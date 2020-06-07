По состоянию на 19:30 7 июня в мире официально зафиксировали 6,9 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались больше 400 тыс. человек, около 3,1 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США, где с начала пандемии коронавирус диагностировали более чем у 1,9 млн человек. Заболевание забрало жизни 109,8 тыс. человек, 500,8 тыс. выздоровели.

На втором месте Бразилия: здесь COVID-19 был выявлен у 672,8 тыс. человек, 35,9 тыс. скончались, 277,1 тыс. выздоровели.

Третью позицию с 467 тыс. случаев заражения коронавирусом занимает Россия. От коронавируса умерли 5,8 тыс. россиян, 226,2 тыс. пациентов выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (287,6 тыс.), Индия (254,2 тыс.) и Испания (241,5 тыс.).

Ситуация в России

За последние 24 часа в России выявили 8 тысяч 984 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, суточный рост, как и днем ранее, составил 2%. У 3458 заразившихся (38,5%) отсутствуют симптомы болезни.

Суточный прирост в стране остается примерно на одном уровне уже третью неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 тыс. до 9,2 тыс. заболевших.

Чуть меньше четверти от всех выявленных за сутки случаев заражения зарегистрировано в Москве — 1956. Вслед за столицей идут Подмосковье (754), Санкт-Петербург (340), Нижегородская область (317) и Свердловская область (201).

В общей сложности в России теперь насчитывается 467 673 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

За минувшие сутки в стране из-за коронавируса умерли 134 человека, из них 55 — в Москве, 31 — в Санкт-Петербурге, десять — в Подмосковье, по пять — в Дагестане и Нижегородской области. За весь период пандемии в России скончались 5859 человек.

Коронавирус в Европе: «Австро-Венгрия» открывает границы, Швеция отстаивает свою стратегию, и все «меряются социальной дистанцией» © AFP, JOE KLAMAR

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус. За последние сутки анализы сдали 332 тыс. человек. Под наблюдением медиков находятся 318 тыс. пациентов.

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Гершон Коган. Лазара госпитализировали в четверг, 4 июня, после онлайн-конференции.Ему 56 лет. Он был избран главным раввином России по версии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в 1999 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за помощь в борьбе с распространением коронвируса. По его словам, на территории выставочного центра «Крокус» сейчас развёрнуто 1100 мест для заражённых, а находятся там примерно 300 пациентов.

Министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова на видеоконференции с членами комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и представителями Минкульта РФ сообщила, что в период ограничительных мероприятий региональные учреждения культуры потеряли около 80 миллионов рублей.

За неделю июня у въезжающих в Севастополь не выявили коронавируса.

В Алтайском крае на фоне улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу разрешена деятельность имеющих медлицензию санаторно-курортных организаций. Также стали возможны другие послабления на территории субъекта.

Российские авиакомпании могут возобновить международные перелёты. Сразу несколько авиаперевозчиков в настоящий момент прорабатывают механизмы возобновления полётов по международным направлениям с 15 июля. Это может произойти при условии стабильного сокращения числа заболевших коронавирусом и соблюдении на борту строгих санитарных правил.

Телеведущая Лариса Гузеева в своем Instagram ответила подписчикам, которые критикуют ее за отсутствие защитной маски. Она назвала их муд***ми и идиотами и посоветовала держать себя в руках, чтобы не заболеть. Кроме того, она поблагодарила остальных своих подписчиков за доброту и любовь. С начала пандемии коронавируса в России телеведущая несколько раз довольно эмоционально высказывалась о тех, кто нарушал меры самоизоляции. В конце марта она матом обругала тех, кто выходит на прогулки, несмотря на опасность распространения вируса.

Коронавирус и Украина

На Украине зарегистрировано уже 26 999 случаев коронавирусной инфекции, за сутки подтвердились 485 новых случаев. Жертвами болезни в стране по состоянию на сегодня стали 788 пациентов. В то же время 12 054 пациента выздоровели.

Еще не кончилась пандемия, но мир уже охватила другая болезнь – протесты © REUTERS, Terray Sylvester

В столице количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сейчас составляет 3 418 человек. За минувшие сутки выявлено еще 43 больных. Всего за период пандемии в Киеве — 77 летальных случаев коронавируса.

Больше 5 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом на Украине, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Украина открыла границы со всеми странами, кроме России и Белоруссии (что не вписывается в отношения двух соседей). Особенно, если учесть, что после объявления чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса Украина закрыла международное авиасообщение, а Белоруссия — нет. Этим воспользовались украинцы, которые из Минска летели в Европу. А теперь, после снятия ограничений, связанных с эпидемией, Украина закрыла въезд, внеся Белоруссию в черный список наравне с Россией.

В Житомире умер первый человек от коронавирусной болезни COVID-19. Речь идет о 69-летней женщине. Болезнь у нее протекала тяжело, поскольку пациентка имела много сопутствующих заболеваний.

Ситуация в мире

В течение последних суток в Грузии выявили всего один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

В то же время в Индии зафиксировали рекордную вспышку заболевания. За прошедшие сутки в стране был подтвержден 9 971 новый случай заражения коронавирусом.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Узбекистане в воскресенье увеличилось на 208 — это новый рекорд за день, общее число случаев с начала пандемии достигло 4 302.

В Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна достигла критической ситуации и «оказалась в аду»: «200 человек с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию. Мы не успеваем госпитализировать всех. Есть случай, когда человек скончался из-за того, что медицинская помощь опоздала. Правда, родные тоже поздно сообщили. Это первый подобный случай. В двух случаях смерть произошла, потому что в отделении реанимации не было места».

В Молдавии послабления в карантине также привели к росту заболеваний. Открылись рынки, народ хлынул на них, не соблюдая правил предосторожности. В результате на базарах появились заразившиеся.

Американское предприятие, специализирующееся на производстве тест-систем для определения коронавирусной инфекции в организме, а также иных медицинских средств, уничтожит часть своей продукции после визита на фабрику президента США Дональда Трампа. Представители компании не назвали причину и объём утилизации, однако, как предположили СМИ, это вызвано тем, что американский лидер посетил рабочие помещения без средств индивидуальной защиты, чем нарушил технологический процесс.

В Японии изобрели водостойкую маску от коронавируса. Внешне она похожа на обычную медицинскую защитную маску. Для ее изготовления применяют материал ПВХ, вдоль линии носа проходит жесткое ребро. Маска предназначена для защиты от коронавирусной инфекции в бассейне инструкторов по плаванию, которые во время тренировок имеют тесный контакт с детьми.

Впервые за 3 месяца в Японии не зафиксировано смертей от коронавируса.