Во вторник, 14 апреля, президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в некомпетентности и излишней благосклонности к Китаю и распорядился не перечислять взносы в организацию. Трамп всеми средствами пытается решить проблемы, мешающие ему переизбраться на второй срок

На брифинге в Белом доме американский лидер объявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении ситуацией и сокрытии информации о распространении коронавируса.

На просьбу объяснить, почему такое решение принято в разгар эпидемии коронавируса, президент США Дональд Трамп ответил: «Мы будем вести дела со странами и лидерами со всего мира. Мы тратим $500 млн в год, гораздо больше, чем кто-либо ещё, включая Китай. У нас были проблемы с ними в течение многих лет. Мы рассчитываем, что период оценки займёт от 60 до 90 дней, мы очень тщательно изучаем, но это должно было быть сделано ещё предыдущими администрациями очень давно. Пока мы приостанавливаем всё финансирование, которое идёт в ВОЗ, мы сможем взять эти деньги и направить их в области, где это необходимо».

Бюджет ВОЗ на 2018-2019 годы составил $6 млрд, США внесли самую крупную сумму — $553 млн. Для сравнения, на долю Китая пришлось $40 млн, то есть в 13 раз меньше.

Трамп добавил, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с ВОЗ, чтобы понять, может ли она осуществить значительные реформы. И будет обсуждать с очень влиятельными группами, партнёрами в области здравоохранения и другими государствами всю помощь, которую направит организации.

Убить много зайцев одним выстрелом

Главная претензия Трампа к ВОЗ заключается в том, что она не смогла своевременно предоставить достоверную информацию о новом типе коронавируса, из-за чего страны не смогли подготовиться к эпидемии. Число заболевших оказалось в 20 раз больше, чем могло бы быть.

Однако не всё так однозначно: о том, что ситуация с COVID-19 стала чрезвычайной и требующей международного внимания, ВОЗ сообщила 30 января, но американский президент продолжал недооценивать масштаб бедствия и говорил, что это обычный грипп, который отступит, как только установится тёплая погода, и до середины марта не предпринимал никаких ограничительных мер. Заверял, что всё под контролем.

Власти сами упустили драгоценное время, и в результате эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась настолько, что Штаты стали мировым лидером по количеству заболевших коронавирусом, а теперь пытаются перевести стрелки на ВОЗ и переложить на неё всю ответственность за происходящее. Конечно, Трамп не может признать, что это он допустил промах, приведший к распространению эпидемии в стране, а также сильнейшему со времён Великой депрессии удару по экономике. Стабильный экономический рост — это его главный козырь на ноябрьских президентских выборах. Слуцкий: Американские сенаторы обвиняют Китай и Россию в несостоятельности своей медицины © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Однако стоит отметить, что сдерживанию коронавируса способствовало принятое в начале февраля решение Трампа приостановить транспортное сообщение с Китаем для всех, кроме возвращающихся американских граждан, но после приезда они должны были сдать анализы и соблюдать 2-недельный карантин. К слову, ВОЗ была категорически против этой меры, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус говорил, что грамотные действия китайских властей позволили замедлить темпы распространение коронавируса в мире, и призывал не вводить ограничения в отношении Пекина. В том числе торговые.

«Одним из наиболее опасных и нанесших большой ущерб решений ВОЗ было её катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран. Они очень сильно противились тому, что мы сделали. Если бы другие страны тоже приостановили въезд из Китая, несчётное количество жизней было бы спасено. Другие страны и регионы последовали рекомендациям ВОЗ, оставили свои границы открытыми для Китая, и это ускорило распространение пандемии по всему миру», — сказал президент США на брифинге.

Ещё одна причина, почему Трамп приостановил финансирование ВОЗ, — это желание сдержать Китай, который Вашингтон объявил своим главным врагом. Сначала Трамп подчёркивал китайское происхождение вируса, с которым теперь борется весь мир, а потом начал обвинять ВОЗ в излишней "прокитайскости". 7 апреля в Twitter он написал: «ВОЗ действительно облажалась. По какой-то причине эта организация, которая в значительной степени финансируется США, во многом ориентирована на Китай».

Американский лидер недоволен, что организация полностью доверяла информации, предоставленной властями КНР, — а те могли скрыть истинное положение дел, чтобы не дискредитировать себя в глазах мирового сообщества. В начале апреля информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что разведывательное сообщество представило Белому дому доклад о том, что китайское руководство умышленно занижало количество заболевших и умерших от коронавируса, скрывало масштабы вспышки заболевания в стране. Хотя сам Трамп, комментируя эту информацию, сказал, что точно не знает, так ли это.

Тем не менее то, что США и лично президент прикладывают максимум усилий для сдерживания Пекина, — неоспоримый факт.

Трамп даже грозился привлечь Китай к ответственности за распространение инфекции по всему миру. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в онлайн-интервью для российских и зарубежных СМИ 14 апреля признался, что от таких заявлений у него волосы встают дыбом, потому что подобные призывы переходят всякие пределы и приличия, — это недопустимо. А судить, как подчеркнул глава ведомства, нужно по себе.

На самом деле за обвинениями Трампа в адрес и ВОЗ, и Китая скрывается одна цель — сэкономить деньги. Трамп никогда не скрывал своего отношения к международным организациям и объединениям.

