В Европе сменился лидер по числу инфицированных коронавирусом: с пятницы это уже не Италия, и Испания. Рубеж в 100 тысяч заболевших преодолела Германия, близка к этому показателю Франция

Воскресенье, 5 апреля, принесло жителям Великобритании сразу две экстраординарные новости. Во-первых, к ним обратилась королева Елизавета II — всего лишь четвёртый раз за время своего правления. А во-вторых, было объявлено о госпитализации премьер-министра страны Бориса Джонсона, у которого 10 дней назад был диагностирован коронавирус.

«Я говорю с вами в чрезвычайно сложное время. Время, когда нормальная жизнь нашей страны нарушена: для кого-то это уже обернулось горем, многие столкнулись с финансовыми трудностями, и все почувствовали колоссальные перемены в обычном укладе жизни», — заявила королева. Елизавета II напомнила, что самодисциплина, решимость и чувство товарищества всегда были свойственны подданным королевства, и поблагодарила сотрудников службы здравоохранения и других отраслей, необходимых в период эпидемии, а также тех британцев, кто ответственно соблюдает карантин. «Я надеюсь, что в будущие годы весь мир будет гордиться тем, как мы сумели ответить на этот вызов. И те, кто придут нам на смену, скажут, что британцы этого поколения были так же сильны, как и их предшественники», — сказала Елизавета II. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

За исключением рождественских посланий, обращения британской королевы к нации очень редки. Выступление 5 апреля было лишь четвертым с момента восшествия Елизаветы II на престол в 1952 году. В 1991 году обращение было сделано в контексте войны в Персидском заливе, в 1997-м — по случаю гибели принцессы Дианы, а в 2002-м — в связи с кончиной королевы-матери. Нынешнее обращение было записано в Виндзорском замке, где с 19 марта королева и ее супруг принц Филипп находятся на карантине. Елизавете II 93 года, её мужу — 98 лет. Сообщается, что самочувствие королевской четы не вызывает беспокойства. Ранее наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом, однако поправился и уже завершил карантин.

Через несколько часов после трансляции обращения королевы пресс-секретарь британского правительства сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. Это сделано по совету его врача, поскольку у премьера сохраняются постоянные симптомы коронавируса. Ранее в пятницу Борис Джонсон в видеопослании гражданам сообщил, что чувствует себя лучше, но всё еще имеет легкие симптомы заболевания, в том числе повышенную температуру. Он также призвал британцев оставаться дома, несмотря на хорошую погоду.

Британия ныне занимает пятое место в Европе по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом — 47 тыс 806. За последние сутки от вируса умер 621 человек, общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 4 тыс 934 человек.

А на первое место в Европе по заболеваемости коронавирусом вышла Испания, обогнав Италию — это случилось ещё в пятницу, 3 апреля. При этом в обеих странах, тяжело пострадавших от пандемии Covid-19, число умерших за сутки продолжает снижаться по меньшей мере третий день подряд, вызывая надежды на то, что пик эпидемии миновал.

Так, в Испании в субботу умерло 674 пациента с коронавирусом, что на 135 меньше, чем в пятницу, а в воскресенье умер 571 человек — это самый низкий показатель за последние 10 суток. Количество случаев заражения выросло до 130 тыс 854, причем за последние 24 часа было зарегистрировано 4 тыс 686 новых зараженных. Таким образом, количество инфицированных возросло менее чем на 5%, что является самым незначительным ростом с начала кризиса. Политолог Сихарулидзе о коронавирусе: Кавказские страны привыкли к сложнейшим кризисам © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Накануне правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на две недели, до 26 апреля, а премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна «близка к прохождению пика заболеваемости» коронавирусом. А вот в соседней Португалии, по словам министра здравоохранения Марты Темиду, «пока света в конце тоннеля нет». По состоянию на вечер воскресенья в стране зафиксировано 11 тыс 278 случаев заболевания коронавирусом, 295 из них летальные. Ранее в Минздраве Португалии заявили, что ожидают спада эпидемии коронавируса к концу мая.

В Италии же за прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 525 человек. По данным официальных источников в итальянском правительстве, это самое низкое число смертей от COVID-19 за последние две недели. За время эпидемии в стране от заражения погибли около 16 тысяч человек. Было выявлено почти 129 тысяч случаев инфицирования, из них 4 тыс 316 — в воскресенье, 5 апреля. Это на 489 случаев меньше, чем было зафиксировано накануне.

