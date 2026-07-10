https://ukraina.ru/20260710/kak-zelenskiy-vykinul-kiev-iz-es-i-ot-kogo-nuzhno-spasti-ukrainu-khronika-sobytiy-na-utro-10-iyulya-1081305697.html

Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июля

Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июля - 10.07.2026 Украина.ру

Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июля

Запад имитирует готовность к переговорам и навязывает условия. Киев требует от Совбеза ООН немедленного прекращения огня. Польский евродепутат призывает остановить вступление Украины в ЕС

2026-07-10T10:00

2026-07-10T10:00

2026-07-10T11:22

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Запад перешел к открытым ультиматумам России по УкраинеЗападные страны, имитируя готовность к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, фактически перешли к открытым ультиматумам в адрес России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш по итогам переговоров в Москве.Министр подчеркнул, что западные партнеры продолжают делать вид, что заинтересованы в мирном урегулировании, однако на деле их шаги свидетельствуют об обратном. По словам главы МИД, вместо конструктивного диалога Москва сталкивается с попытками давления и навязывания условий, которые не учитывают реальное положение дел на местах.Ранее Лавров уже обращал внимание на то, что Запад не оставляет попыток использовать переговорный процесс как инструмент для достижения собственных целей, не связанных с установлением мира. При этом Россия неоднократно подтверждала открытость к серьезным и результативным переговорам, однако подчеркивала, что они должны проходить на равноправной основе и с учетом законных интересов всех сторон.Киев требует от ООН мира: "Спасите нас от нас самих"Украина призвала Совет Безопасности ООН немедленно вынести на рассмотрение резолюцию о прекращении огня. С соответствующим заявлением выступил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко.По его словам, этот шаг "четко продемонстрирует поддержку восстановления всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира". Украинский дипломат также призвал западных союзников продолжать поддержку Киева, назвав это не эскалацией, а "единственной действенной стратегией" на пути к миру.Примечательно, что всего за день до этого постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о готовности Киева к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Мельник подчеркнул, что "протянутая рука Киева повисла в воздухе", а терпение Украины "не безгранично". В Москве заявления Киева воспринимают с осторожностью. Россия неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, но они должны учитывать сложившиеся реалии и гарантировать безопасность мирного населения. При этом в Кремле обращают внимание на то, что Киев продолжает получать западное оружие и одновременно призывает к резолюции о прекращении огня — это создает впечатление попытки выиграть время для перегруппировки и довооружения ВСУ.Очевидно, что очередной призыв Киева к СБ ООН — это не столько шаг к миру, сколько попытка создать иллюзию конструктивности на фоне провалов ВСУ на фронте и растущей усталости западных спонсоров."Украина не должна быть в ЕС"Польский евродепутат Ева Зайончковская-Герник, известная своей жесткой критикой киевского режима и героизации украинских националистических организаций, призвала остановить ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Заявление прозвучало после того, как её имя было внесено в скандально известную украинскую базу "Миротворец".Политик назвала внесение её и других представителей ЕС в базу "гангстеризмом" и враждебным шагом Киева по отношению к Варшаве.Польский евродепутат также подчеркнула, что ускоренное вступление Украины в ЕС без учета позиции стран-членов и при игнорировании кризиса внутри самой Украины является недопустимым.Ранее политик неоднократно выступала с жесткими заявлениями в адрес Украины. Она критиковала украинскую политику памяти, публично порвала флаг ОУН-УПА* и поддержала решение польских властей лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь с 9 на 10 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 9 июля до 07.00 10 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями 14 регионов страны. Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.Перехваты также осуществлялись в небе над Калужской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Ростовской, Тверской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении идут тяжелые бои у населенных пунктов Тихоновка и Малиновка. Подразделения ВС РФ развивают давление на Николаевку с районов Рай-Александровки и Пискуновки, создавая условия для охвата и дальнейшего продвижения. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, но не способен остановить наступление.На Константиновском участке продолжается зачистка городской застройки и эвакуация мирных жителей. Российские войска берут под огневой контроль дороги, ведущие к Дружковке и Краматорску, что затрудняет переброску резервов ВСУ. Также зафиксировано продвижение у населенных пунктов Николайполье и Марково, где российские подразделения продолжают теснить противника.На Добропольском направлении бои идут у Мирного, Шевченко и Белицкого. ВС РФ расширяют охват района, создавая угрозу окружения украинских формирований. Поражены опорные пункты и инфраструктура ВСУ в Доброполье — нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника.На Днепровском направлении российские подразделения закрепляются в районе Богодаровки и Александровки, продолжая расширять зону контроля. Противник, несмотря на потери, пытается перебрасывать диверсионно-разведывательные группы для попыток прорыва, однако все они своевременно выявляются и уничтожаются.* ОУН — Украинская повстанческая армия, УПА — Украинская повстанческая армия — организации, признанные экстремистскими и запрещенные на территории Российской Федерации.В экспертном сообществе обсуждают, почему в обозримом будущем не стоит рассчитывать на мир. Подробнее - в материале "Бегите из страны!" Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины

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