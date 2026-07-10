L'AntiDiplomatico: милитаризация Европы ради Украины обернётся трагедией для Запада - 10.07.2026 Украина.ру
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L'AntiDiplomatico: милитаризация Европы ради Украины обернётся трагедией для Запада
L'AntiDiplomatico: милитаризация Европы ради Украины обернётся трагедией для Запада - 10.07.2026 Украина.ру
L'AntiDiplomatico: милитаризация Европы ради Украины обернётся трагедией для Запада
Милитаризация Европы под предлогом поддержки Украины обернётся трагедией для самого Запада. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico
2026-07-10T11:54
2026-07-10T12:13
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Итальянское издание L'AntiDiplomatico опубликовало статью, в которой предупреждает о негативных последствиях милитаризации Европы. По мнению автора публикации, перевооружение, которое преподносится как шаг к росту, на самом деле ведёт Запад к катастрофе."Трагедия в том, что европейское перевооружение преподносится как возможность для роста, в то время как тела украинских солдат до сих пор не погребены в Донбассе, потому что Киев отказывается принять их от России. Лучше притвориться, что их не существует", — указывается в материале.Автор статьи отмечает, что западные элиты используют конфликт на Украине как инструмент собственной экономической выгоды. "Война — это бизнес-модель. И, как и все бизнес-модели, построенные на страданиях других, она в конечном итоге поглотит своих создателей", — пишет издание.Особую тревогу в статье вызывает то, как быстро финансовый сектор Европы отказывается от моральных принципов, соглашаясь спонсировать оружие для борьбы с Россией.Напомним, на прошлой неделе Минобороны России предложило провести гуманитарную акцию по передаче останков погибших украинских военных в Константиновке. Киев от инициативы отказался. Подробнее в материале Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из КонстантиновкиОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Киева забирать тела погибших военнослужащих беспрецедентным, отметив, что даже в древности люди не бросали убитых соплеменников.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мария захарова, владимир зеленский, киев, россия, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, Мир без границ

L'AntiDiplomatico: милитаризация Европы ради Украины обернётся трагедией для Запада

11:54 10.07.2026 (обновлено: 12:13 10.07.2026)
 
© Фото : interaffairs.ru
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : interaffairs.ru
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Милитаризация Европы под предлогом поддержки Украины обернётся трагедией для самого Запада. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico
Итальянское издание L'AntiDiplomatico опубликовало статью, в которой предупреждает о негативных последствиях милитаризации Европы. По мнению автора публикации, перевооружение, которое преподносится как шаг к росту, на самом деле ведёт Запад к катастрофе.
"Трагедия в том, что европейское перевооружение преподносится как возможность для роста, в то время как тела украинских солдат до сих пор не погребены в Донбассе, потому что Киев отказывается принять их от России. Лучше притвориться, что их не существует", — указывается в материале.
Автор статьи отмечает, что западные элиты используют конфликт на Украине как инструмент собственной экономической выгоды.
"Война — это бизнес-модель. И, как и все бизнес-модели, построенные на страданиях других, она в конечном итоге поглотит своих создателей", — пишет издание.
Особую тревогу в статье вызывает то, как быстро финансовый сектор Европы отказывается от моральных принципов, соглашаясь спонсировать оружие для борьбы с Россией.
Напомним, на прошлой неделе Минобороны России предложило провести гуманитарную акцию по передаче останков погибших украинских военных в Константиновке. Киев от инициативы отказался. Подробнее в материале Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Киева забирать тела погибших военнослужащих беспрецедентным, отметив, что даже в древности люди не бросали убитых соплеменников.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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