Министр здравоохранения Италии Беатриче Лоренцин в воскресенье, 5 апреля, представила стратегический план постепенного выхода страны из санитарного кризиса. Помимо экономических мер, в нём оговаривается обязательное ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции до завершения пандемии, а также предусматривается особый режим работы больниц на случай новой волны заболеваемости.

При этом глава Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Бусаферро констатировал, что волна эпидемии идет на спад. По его словам, снижение количества смертей является важнейшим показателем. Он отметил, что если динамика по его сокращению сохранится, можно будет думать о переходе к так называемой второй фазе, то есть к постепенному возобновлению части производства в стране. Однако премьер-министр Италии Джузеппе Конте на днях заявил, что как минимум до 13 апреля речи о смягчении санитарных мер вестись не может.

4 апреля Украина отправила в Италию бригаду из 20 медиков. «Это проявление солидарности и конкретной помощи. В Италии работают многие украинцы, по неофициальным данным около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе. И очень важно — украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса», — заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Как известно, у господина Авакова в Италии многопрофильный бизнес и различная элитная недвижимость. Более того, он занимал пост директора фирмы AvItalia S.R.L. до 2015 года, уже находясь на посту министра внутренних дел.

Об отправке группы из 25 врачей в Италию заявил вечером в субботу министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе. Все врачи — добровольцы, они будут работать в регионе Ломбардия на севере Италии, некоторые из них ранее участвовали в борьбе с эпидемией Эболы в Африке. В самой Норвегии по данным на 5 апреля выявлено 5 тыс 687 случаев заражения коронавирусом, 71 человек умер от него.

Уровень смертности среди заразившихся коронавирусом в Германии, как и ожидалось, возрос, и составляет сейчас 1,2%, заявил глава Институт имени Роберта Коха Лотар Вилер. Этот показатель продолжит расти и далее, несмотря на зафиксированное снижение темпа роста заболеваемости, заявил учёный. Одновременно эксперт напомнил, что наибольший риск летального исхода имеют пожилые и хронически больные люди. «Но и те, кто младше 60 лет, могут умереть», — заявил он. Ныне в Германии, которая занимает третье место в Европе по заболеваемости, выявлено более 100 тысяч инфицированных, 1 тыс 576 человек умерли.

В минувшую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель закончила продолжавшийся почти две недели домашний карантин и вышла на работу. Ранее она контактировала с врачом, у которого спустя короткое время подтвердился коронавирус. После этого Меркель с 22 марта соблюдала домашнюю изоляцию и руководила правительством посредством телефонных и видеоконференций. «К счастью, несколько тестов канцлера на коронавирус оказались отрицательными», — сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. При этом глава немецкого правительства в видеоподкасте, опубликованном в пятницу вечером, предостерегла граждан от ложных надежд в связи со снижением скорости распространения коронавируса в Германии. «Определенно слишком рано усматривать в этом четкую тенденцию, и уж совсем преждевременно из-за этого где бы то ни было ослаблять строгие правила, которые мы себе установили», — предупредила Меркель. Зеленский попросил у Меркель денег на борьбу с коронавирусом, но та предложила обратиться в МВФ © REUTERS, AP

В ведомстве федерального канцлера также предостерегают от преждевременной радости. «Время, в которое число инфицированных коронавирусом достигнет пика, нам еще предстоит пережить», заявил в воскресенье, 5 апреля, глава ведомства Хельге Браун в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. По словам Брауна, ослабление действующих сейчас в Германии мер предосторожности, направленных на борьбу с распространением коронавируса, из чисто экономических соображений — «это не вариант». Министр труда и социальных дел Германии Хубертус Хайль также высказался против ослабления мер предосторожности в ближайшее время. «Людям в нашей стране удалось с помощью ответственного поведения добиться отсутствия резкого роста числа заражений. Однако объявлять о том, что опасность миновала, еще рано», — сказал Хубертус Хайль в интервью газете Welt, опубликованном в субботу, 4 апреля.

Фактически это ответ на призывы ряда немецких политиков к ослаблению карантинных мер. Причём речь не только об оппозиции: на днях Карстен Линнеман из крупнейшей правительственной партии, консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), заявил, что начинать постепенно выводить экономику из нынешнего оцепенения следует сразу после пасхальных праздников и каникул в большинстве земель ФРГ, иными словами — с понедельника 20 апреля. Сохранение нынешнего состояния на протяжении двух-трех месяцев неприемлемо, это слишком большой удар по экономике, убежден политик, занимающий не только пост заместителя парламентской фракции блока ХДС/ХСС. Карстен Линнеман возглавляет также внутрипартийное объединение представителей среднего и малого бизнеса Германии, а деловые круги являются важным электоратом ХДС, партии Ангелы Меркель.

