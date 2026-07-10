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Константинов назвал слова Рютте о России провокацией и напомнил о тевтонцах

Константинов назвал слова Рютте о России провокацией и напомнил о тевтонцах - 10.07.2026 Украина.ру

Константинов назвал слова Рютте о России провокацией и напомнил о тевтонцах

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибается, называя Россию угрозой для Запада. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов

2026-07-10T10:13

2026-07-10T10:13

2026-07-10T11:51

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов раскритиковал заявления генсека НАТО Марка Рютте, который ранее назвал Россию "долгосрочной угрозой" для стран альянса. В беседе с РИА Новости Константинов заявил, что такие оценки ошибочны и провокационны."Оценки Рютте ошибочны и провокационны. Он сознательно вводит всех в заблуждение. Это нам давно пора представлять Запад как долгосрочную угрозу России. За всю историю никаких целей, кроме уничтожения нашей страны, они не преследовали. Начиная с тевтонских рыцарей и заканчивая ударами беспилотниками по рейсовым автобусам", — сказал Константинов.Политик подчеркнул, что сегодня настал исторический период, когда необходимо объективно оценить отношение Запада к России. "Нам надо идти своим путём, строить свою цивилизацию. А они — пусть называют нас как хотят. Они пытаются нам навязать комплекс вторичности, вины. Чтобы наши дети с рождения чувствовали перед ними вину за что-то. В этом — цель таких заявлений", — добавил он.Напомним, лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита в Анкаре утвердили тезис о России как о "долгосрочной угрозе" для евроатлантической безопасности. В том же документе альянс обязался предоставить Украине военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и не менее аналогичной суммы в 2027 году.В интервью Reuters генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что саммит в Анкаре продемонстрировал единство альянса. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину, подчеркнув, что внутренние разногласия в НАТО — это нормальное проявление демократии, из чего Москве следует сделать выводы. Подробнее в материале Рютте заявил, что ссоры в НАТО должны стать уроком для ПутинаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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