Ещё во время избирательной кампании 2016 года он говорил, что нужно переоценить, нужно ли США членство в них, а после прихода к власти сократил финансирование внешнеполитического направления и вывел страну из Совета по правам человека ООН, ЮНЕСКО, Транстихоокеанского партнёрства, НАФТА, Парижского соглашения по климату, ядерной сделки по Ирану, а также сократил суммы, перечисляемые структурам ООН.

Сейчас же деньги Америке нужны как никогда. Будучи центром глобальной экономики, США понесли самый большой ущерб от сокращения авиасообщения, приостановки работы промышленных предприятий, а также сферы услуг, включая отели. По разным оценкам, потери в первом квартале 2020 года составят от 10% до 25% ВВП. Будь его воля, Трамп прямо сейчас бы снял все ограничения и вывел людей на работу, но ежедневный рост количества больных коронавирусом этого пока не позволяет.

Помимо поддержки обанкротившихся бизнесменов, властям нужно выплачивать социальные пособия населению, в том числе по безработице, закупать медицинское оборудование и средства защиты. Тем временем государственный долг США достиг рекордного уровня — $24 трлн. Да, относительно этой суммы $553 млн, которые Вашингтон перечислил ВОЗ за последние два года, — капля в море, но сейчас каждый доллар на счету.

И опять же, чем ближе выборы, тем сложнее Трампу, всегда хвалившемуся экономическими успехами, подбирать слова, чтобы убедить избирателей в необходимости переизбрать его на второй срок.

Претензии к ВОЗ

Работу ВОЗ не первый раз подвергают критике. Для начала стоит сказать пару слов о том, что же представляет из себя сама Всемирная организация здравоохранения. Это специализированное учреждение ООН, созданное в 1948 году и на сегодняшний день включающее 196 государств, штаб-квартира находится в Женеве.

В задачи ВОЗ входит предоставление международных рекомендаций в области здравоохранения; установление стандартов здравоохранения; сотрудничество с правительствами стран в области усиления национальных программ здравоохранения; разработка и передача соответствующих технологий, информации и стандартов здравоохранения.

Репутацию ВОЗ подмочила история 10-летней давности, связанная со "свиным гриппом". Комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы, основываясь на результатах независимых исследований, пришла к выводу, что ВОЗ необоснованно раздула панику вокруг H1N1, потому что количество жертв было меньше, чем от привычных сезонных вспышек гриппа. В документ также говорилось, что экспертов организации могли подкупить производители вакцины.

Опасаясь масштабной эпидемии, власти многих стран выделяли огромные суммы на изучение вируса и разработку лекарств от неё, к счастью, всё обошлось, но деньги потрачены, а миллионы упаковок закупленной вакцины остались невостребованными. Например, только одна из федеративных земель ФРГ заплатила за неё €239 млн. На фоне паники люди начали запасаться медицинскими масками, и аптеки, пользуясь моментом, повысили на них цены.

Вот что тогда писал о действиях организации американский политолог и журналист Фредерик Уильям Энгдаль: «ВОЗ исполняет работу рекламного агента медицинской мафии, старательно запугивая правительства всех стран будущими эпидемиями и вынуждая их тратить миллиарды денег на закупку неэффективных и весьма токсичных вакцин».

Представители ВОЗ, естественно, отрицали все обвинения в свой адрес и даже выразили готовность провести независимую экспертизу решения об объявлении пандемии, но в итоге всё сошло на нет. Тем не менее, имеющаяся информация указывала на конкретного человека, который подогревал панику. Им оказался нидерландский вирусолог, эксперт ВОЗ Альберт Остенхаус. Он активно выступал за массовую вакцинацию населения, за что получил прозвище «Доктор Флю» (с английского — "Доктор Грипп"). А помогала Остенхаусу группа советников организации, в которую входили платные советники таких фармацевтических гигантов, как Roche, RW Johnson, SmithKline, Beecham Glaxo Wellcome. Здравозахоронение. Медицина Украины не лечит, а зарабатывает на пациентах © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Кроме того, в нынешней истории с коронавирусом обвинения Трампа в излишней симпатии к Китаю не столь уж безосновательны. В интервью газете Financial Times бывший специальный советник генсека ООН Дэвид Набарро, претендовавший на пост генерального директора ВОЗ, объяснил: руководителю организации Тедросу Аданому Гебрейесусу приходится работать с китайцами. Поэтому он не может просто начать их ругать, при этом изо всех сил пытается делать то, что нужно. По информации источников издания The Washington Post, его заявления о грамотных действиях Пекина, которые позволили сдержать распространение COVID-19, были направлены на то, чтобы китайские власти не повели себя так, как в 2002 году, когда попытались скрыть атипичную пневмонию. А в результате мир оказался не готов к вспышке заболевания.

Как ни крути, даже организация, которая занимается здравоохранением, не смогла уберечься от политизированности. Сейчас, когда политики всех стран оказались застигнутыми врасплох и не знают, как лучше поступить, чтобы локализовать и искоренить коронавирус, все прислушиваются к рекомендациям ВОЗ. Можно сказать, что организация примерила на себя роль мирового правительства.

В то же время фармацевтический бизнес — это именно бизнес, и его цель — заработать как можно больше. Прикрываясь авторитетом международной организации, компании продвигают свои препараты, пока эксперты всего мира ищут противоядие против COVID-19.

Тем не менее, сейчас совсем не подходящий момент, чтобы сводить счёты с ВОЗ и отдельными государствами. От того, насколько слаженно и оперативно будет действовать мировое сообщество, зависит, как скоро эпидемия будет преодолена. А этого хотят все. Возможно, кроме фармацевтических производителей.