https://ukraina.ru/20260710/antidiplomatico-militarizatsiya-evropy-radi-ukrainy-oberntsya-tragediey-dlya-zapada-1081313100.html

L'AntiDiplomatico: милитаризация Европы ради Украины обернётся трагедией для Запада

L'AntiDiplomatico: милитаризация Европы ради Украины обернётся трагедией для Запада - 10.07.2026 Украина.ру

L'AntiDiplomatico: милитаризация Европы ради Украины обернётся трагедией для Запада

Милитаризация Европы под предлогом поддержки Украины обернётся трагедией для самого Запада. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico

2026-07-10T11:54

2026-07-10T11:54

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Итальянское издание L'AntiDiplomatico опубликовало статью, в которой предупреждает о негативных последствиях милитаризации Европы. По мнению автора публикации, перевооружение, которое преподносится как шаг к росту, на самом деле ведёт Запад к катастрофе."Трагедия в том, что европейское перевооружение преподносится как возможность для роста, в то время как тела украинских солдат до сих пор не погребены в Донбассе, потому что Киев отказывается принять их от России. Лучше притвориться, что их не существует", — указывается в материале.Автор статьи отмечает, что западные элиты используют конфликт на Украине как инструмент собственной экономической выгоды. "Война — это бизнес-модель. И, как и все бизнес-модели, построенные на страданиях других, она в конечном итоге поглотит своих создателей", — пишет издание.Особую тревогу в статье вызывает то, как быстро финансовый сектор Европы отказывается от моральных принципов, соглашаясь спонсировать оружие для борьбы с Россией.Напомним, на прошлой неделе Минобороны России предложило провести гуманитарную акцию по передаче останков погибших украинских военных в Константиновке. Киев от инициативы отказался. Подробнее в материале Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из КонстантиновкиОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Киева забирать тела погибших военнослужащих беспрецедентным, отметив, что даже в древности люди не бросали убитых соплеменников.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, мария захарова, владимир зеленский, киев, россия, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, мир без границ