а идея заменить Вакарчука тем же Стерненко приведёт, скорее всего, к провалу. Но попробовать не возбраняется.

Естественно, у «Партии Шария» нет такой уж массовой поддержки в Киеве, но если уж разгонять какой-то проект в общенациональном масштабе, то столица должна быть обязательно охвачена.

Ищенко VLOG: Перспективы партии Шария на местных выборах ©

Ликвидация «уличной монополии» националистов

Тут сразу несколько составляющих.

Во-первых, это компенсация явного медийного провала в «деле Стерненко». После акции 17 июня уже нельзя говорить, что это уголовник-патриот позволяет себе как угодно издеваться над правоохранительными органами и президентом. Нет, это другое — просто на Украине демократия и толерантность, которые позволяют проводить массовые акции представителям разных политических сил. Ценить надо.

Во-вторых, это щелчок по носу националистам, которые чувствовали себя хозяевами киевских улиц, которым можно протестовать (по команде), а другим — зась. Нет, другим тоже можно (разумеется — тоже по команде и с разрешения, но то такое). В общем, уличные националисты перестают быть единственным партнёром власти, и они оказываются в неожиданной ситуации конкурентной борьбы.

В-третьих, это и противопоставление новой партии «Оппозиционной платформе», которая массовых акций не проводит (если не считать таковыми традиционное возложение цветов 9 мая), а в столкновениях с националистами обычно является объектом агрессии. Теперь сторонники ОПЗЖ могут высказать руководителям партии претензии — почему же вы не выводили нас на улицы хотя, как показал Шарий, так можно (на самом деле — нельзя, в том числе и сейчас, но попробуй это доказать).

Мобилизация сторонников «Слуги народа»

Тут, опять таки, Офис президента будет поддерживать не только (и даже не столько) сторонников Шария, но и националистов. Ему необходимо создать видимость давления на президента со всех сторон. Против него выступают радикальные националисты (в лице Стерненко), против него выступают сторонники Шария.

С одной стороны, таким образом подчёркивается, что «Слуга народа» является действительно центристской политической партией. На практике-то мы видим, что её центризм является призрачным — по большинству принципиально важных позиций Зеленский мало чем отличается от Порошенко. Единственная возможность доказать, что это не так — действительно поставить его в ситуацию давления с двух сторон.

С другой стороны, именно проведение массовых уличных акций создаёт впечатление угрозы нового майдана — попытки смещения президента силовым путём. Разумеется, «стерненкомайдан» в этом смысле выглядит более логичным и перспективным, чем «шариймайдан», но, чем чёрт не шутит? Какая-то из сторон может оказаться сильнее…

Кроме того, был ведь в истории СССР «правотроцкистский блок» (хотя, по логике, троцкисты, как раз, были левыми). Почему бы не возникнуть объединению националистов и сторонников Шария (кстати, кто они по идеологии?) против президента Зеленского?

Разумеется, сторонники Зеленского не выйдут на улицу ради силового противостояния «лево-правой» угрозе, но можно рассчитывать на то, что они обеспокоятся и проявят хотя бы электоральную активность, преодолев естественную брезгливость к некоторым представителям «Слуги народа». Большего-то от них и не требуется — лишь бы за списки голосовали…

Ну и, само собой разумеется, отвлекается внимание от неудачных шагов самого президента. Сотрудничество с МВФ, земельная реформа и другие непопулярные шаги становятся не столь уж актуальными на фоне опасности нового Майдана. В конце концов, противники Майдана могли быть и противниками политического курса Виктора Януковича, но готовы были поддержать его просто в пику «майданщикам»…