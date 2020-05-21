На президента Украины Владимира Зеленского подают в суд. В четверг, 21 мая, юрист Валерий Макеев на своей странице в «Фейсбук» задал вопрос, стоит ли мэру Черкасс Анатолию Бондаренко подавать в суд на президента Украины за оскорбление. В комментариях отметился и сам мэр: написал, что иск уже готовится

Поводом послужило фактическое обвинение в бандитизме, произнесённое президентом на пресс-конференции 20 мая.

«Народовластие должно быть. Разочаровывают люди. Я не знаю, как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных производств. Я за один стол с такими бандитами не сяду. Я думаю, что он себя вёл некорректно», — заявил Зеленский. Унылое и жалкое зрелище. Деградация актера-комика в президента Украины-неудачника © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

Президент также обвинил мэра Черкасс в нежелании оказать материальную помощь властям во время эпидемии коронавирусной инфекции.

«Где его обращение мне: "Чем я могу помочь власти?" Где его самолеты, которые прилетали и наполняли аптеки Черкасс? Где его личные деньги, на которые он закупил лекарства и заполнил ими аптеки? Где все это?» — спросил Зеленский.

Этой ремаркой президент как бы записал себе в заслугу рейсы в Китай за медицинскими масками, хотя большая их часть затем оказывалась в продаже в сети гипермаркетов «Эпицентр». Президент также не объяснил, почему мэр города за свои личные средства должен закупать лекарства и заполнять ими аптеки. Реплика о самолетах, которые якобы должен был бы посылать мэр города, — вообще нелепость, учитывая, что в Черкассах аэропорт не работает с 1990-х годов, а одно из предвыборных обещаний Зеленского касалось именно его ремонта и восстановления.

Обещание не выполнено, как и большинство других.

Завершил свою тираду о Бондаренко президент Зеленский признанием в собственной неосведомлённости: «Я даже не знаю, что это за человек… Я не понимаю, что случилось». Отступление вируса и наступление хаоса © РИА Новости, Джорджио Пероттино | Перейти в фотобанк

Это уже будет не первый иск против президента Зеленского. В самом начале его президентства против него подавали в суд за отмену указов его предшественника Петра Порошенко. Затем в декабре 2019 года на него в суд подавал один из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — Андрей Антоненко. Вскоре против президента Зеленского тоже может накопиться под два десятка дел. Однако между подачей в суд и признанием подсудимого виновным, как говорят в Одессе, есть большая разница.

Мэр Черкасс отреагировал на обвинения в «бандитизме» буквально через час после пресс-конференции Зеленского видеообращением. Бондаренко заявил, что все его уголовные дела являются политическими, обвинил президента в «непатриотичности» и «танцах на корпоративах» во время Евромайдана.

«Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мою политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом… Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся за независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах? Сколько бы вы мне приветов не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах ловить нечего, хоть вы там и рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас тут ждем, господин президент», — ответил Бондаренко президенту.

В другом интервью в тот же день Бондаренко заявил, что первый раз слышит об уголовных делах, хотя пару часов назад называл их «политическими».

«Я понимаю, что президента окружают, мягко говоря, люди неопытные, которые могут ему подносить разные справки в том числе по мне. Вы знаете, я сегодня впервые услышал о том, что на мне, оказывается, 19 уголовных дел. Я о себе такого не знал. Мне даже мой адвокат позвонил после пресс-конференции и спросил, мол, что это за уголовные дела такие, почему я не в курсе, где они? Мне даже самому интересно. А хотя подождите. Это, может, они планируют на меня возбудить 19 уголовных дел? Ну, такое мы уже проходили», — рассказал Бондаренко.

Он заявил, что с бандитами дел никогда не имел и на корпоративах у них не выступал, намекая на президента. Завершил интервью Бондаренко словами, что теперь и сам не хотел бы сидеть за одним столом с Зеленским.

Таким образом, годовщина президентства Зеленского стала очередным поводом для выяснения отношений между Киевом и Черкассами, а в более широком контексте — между центральными и местными властями. В определённом смысле президент прав: мэра Черкасс с 1990-х годов в городе знают как выходца из ОПГ «Торпеда». Хотя для официального обвинения в бандитизме из уст президента должно быть решение суда. Однако прав и Бондаренко, говоря о бесперспективности президентских кандидатов в его городе. «Слуга народа» до сих пор была фиктивной партией в Черкассах. Превентивные мэры. Что означает для Зеленского и его команды бунт на местах? © president.gov.ua

По мере приближения местных выборов конфликт Черкасс и Киева будет обостряться. Бондаренко за год осознал, что опасаться ему нечего.

Следует напомнить также аналогичную ситуацию с Зеленским: обвинение в бандитизме, прозвучавшее в Борисполе. В июле 2019 года президент обозвал секретаря городского совета Ярослава Годунка разбойником и выгнал с совещания по вопросам развития города.

«Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — exit. Идите», — заявил президент, добавив, что не любит бандитов.

Тем не менее ничем серьезным этот конфликт Годунку, как оказалось впоследствии, не грозил. В феврале уже 2020 года Зеленский снова встретился с «разбойником» Годунком, но был уже гораздо мягче и уступчивее.

«Я хочу еще раз вам сказать. Вы уже известный здесь человек благодаря мне… Но вы знаете, у нас такая история, мы и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на разговоры нет», — говорил президент оскорбленному им чиновнику.

И Годунок, и мэр Черкасс Бондаренко принадлежат к одной партии — «Батькивщине» Юлии Тимошенко. Похоже, у Зеленского действительно сложилось определённое отношение к этой партии. Однако противостояние с Бондаренко вряд ли пойдет на пользу рейтингу Зеленского. В партии Тимошенко, похоже, сделали ставку на тактику противодействия регионов центру, а на кону — местные выборы, после которых позиции местных региональных элит усилятся благодаря реформе децентрализации. Неодинокий бунт Черкасс. Смерть от голода или коронавируса? © Facebook, Анатолій Бондаренко

Сейчас, как отмечает украинский политолог Петр Олещук, мэр Черкасс в народном сознании занял место «народного героя», которое раньше занимала Надежда Савченко. В отношении к Бондаренко, по словам политолога, смешивается иррациональность, местечковость и региональный патриотизм.

«Главное — это сопротивление центральной власти. Главное — показывать, что ты не за «какую-то там Украину», а за конкретный населенный пункт», — пишет Олещук, комментируя феномен популярности Бондаренко.

Политический эксперт Андрей Головачев видит в такой «регионализации» украинской политики как положительные, так и отрицательные аспекты.

«То, что Зеленский оказался очень слабым президентом и при нем начался стихийный процесс перетекания власти из центра в регионы, это очень хорошо. Потому что при таком уровне централизации власти, как сейчас, регионы просто не имеют шансов на развитие. Плохо, однако, что процесс стихийной децентрализации приводит к тому, что в регионах начинает формироваться феодальный тип власти да еще с элементами бандитизма и мафии. Это тоже следствие полной немощи Зеленского», — считает Головачев.

В целом в случае с Бондаренко Зеленский еще раз продемонстрировал излишнюю эмоциональность, растерянность и плохую осведомленность о делах регионов. И представители региональных элит, можно не сомневаться, не преминут этим воспользоваться.