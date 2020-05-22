В 2019 году впервые за историю «самостийности» Украины по объёму товарооборота главным торговым партнером Киева стал Китай, обойдя Россию и ЕС. Москва переместилась на второе место. Так что повод поговорить о доле Китая в украинской повседневности есть

Китайский вектор Януковича

Мало кто помнит, что достаточно долгое время украинско-китайские экономические отношения развивались очень вяло.

Сначала Китаю было не до новых 14 государств на месте бывшего СССР. В 1989-м Пекин за площадь Тянаньмэнь был обложен санкциями и ограничениями, так что только в конце 1992 года Китай открыл дипломатический офис в Киеве, в бывшем «доме дружбы с зарубежными странами», в 150 метрах от Верховной Рады.

Украина против Китая и России. Киев выбрал свою сторону в «коронавирусных войнах» © AP, Mark Schiefelbein

И правда: украинский рынок ширпотреба быстро был заполнен китайскими товарами. Правда, это все не относилось к вопросам внешней торговли: тогда все было такое. И тем не менее, на официальном сайте посольства КНР в разделе «Хроника Китайско-украинских Отношений» символично все: от названия, указывающего на истинное положение Украины (с маленькой буквы), до даты последней публикации — март 2007 года.

Что стало причиной, почему так встали звезды, история умалчивает. Но это факт: публикации возобновляются уже в 2010 году, с приходом к власти Януковича, а с тех пор не прерываются. Всё потому, что резкую активизацию китайского направления начали именно «регионалы». Как раз здесь все ясно: при них состоялось резкое охлаждение отношений с Кремлем.

Примерно то, что сейчас наблюдается между Москвой и Минском. Это объясняется резкой сменой курса в России в сторону «прагматизации»: Москва перестала верить в «братские» отношения и перешла к чисто деловым. Реакция в стране, которая привыкла к «братству», была резкой, ничем не отличалась от Лукашенко, и Янукович стал проводить диверсификацию — в поисках альтернативы России.

Оптом и в розницу

В апреле 2011 года премьер Николай Азаров совершает визит в Китай. Первая поездка украинского чиновника такого уровня за 14 лет. В ответ в июне того же года в Киев прилетает глава Госсовета КНР Ху Цзиньтао. Первый за 10 лет визит китайского главы на Украину.

Было сказано, что Пекин интересуют сырье, научная база, разработки в космической и военной областях, а также украинский рынок сбыта продукции. Всё по-честному, как и есть на самом деле. Только напрямую, без посредников.

Владимир Воля: Китайским инвестициям в Украину мешает предвзятое отношение власти к сотрудничеству с Китаем © скриншот с видео ФАН

В середине 2013-го Экспортно-импортный банк Китая открыл финансирование национального проекта «Воздушный экспресс», но уже куда скромнее — на 372 млн долларов. В декабре 2013 года, когда в центре Киева, у штаб-квартиры Януковича ревут и скачут десятки тысяч сторонников «второго майдана», самого президента там нет. Он улетел в Китай, чтобы сдать Украину с потрохами в обмен на новые кредиты и товарную оккупацию.

Не без успеха. 5 декабря 2013-го подписаны соглашения об экономико-техническом, энергетическом сотрудничестве, а также пятилетняя программа развития отношений стратегического партнерства. А также ряд целевых программ в строительстве.

В реальности Киев продавал Китаю все с себя, все свои научно-технические архивы и содержимое хранилищ взамен на… «дешевые китайские подделки». Насытить рынок ширпотреба удалось, меняя чертежи космических технологий и военных разработок на, условно говоря, эшелоны жвачки и кроссовок Abibas.

И, разумеется, новые долги. Важно понимать, что именно при Тимошенко-Порошенко-Януковиче и началась массовая сдача сокровищ из закромов СССР в области НТР.

Согласно отчёту Стокгольмского института SIPRI, в 2009-2014 Украина была третьей страной по поставкам вооружения в Китай, так как Киев активно поставлял двигатели для китайских военных самолетов и нереализованные в Союзе патенты.

По итогам 2012-го товарооборот во взаимной торговле превысил 10 миллиардов, а по итогам 2013-го планировалось его увеличение втрое. Это несколько больше, чем согласно статистике 2019 года, просто статистика слепа, особенно текущая.

Всё, что касается таких сравнений, лежит в плоскости аналитики. Черт знает, к чему бы пришел Янукович, но помешал Евромайдан. Непосредственно к отношениям с Китаем он не имел никакой связи. Но факт, что путь Януковича в Китай абсолютно не устраивал Москву и главным образом Вашингтон.

