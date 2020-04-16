В четверг, 16 апреля, состоялся обмен пленными между ЛНР и ДНР с одной стороны и Украиной с другой. Таким образом люди возвращаются домой на Чистый четверг и смогут отпраздновать Пасху

В среду 15 апреля представитель ЛНР в политподгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил об обмене пленных между республиками Донбасса и Украиной. В Донбассе начался обмен пленными © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Обмен пленными между Киевом и Луганской и Донецкой народными республиками должен состояться завтра (16 апреля. — Ред.). Республики провели все необходимые действия по процедурной очистке и организационной подготовке. Обмен пройдет по формуле, ранее согласованной в контактной группе. Если он сорвется, то теперь уже только по вине Киева. Увы, прецеденты были», — написал Мирошник в своем Telegram.

Эту информацию подтвердила и омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Обмен пленными между ДНР и Киевом должен состояться завтра, 16 апреля. Процедура пройдет по формуле «8 на 10», — отметила Морозова.

Известно было, что обмен должен состояться утром 16 апреля на КПВВ «Майорск» на окраине Горловки.

Как заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева, ЛНР выполнила мероприятия по процессуальной очистке подлежащих обмену удерживаемых лиц и надеется на аналогичные шаги со стороны Киева. Ранее она же заявляла, что ЛНР и Киев договорились об обмене пленными по формуле «11 на 8». При этом ТКГ согласовала обмен пленными с условием, что он должен состояться до Пасхи.

Других подробностей обмена не было.

В итоге обмен действительно состоялся на КПВВ «Майорск».

Как сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Киев передал республике в ходе обмена пленными 10 человек.

"Только что завершился процесс обмена удерживаемыми лицами между Донецкой народной республикой и государством Украина. Домой вернулись 10 человек, один отказался перемещаться на территорию ДНР", — сказала она.

Позиция Украины и предыдущий обмен

Украинская сторона ранее тоже подтвердила скорый обмен пленными с ЛНР и ДНР.

«У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней — четверга и пятницы… Мы стараемся максимально ускориться, сделать то, что зависит от нас», — заявил 15 апреля министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

При этом он отмечал, что обмен пленными может пройти в двух местах из-за того, что в ЛНР и ДНР были введены ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Судя по той информации, что есть в СМИ, обмениваться будут исключительно связанные с ДНР и ЛНР люди. При этом у Украины есть свои претензии к России, а именно: Киев хочет от Москвы выдачи ряда задержанных крымчан.

Предыдущий обмен пленными между Украиной и ЛНР и ДНР прошел 29 декабря 2019 года. Что интересно, в том обмене на Украину отказалось возвращаться пять человек, которые предпочли остаться в республиках. Вернулись на Украину 76 человек, среди которых, как заявила украинская сторона, 12 были военными, а 64 — гражданскими лицами. В то же время в ЛНР и ДНР вернулись 124 человека. Офис Зеленского подтвердил, что в ближайшее время будет обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В общем, тот обмен был гораздо многочисленнее, чем нынешний, но и подготовка к нему занимала большее время. Возможно, на ситуацию с обменом повлияла и эпидемиологическая обстановка на Украине и в ЛНР и ДНР.

Почему именно сейчас

Помимо того что обмены обычно происходят накануне больших праздников (Нового года или Пасхи), одной из причин того, что нынешний обмен состоялся, может быть ситуация с пандемией.

Ранее министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко заявила, что в ДНР количество зараженных увеличилось до 22. В то же время на Украине на утро 16 апреля количество зараженных достигло 3764 человек, из которых 108 умерли. Что касается ЛНР, то там количество зараженных достигло 17 человек.

Ранее Украина уже по сути закрыла границу с ЛНР и ДНР. При этом скоро могут возникнуть и границы между самими украинскими регионами. Так, 16 апреля ужесточился пропускной режим в Киеве. На окраинах города начали обустраивать КПП. Как заявили в Киевской городской государственной администрации, с 13:00 16 апреля у въезжающих в Киев на автомобилях (если количество людей в машине будет больше трех человек) будут измерять температуру бесконтактными термометрами. При этом проверяющие могут проводить досмотр вещей, багажа, грузов.

Кроме того, на блокпосту могут потребовать справку об окончании самоизоляции или госпитализации — в случае, если человек на ней находился. Без такой справки из столицы могут не выпустить.

Тем, у кого температура будет выше 37,5 градусов и при этом будут признаки ОРВИ, обещают вызвать мобильные бригады, которые возьмут тест на коронавирус. Далее лиц с подозрением на COVID-19 отправят на домашнюю самоизоляцию. Обмен пленными между Киевом и ЛДНР пройдет в двух локациях из-за коронавируса — Резников © Y27 / wikimedia.org

При этом нужно понимать, что те, кто может заинтересовать ДНР и ЛНР с точки зрения обмена пленными, находятся в тюрьмах и СИЗО в разных городах. Их нужно будет свозить в одно место, чтобы оттуда направлять на границу для обмена. В условиях карантина сделать это будет довольно сложно — придется информировать большее количество людей, чем это было в эпоху до пандемии. Этим могут воспользоваться и радикальные политики на Украине, которые подчас добивались срыва обменов или исключения людей из списков в самую последнюю очередь, что тоже негативно сказывалось на диалоге Киева с Донецком и Луганском.

В общем, наверняка пандемия сыграла свою роль и в обмене пленными.