Пока же поддержка входящих в правящую коалицию Германии Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) существенно возросла на фоне принимаемых властями страны мер борьбы с коронавирусом. Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD. Если бы парламентские выборы проходили в это воскресенье, ХДС/ХСС поддержали бы 34% респондентов (в период с 5 марта по 2 апреля прирост рейтинга составил 7%). Позиции Социал-демократической партии Германии остались неизменными — 16%, «Союз-90»/«Зеленые» немного потеряли (минус 1 процентный пункт), но все же набирают солидные 22%. Правопопулистская «Альтернатива для Германии» потеряла 2 процентных пункта, сейчас у нее 10%. У Левой партии — 7% (минус 2 процентных пункта), у Свободной демократической партии — 5% (минус 1 процентный пункт). Карантин глазами простых людей, США, Голливуд. Миф о свободе убивать сразу нельзя © AP, John Locher | AP, John Locher | Перейти в фотобанк

Сложно сказать, как на рейтинги политических сил Германии повлияет скандал, связанный с конфискацией властями США 200 тысяч защитных масок, за которые немецкая сторона уже заплатила. В минувшую пятницу глава управления внутренних дел Берлина Андреас Гизель заявил, что перехват масок, предназначавшихся Берлину, по сути является «актом современного пиратства», и призвал администрацию Трампа придерживаться правил международной торговли. «С трансатлантическими партнерами так не поступают, — подчеркнул он, — даже во времена глобальных кризисов нельзя применять методы Дикого Запада».

Берлин заказал у производителя защитные маски классов FFP2 и FFP3, чтобы защитить полицейских и медперсонал от заражения коронавирусом. Маски были изготовлены на одном из предприятий американской компании «3М» в Китае. В аэропорту Бангкока товар должен был быть перегружен и на грузовом самолете отправлен в Германию. Вместо этого партия масок из Бангкока была доставлена прямо в США. Хотя берлинские власти и уверяют, что защитных средств достаточно, но пожарным приходится брать со складов просроченные маски. Выдача масок и средств дезинфекции в Берлине строго лимитируется.

Сам президент США в пятницу заявил, что по закону о производстве оборонной продукции он требует от американских компаний увеличения поставок медицинских товаров для удовлетворения нужд страны. «Эти товары срочно необходимы нам для внутреннего потребления. И мы должны их получить», — сказал Дональд Трамп. По его словам, американские власти получили в свое распоряжение почти 200 тысяч респираторов, 130 тысяч хирургических масок и 600 тысяч перчаток. При этом Трамп не уточнил, каким образом всё это попало в руки американцев. Нефтяные игры с ОПЕК. При посредничестве Трампа © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Примечательно, что 5 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в гостевом комментарии на сайте немецкой газеты Welt am Sonntag: «Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем». Фон дер Ляйен уверена, что Европа вскоре будет вновь «твёрдо стоять на ногах», а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций. Как известно, «План Маршалла», предполагавший помощь со стороны США в размере 13 миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Американская помощь, сумма которой в ценах 2015 года составляет эквивалент 150 млрд. долларов США, способствовала восстановлению европейской экономики, разрушенной после Второй мировой войны. Но с тех пор подходы руководства США к своим европейским союзникам явно претерпели изменения.

Пока же Европе помогает Китай: 5 апреля концерн Airbus доставил из этой страны в Германию 4 миллиона защитных масок. Ранее Европейская комиссия одобрила просьбу государств-членов ЕС и Великобритании временно отказаться от таможенных пошлин и НДС на импорт медицинского оборудования и средств защиты из третьих стран с целью помощи в борьбе с коронавирусом. Решение распространяется на маски и защитные средства, а также наборы для тестирования, аппараты искусственной вентиляции лёгких и другое медицинское оборудование.

Борт A350-1000 приземлился в Гамбурге, часть масок останется в Германии, остальные предназначены для больниц в Испании, Великобритании и Франции. Во Франции же, которая занимает четвёртое место в Европе по заболеваемости коронавирусом, за последние сутки от него скончались 8,078 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил руководитель Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон во время своего ежедневного брифинга. Всего в стране зафиксировано 92,839 случаев заболевания.