Тихое завоевание. Чем владеют китайцы на Украине © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Итог — данные Госстата, опубликованные год назад.

Коммунистические демоммунизаторы

Несмотря на антисоветизм, «декоммунизацию» и тотальную враждебность всему «красному» у пришедшей после госпереворота власти, её представители с удовольствием ездили в советский, социалистический и, безусловно, «коммунистический» Китай, фотографировались на фоне флага СССР, который применяется в числе официальных символов в КНР.

Красный, с золотыми серпом и молотом фон служит задником украино-китайских отношений. Потому что выходцы из партийной номенклатуры видят друг друга издалека.

За годы декоммунизации Украина увеличила экспорт зерновых в Китай в 20 раз. Из-за обострения между Китаем и США, Украина могла стать главным поставщиком кукурузы в Поднебесную. По итогам 2018/2019 маркетингового года суммарный объем поставок украинской кукурузы занимал 80% от общего числа. Наконец, по подсолнечному маслу Украина занимает первое место среди экспортеров.

До 2014-го главным рынком сбыта была Россия и страны Таможенного, а затем Евразийского союза. Считается, что торговая война началась после возвращения Крыма, новой властью. Это не так. Войны начались именно при Януковиче.

Сперва Украина проигрывала. С 1 января 2016-го Москва ввела полное эмбарго на покупку украинской сельскохозяйственной продукции. Киев исключили из зоны свободной торговли с РФ. Соглашение об ассоциации с ЕС также было завышенным ожиданием.

Торговля с КНР стала выходом из сложившейся ситуации и обещала только позитив.

Нечаянный форс-мажор

Скандал с гуманитаркой из Китая: часть груза «всплыла» в украинских магазинах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

15 января 2020-го Пекин и Вашингтон подписали первую фазу торговой сделки. Учитывая, что большую часть импортных пошлин Пекин вводил на американские сельхозтовары, украинский демпинг — на грани катастрофы.

Китай обещал выкупить американской сельхозпродукции на 32 млрд долларов в течение двух лет. 25% в 2020-м и 30% в 2021-м будут покупать не у Украины. И это очень красивая, в золотой рамке иллюстрация стратегического партнерства Киева с Вашингтоном, а также «двухпартийной поддержки» Америки, о которой рассказал Порошенко в своем недавнем видеообращении из-за «пленок Деркача».

Плевать США на Украину с самого высокого небоскреба! Пекин увеличит покупку американских кукурузы, мяса птицы, куриных ножек, хлопка и орехов. Впрочем, и коронавирус тоже.

Фейк это или нет, но китайская экономика «легла», а когда «встала», стало ясно, что производство в Китае просело, спрос на товары украинской «сырьевой колонии» многократно упал. Сколько понадобится времени, чтобы КНР возобновила темпы производства, хотя бы близкие к периоду до начала эпидемии, неизвестно.

Сырьевая периферия

Результатом деятельности украинских правительств, начиная со времён Януковича, стало то, что Украина из генерирующей промышленные и высокотехнологические товары превратилась в сырьевую, кредитозависимую колонию.

То, что можно продавать, рожает Земля. Много рабочих мест на то, чтобы выдать это на гора, не нужно. Свободные руки рождают миллионный класс совершенно не полезных личностей, рождающих политическую нестабильность.

Те же, кто занят в реальном секторе, также зависимы от шаткой конъюнктуры. По всем признакам мир входит в такую гигантскую стагнацию, которой не было со времен «Великой депрессии».

Украина хочет продаться Китаю. А Китай ее давно покупает © kit.ai

Это не всё. Вашингтон обеспокоен активностью китайских агентов в украинских архивах, арсеналах, ангарах и заводских сараях. «Мотор-Сич» — это пример того, что для Америки Украина — территория боевых действий в разворачивающейся «холодной войне» против Китая. И дядя Сэм станет мешать Киеву вести выгодный бизнес с Пекином, который он до сих пор вел.

А именно: торговать советским «антиквариатом», который и самим США нужен. Указанный пример показывает, что «Мотор-Сич» интересен Китаю, а США, значит, тоже. В итоге Украина останется с носом, зато без авиастроения.

Выводы печальны. За десять лет Украина научилась выносить вещи из дома и на вырученные деньги «играть в орлянку», сиречь — политическую «гетманщину», в которой изменам не будет конца. Пока есть что продать, у государства деньги на «майданы» не иссякнут.

Последняя такая продажа коснулась самой ценной, антикварной вазы — рынка земли. Реформу двигают США и ЕС, но Китай внимательно следит за ней из-за кулис. Пекин давным-давно в обмен на «жвачки» выменял много земли. Ждёт только легализации рынка.