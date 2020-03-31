Эпидемия коронавируса не смогла помешать подружиться детским писателям, библиотекарям и читателям Казахстана и России. С 21 по 29 марта 2020 года в Казахстане проходила Неделя детской книги — в режиме online (знак времени: такой режим был избран в связи с угрозой распространения коронавирусной ифекции)

Инициаторами масштабного проекта выступили представительство Россотрудничества в Казахстане, Центральная детско-юношеская библиотека Нур-Султана, Российская государственная детская библиотека (г. Москва), посольство России в РК, агентство Sputnik-Казахстан, казахстанские редакции популярных газет «Комсомольская правда Казахстан» и «Аргументы и Факты Казахстан».

Организаторы и участники Недели детской книги ответили на вопросы издания Украина.ру.

Как в этом году проходила Неделя детской книги в Казахстане, какие были особенности?

Жазира Едигенова, руководитель Центральной детско-юношеской библиотеки г. Нур-Султана:

— Впервые Неделю детской книги в Казахстане отмечали с таким масштабом на международном уровне. К встречам присоединились не только известные казахстанские писатели, но и российские авторы детских сказок и песен. В связи с текущей обстановкой во всем мире, когда все библиотеки закрыты на карантин, не хотелось бы лишать детей этого праздника, и все встречи прошли онлайн — это был первый наш первый такой опыт.

Ольга Скальчук, координатор культурных программ Российского центра науки и культуры в Нур-Султане:

— Да, все мероприятия Недели проходили в режиме онлайн. Это были и прямые трансляции встреч с российскими и казахстанскими писателями, и воспоминания известных людей о любимых книгах и книжных героях. Были также лекции, кинолектории и, конечно же, конкурсы и викторины. Не скрою, что для всех участников проекта это был совершенно новый опыт.

— Какие онлайн-встречи запомнились?

Жазира Едигенова: "Встреча с каждым писателем была по-своему удивительной. Из казахстанских гостей хотелось бы отметить Сандугаш Нурканову, которая, не являясь писателем, а будучи главным редактором детского журнала, держала всю аудиторию во время прямого эфира во внимании, используя игры и загадки. Эфир был очень интерактивным. Наши уважаемые Толымбек Абдырайым и Тлеугазы Бейсембек — частые гости детских библиотек, не побоялись нового онлайн формата и вышли теперь и на платформу YouTube, где, надеемся, ещё больше юных читателей узнает об их творчестве. Дария Джумагельдинова покорила и взрослую и детскую аудиторию своими стихотворениями. Так понятно, доходчиво о дружбе, честности, опрятности может писать далеко не каждый. Молодое поколение казахстанских писателей Дина Ораз и Зауре Туреханова показали, что вырастает достойное поколение казахстанских детских писателей. Они пишут о любви к чтению, о добропорядочности, о традициях нашего народа, которые нельзя забывать. Послушав российских гостей в прямом эфире, мы вдохновились. Очень понравились песни Андрея Усачева, очаровала Анна Гончарова с ее волшебным тембром голоса, мне кажется именно таким голосом надо читать детям сказки.

«Человек, который потерял своё лицо» Юрия Нечипоренко, напомнил мне «Нос» Гоголя.

Ольга Скальчук:

— Все встречи были уникальными. Какие-то проходили на казахском языке, какие-то на русском. В чём мы точно не сомневаемся, так это в том, что они будут востребованы. К нам уже обратились представители образовательных порталов с просьбой разрешить им использовать материалы нашего проекта. Это обусловлено тем, что произведения многих участников Недели входят в школьную программу. Но одну встречу я, всё же, отмечу. В год 75-летия Победы мы не могли не пригласить к участию в Неделе детской книги учительницу русского языка, ветерана труда Любовь Константиновну Горшкову. В 1943 году, в год проведения первой Недели детской книги, она 15-летней девочкой отправилась на трудовой фронт и до сих пор, несмотря на свой преклонный возраст, не сидит, сложа руки. Сегодня Любовь Константиновна — один из самых известных экскурсоводов в городе Петропавловске. Она рассказала сегодняшним школьникам о том, что читали их сверстники в военное время. Запомнилось и очень яркое высказывание посла России в Казахстане Алексея Бородавкина на злобу дня. Обращаясь к ребятам, он призвал их в нынешней непростой ситуации не рассчитывать на помощь сказочных героев, а вспомнить наставления мудрого Мойдодыра: «Надо, надо умываться. По утрам и вечерам, А нечистым. Трубочистам — Стыд и срам!..». По мнению известного российского дипломата, такая позиция поможет нам одолеть коварный вирус.

— Хорошо ли знают в Казахстане русскую детскую литературу, писателей — если говорить не о классиках?

