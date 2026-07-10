Взрывы прогремели в Сумах и Одессе. Новости СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая подготовка минометных расчетов группировки войск "Центр" на Днепропетровском направление СВО
В Сумах и Одессе слышны взрывы. Об этом и других военных новостях 10 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Севастополе вводят точечные отключения света. Местных потребителей просят снизить нагрузку на сеть;
🟥 В результате удара ВСУ по Белгородской области погибла женщина, мужчина получил ранения, сообщили в оперштабе;
🟥 Часть улиц в Азове Ростовской области перекрыты после атаки ВСУ. Ведётся ликвидация пожаров. В городе большие пробки, сообщают местные паблики;
🟥 В Россошанском районе Воронежской области объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Об этом сообщим губернатор Александр Гусев;
🟥 Возгорание на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, произошедшее из-за падения обломков БПЛА, ликвидировано, сообщают региональные власти.
Ранее украинский военный с позывным "Мучной" сообщил об ухудшении обстановки на Краматорском и Славянском направлениях, признав успехи российских войск и серьёзные трудности с логистикой украинских подразделений. Подробнее в материале Украинский военный "Мучной" признал тяжёлое положение ВСУ на Краматорском и Славянском направлениях
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