За три дня до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией, в порт Сиднея вошло круизное судно Ruby Princess. Это один из самых больших кораблей в подразделении Princess корпорации Carnival

Цель — совершить двухнедельный круиз в Новую Зеландию. Экипаж имел менее 12 часов на уборку и дезинфекцию огромного судна, которому 8 марта предстояло принять на борт 2647 пассажиров.

Прежде чем попасть в свою каюту, каждый пассажир заполнил анкету о состоянии здоровья и проходил скрининг (бесконтактный замер температуры тела. — Прим. редакции).

Некоторым туристам члены экипажа с сожалением сообщали, что они не увидят ни фьордов, ни гор Новой Зеландии, и отправляли обратно.

Тогда эти процедуры казались пассажирам необходимой, хотя и утомительной мерой предосторожности. Оглядываясь назад, можно сказать, что они были прискорбно неадекватны.

Лайнер Ruby Princess вернулся в Сидней 19 марта, на три дня раньше срока. Сначала пассажирам сказали, что они будут обследованы медиками. Вместо этого им дали листовки, объясняющие, как изолировать себя на две недели, и они сошли на берег.

Итогом круиза стала смерть пятнадцати пассажиров и заражение около 660 человек.

Австралийская полиция уже сформировала команду из 30 человек под руководством опытного следователя из отдела убийств, чтобы расследовать действия членов экипажа судна и компании-владельца.

Детективы, облаченные в защитные костюмы с головы до ног, изъяли с корабля вещественные доказательства, включая бортовой самописец, который записывает разговоры на мостике. В Южной Корее почти у сотни выздоровевших повторно нашли коронавирус © РИА Новости, Нина Алексеева | Перейти в фотобанк

Некоторые из тех, кто находился на борту, говорят, что, несмотря на осознание того, что вирус распространился по всему миру, в данном случае было предпринято слишком мало усилий для изоляции заболевших пассажиров и что медицинское обследование было неадекватным.

Люди эгоистичны и думали, что они в безопасности, находясь далеко в море на комфортабельном корабле, сказала журналистам одна из пассажирок. Они буквально чихали друг на друга и втискивались в переполненные лифты.

«Мы знали, что происходит по всему миру. Мы знали, как быстро он распространяется на кораблях. Но людям просто было все равно», — с горечью констатировала она.

Представитель компании заявил, что все, у кого были обнаружены симптомы COVID-19 или кто контактировал с инфицированными, не были допущены на борт. Члены экипажа были проверены медицинскими работниками до того, как судно покинуло порт.

Трагические события на круизном корабле сорвали достаточно эффективный комплекс мер властей Австралии по нейтрализации эпидемии. На 25 миллионов населения сейчас там зарегистрировано 54 погибших и более шести тысяч зараженных. Австралия отказалась принять помощь Украины в тушении пожаров © РИА Новости, Игорь Агеенко | Перейти в фотобанк

Австралийские чиновники знали, что круизные лайнеры являются мощными инкубаторами коронавируса. Первой смертельной жертвой коронавируса в этой стране стал пассажир другого туристического судна той же компании Carnival.

Круизный лайнер Diamond Princess застрял на карантине в токийском порту, где 12 пассажиров погибли в результате вспышки COVID-19.

Это была одна из первых вспышек коронавируса, которая привлекла всеобщее внимание: в течение нескольких недель в феврале корабль Diamond Princess был пришвартован у берегов Японии с сотнями инфицированных людей на борту.

Затем в начале марта почти 2000 пассажиров пришлось изолировать на военных базах США после того, как были обнаружены инфицированные пассажиры на Grand Princess — еще одном туристическом судне корпорации Carnival.

В итоге, несмотря на жесткий карантин, 700 человек на борту показали положительную реакцию на вирус. Украина и Белоруссия зовут любителей речного туризма совершить круиз в Чернобыльскую зону © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Сейчас в Австралии одна юридическая фирма организует коллективный иск против компании Carnival. Стоимость ее акций упала примерно на 75 процентов.

«Мы серьезно сомневаемся, что перед круизом они должным образом провели уборку судна и дезинфекцию за столь короткое время, — сказала журналистам Вики Анцулатос, руководитель отдела коллективных исков компании Shine Lawyers.

В настоящий момент Ruby Princess находится на карантине в промышленном порту к югу от Сиднея. По словам начальника полиции штата, около четверти из 1148 членов экипажа хотят немедленно уехать. Австралийские власти опасаются отпускать кого-либо, за исключением самых тяжелых больных.

Предварительное расследование показало, что вирус быстро распространился через работников службы питания, особенно тех, кто готовит пищу для других членов экипажа. Коронавирус может стереть с лица земли индейские племена бразильской Амазонии © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

Это расследование подчеркивает необходимость быстрых эпидемиологических мероприятий, как только случай COVID-19 обнаруживается в районе или группе, где большое количество людей собирается в закрытом или переполненном помещении, говорится в документе.

Шесть других круизных судов у австралийского побережья, возвращающихся в Азию, получили уведомление от губернатора штата Западная Австралия о том, что они не могут заходить в порты даже для получения топлива и продовольствия.