Из-за эпидемии коронавируса во Франции из тюрем освободили 6,266 человек, кампанию по досрочному освобождению инициировало министерство юстиции страны. Правда, это похоже на освобождение камер для новых заключённых, осуждённых за нарушение норм карантина. Так, в Гренобле 18-летнего француза приговорили к 3 месяцам заключения после четвёртого подряд нарушения карантинных ограничений. А вот жителю французского города Перпиньяна, расположенного в 31 километре от Испании, тюрьма пока не грозит. Француз нарушил эпидемиологические ограничения на выход из дома и отправился в соседнюю страну за дешёвыми сигаретами. Чтобы обойти пограничные посты, он выбрал путь по горам, однако заблудился в Пиренеях и был вынужден вызвать спасателей. За административное правонарушение он на первый раз заплатит штраф 135 евро.

В Австрии нарушителей карантина тоже штрафуют, но эта страна намерена в ближайшем будущем ослабить действующий запрет на выход из дома. Одновременно правительство Австрии намерено использовать данные местоположения смартфонов граждан для борьбы с коронавирусом. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил журналистам канцлер страны Себастьян Курц. Поскольку два миллиона австрийцев не имеют смартфонов, правительство рассматривает возможность раздать им брелки, сообщающие о местоположении.

Вместе с отслеживанием местоположения граждан необходимо быстрое тестирование на коронавирус и изоляция тех, кто контактировал с инфицированными, отметил Курц. Также, по его словам, особенно необходимо защитить группы риска, продолжить держать дистанцию между людьми и шире применять обязательное ношение масок. В Австрии сейчас чуть более 12 тысяч человек заражены коронавирусом, умерли от него 206 людей.

В Нидерландах не вводили жесткого карантина, который запрещает жителям без необходимости выходить из дома, но людям настоятельно рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования и по возможности работать из дома. События и собрания с участием трех или более людей, которые не живут вместе, запрещены. Нидерланды решили не закрывать границу, поскольку вирус уже есть на территории страны. Закрытие въезда, по мнению правительства, не позволит «изолироваться» от эпидемии (хотя в минувшую пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал немецких и бельгийских туристов не приезжать в страну на пасхальные выходные). Ныне в стране выявлено 17,851 случаев заболевания коронавирусом, 1,766 людей умерли.

В Румынии с начала распространения коронавируса подтвердили 3,864 случая заражения коронавирусом, 151 человек умер от этой болезни. Правительство Румынии наверняка отложит июньские выборы в местные органы власти, поскольку вспышка коронавируса исключает создание условий для их проведения, объявил премьер-министр страны Людовик Орбан.

А вот лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский выступает против переноса президентских выборов, намеченных на 10 мая, считая подобный шаг неконституционным. Политик предлагает разрешить всем желающим голосовать по почте, но подобный законопроект не поддерживает часть правящей коалиции, которая из-за этого может развалиться. Ныне в опросах лидирует выдвиженец Качиньского, действующий президент Польши Анджей Дуда.

При этом в Польше по состоянию на вечер воскресенья зафиксировано 4,102 случая заражения коронавирусом, 94 человека умерли от него. С 1 апреля правительство страны ввело более жёсткие ограничения на собрание и передвижение граждан, призванные уменьшить контакты между ними, однако одновременно в 10 раз было увеличено количество людей, которые могут присутствовать на богослужении — с 5 до 50 человек. Правда, эта норма вступает в силу с 12 апреля, когда католики отмечают Воскресение Христово.

Традиционная же месса на Вербное (Пальмовое) воскресенье 5 апреля в Ватикане была немноголюдной, огромный собор Святого Петра был почти пустым. Кроме журналистов и священников, участвовавших в службе, на мессе присутствовали около 15 человек. «Сегодня, когда мы страдаем от пандемии, перед лицом множества обманутых надежд, когда на наших глазах рушатся многочисленные опоры, когда чувство одиночества сжимает сердце, Иисус говорит каждому из нас: «Смелее, открой сердце навстречу моей любви, и ты почувствуешь утешение Бога, который поддерживает тебя», — сказал папа Римский Франциск. В конце проповеди понтифик обратился к молодежи, поскольку в Вербное воскресенье католики отмечают Всемирный день молодежи. «Дорогие друзья, посмотрите на настоящих героев, которые появляются в эти дни: не тех, у кого слава, деньги и успех, а кто отдает себя, чтобы послужить другим», — сказал предстоятель римско-католической церкви.