Жазира Едигенова:

— Не думаю, что наши дети хорошо знают современную русскую детскую литературу, в школе им задают читать Пушкина, Толстого, Гоголя, Достоевского. Мы сами выросли на образах Печорина, Базарова. Нам близка русская и советская классика. Но данный проект «Неделя детской книги» позволил нам узнать новых писателей, познакомиться с их произведениями. Мы подружились с ними в социальных сетях. В этом и заключается основная цель проекта, будем дружить, обмениваться опытом и идеями.

Ольга Скальчук:

— Практически все наши гуманитарные акции — а их очень много — так или иначе связаны с литературой. Во-первых, мы организовываем встречи с писателями. Во-вторых, представительство готовит «многослойные» проекты, посвященные жизни и творчеству писателей и поэтов, которые были связаны с Казахстаном. Речь, например, идет о выдающемся писателе Юрии Домбровском и самобытном поэте Павле Васильеве. Благодаря их произведениям широкий круг российских читателей смог познакомиться с Казахстаном и полюбить его удивительную природу, интереснейшую историю и замечательных людей.

В прошлом году в РЦНК в Нур-Султане проходили литературные баттлы среди школьников. Мы гордимся, что это наше ноу-хау, завоевавшее огромную популярность.

Как литература для детей может (и может ли) способствовать тому, чтобы народы жили в дружбе и взаимопонимании?

Юрий Нечипоренко: Политика зависит от прихоти власть имущих и зачастую — от корыстных интересов. Люди молодые попадают порой в поле застарелой неприязни, вызванной конкуренцией, пропагандой или обманом. Надо приучать людей дружить с детства, чтобы они не поддавались пропаганде и понимали, что в другой стране живут такие же ребята, как они.

Дария Джумагельдинова: Может, если произведения авторов из разных стран будут доступны им. Для этого надо выбирать лучшие поучительные сказки о дружбе, о доброте знакомить их с детьми. У меня есть интересная сказка «О мальчике облаке», где герой превращается в облако и попадает на небо. В один из холодных дней, шквальный ветер разгоняет облака, и он попадает в США. Там он видит, как подросток приходит с оружием и не дает ему им воспользоваться…

Анастасия Строкина: Все рождается в детстве: и любовь, и дружба, и представления о мире, о помощи, о единстве всех людей на нашей маленькой планете. Мое детство звучало на русском, на украинском, на румынском языках, больше всего мне нравились волшебные сказки разных народов. И, надо сказать, мне это помогает и теперь лучше понимать других даже в непростые времена, когда, казалось бы, непонимание только нарастает. Я знаю, что мои книги читают в разных странах, и мне радостно думать, что это хоть какой-то мостик между народами.

Анна Гончарова: Литература всегда метафорична. Сказки, мифы, притчи испокон веков знакомили с культурой и менталитетом народов и времён. А если страны находятся рядом, можно найти в произведениях очень много общего и близкого. Погружаясь в национальные мифы, начинаешь лучше понимать природу, быт и формирование характеров. Народные сказки учат доброте и отваге, взаимовыручке, умению пережить трудные времена и никогда не сдаваться, веря в себя и других, в человечность и сердечность. Книги объединяют, стирают границы, сближают людей.

Бахытжан Канапьянов: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, Всё чрез Него начало быть…" (Евангелие от Иоанна). Слово, литературное и художественное, объединяет наши души во имя добра над миром.

Слово, в силу разнообразия литературных сюжетов и образов, в него включаемых художественным талантом мастеров пера прошлого и настоящего не только в бумажной версии, оно и в формате новых технологий (видео и аудио), несёт свое нравственное начало во имя жизни на Земле, прекрасной и неповторимой, каждому в отдельности и всем, кто вникнет в это самое Слово писателя и поэта, каждый из которых является, на мой взгляд, пастырем и библиотекарем — аптекарем людской души.

Татьяна Рик: Влияют ли книги на дружбу народов? Конечно! Книги вообще влияют на наше мировоззрение, в любом вопросе. Если эти книги произвели на нас сильное впечатление и были значимыми. Если затронули эмоции. Если в книге был какой-то прекрасный представитель какой-то национальности, и мы его как героя полюбили, то это отношение будет потом и дальше с нами. Мы будем его переносить на людей этой национальности и в жизни. В психологии это так и называется — перенос. И если нам в жизни не встретится кто-то, кто эту цепочку испортит и разорвет, то это отношение сохранится навсегда. То же самое действует и наоборот. Если у нас была любимая книжка с отрицательным героем-негодяем какой-нибудь национальности, то мы будем к его соплеменникам относиться подозрительно, с опаской. Словом, да — литература влияет на нас. И если будет больше книг о жизни народов, о дружбе и взаимовыручке (это важно), то это повлияет на тех, кто эти книги прочтет. Повлияет на будущее.