«Кост» - от английского слова «cost»: издержки, расходы. Которые стремительно сокращают и предприниматели, и наемные работники

Так, маленький участник рекламного рынка Украины на условиях анонимности рассказал изданию Украина.Ру, как карантин в стране и его продление до 24 апреля по принципу домино разгромил частных коммерсантов, а за ними — рекламщиков.

Эту историю своими комментариями о том, что вследствие кризиса грозит бизнесу и простым гражданам, дополнит один из киевских пиарщиков. Все ли так плохо?

Способность резко упала

Опытная журналистка ушла в корпоративно-персональный пиар около года назад, зарегистрировавшись как частный предприниматель. Поначалу все вроде бы складывалось хорошо: у нее заказывали рекламу благотворительные организации, ряд непродовольственных интернет-магазинов и намечался выгодный контракт с крупной сетью АЗС. Но вирусный карантин за две недели оставил киевлянку почти без средств, а договор с бензозаправщиками в силе, но пока заморожен — сейчас им, как и всему остальному бизнесу, не до рекламы. А ведь женщина еще воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Доживем до понедельника. Что происходит с ценами на нефть и каковы позиции США и России © REUTERS, Todd Korol/File Photo

«Очень упала покупательская способность в принципе. У людей либо совсем нет денег, либо, если средства есть, они берегут их для закупки продуктов питания», — сообщила собеседница.

Остались без публики и заказчиков

Она упомянула о закрытых торговых центрах, кафе и ресторанах. Руководство распустило обслуживающий персонал по домам и перешло на доставку питания и различных товаров локально. Среди закрытых ресторанов, кстати, немало и помпезных мест, которые априори не предусматривали дистанционный сервис. Они существуют для публики, которая как раз любит выйти в свет в красивых нарядах и наслаждаться устрицами, мидиями и другими деликатесами.

И потом, уверена пиарщица, у служб доставки тоже не все гладко. Поскольку и холостяки, и семьи в условиях вынужденного отпуска заперты в четырех стенах и затарены под завязку продуктами из супермаркетов, они вряд ли станут раскошеливаться на доставку пищи из кафе-ресторанов, а приготовят ее сами. Да и курьеров с едой заказывают, когда очень заняты и времени в обрез, а сейчас его полным-полно. Кроме того, граждане начинают намного более рационально расходовать средства.

Уже сами садятся за руль

Также, по наблюдениям специалиста, в связи с форс-мажором собственники Интернет-магазинов распустили штат SMM-щиков (англ. «social media marketing» — маркетинг в соцсетях) и контент-редакторов ввиду невозможности оплаты их услуг и сами стали заниматься онлайн-продвижением, к примеру, в facebook и Instagram.

Но и здесь засада: если и есть какой-то спрос даже сейчас на какие-то товары, то товары эти, в основном, закупаются в Китае и Южной Корее. И из-за опасности заражения COVID-19 через посылки, интернет-площадки приостановили сотрудничество с поставщиками и производителями этих двух стран. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Да». Но «нет»

«Никто не сказал нам «нет» и не разорвал договор, но сделки мы отложили до мая. Большие игроки, которые давно находятся на рынке, гораздо легче переживут кризис. Но так как наш бизнес — маленький и только-только начал развиваться, он поставлен на паузу. Мы вернемся, когда большой бизнес вновь станет востребованным и тогда, соответственно, и у него появиться возможность оплачивать наши услуги», — резюмировала специалист.

Ее коллега добавляет, что пока не продлили карантин, у многих участников рынка были запущены рекламные компании, и до конца марта бюджеты на рекламу были на месте. После ввода ЧС, расходы на рекламу обрезали, и тенденция идет на дальнейшее урезание рекламы. Прогнозировать исход этой эпопеи никто из профи не берется — ситуация меняется с каждым днем.

И большие, и маленькие фирмы сейчас теряют: заказов становится меньше. Но нельзя сказать, что их вообще нет. Все зависит от специфики бизнеса. К примеру, клиенты из отельно-ресторанного бизнеса сейчас вряд ли будут заказывать услуги у рекламных агентств. Зато сети супермаркетов и доставщики еды, а также других товаров сейчас имеют хорошую прибыль и не будут прерывать сотрудничество с рекламистами.

Крах через полторы недели

Похоже, всем участникам рынка рекламы придется сокращать или переводить «на удаленку» штат. Вместе с тем, у компаний есть свое клиентское портфолио и разные клиенты. Практически все они в одной лодке и находятся в режиме ожидания: нет смысла вкладываться в рекламу на то, что не будет иметь спроса.

«Интернет-магазины как раз будут увеличивать расходы на рекламу, так как сейчас люди заказывают все в онлайне. Но после 24 апреля, даже через недели полторы, велика вероятность того, что люди станут заказывать намного меньше, потому что у них закончатся деньги. Недавно проводились исследования (22 марта с выборкой в 1200 респондентов — ред.), которые показали, что у киевлян хватит средств до двух недель», — прогнозирует маркетолог.