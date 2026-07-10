Взрывы прогремели в Сумах и Одессе. Новости СВО - 10.07.2026 Украина.ру
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Взрывы прогремели в Сумах и Одессе. Новости СВО
Взрывы прогремели в Сумах и Одессе. Новости СВО - 10.07.2026 Украина.ру
Взрывы прогремели в Сумах и Одессе. Новости СВО
В Сумах и Одессе слышны взрывы. Об этом и других военных новостях 10 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-10T11:21
2026-07-10T11:21
сво
спецоперация
одесса
украина
севастополь
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 В Севастополе вводят точечные отключения света. Местных потребителей просят снизить нагрузку на сеть;🟥 В результате удара ВСУ по Белгородской области погибла женщина, мужчина получил ранения, сообщили в оперштабе;🟥 Часть улиц в Азове Ростовской области перекрыты после атаки ВСУ. Ведётся ликвидация пожаров. В городе большие пробки, сообщают местные паблики;🟥 В Россошанском районе Воронежской области объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Об этом сообщим губернатор Александр Гусев; 🟥 Возгорание на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, произошедшее из-за падения обломков БПЛА, ликвидировано, сообщают региональные власти.Ранее украинский военный с позывным "Мучной" сообщил об ухудшении обстановки на Краматорском и Славянском направлениях, признав успехи российских войск и серьёзные трудности с логистикой украинских подразделений. Подробнее в материале Украинский военный "Мучной" признал тяжёлое положение ВСУ на Краматорском и Славянском направленияхБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, одесса, украина, севастополь, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Одесса, Украина, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Взрывы прогремели в Сумах и Одессе. Новости СВО

11:21 10.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая подготовка минометных расчетов группировки войск "Центр" на Днепропетровском направление СВО
Боевая подготовка минометных расчетов группировки войск Центр на Днепропетровском направление СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Сумах и Одессе слышны взрывы. Об этом и других военных новостях 10 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Севастополе вводят точечные отключения света. Местных потребителей просят снизить нагрузку на сеть;
🟥 В результате удара ВСУ по Белгородской области погибла женщина, мужчина получил ранения, сообщили в оперштабе;
🟥 Часть улиц в Азове Ростовской области перекрыты после атаки ВСУ. Ведётся ликвидация пожаров. В городе большие пробки, сообщают местные паблики;
🟥 В Россошанском районе Воронежской области объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Об этом сообщим губернатор Александр Гусев;
🟥 Возгорание на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, произошедшее из-за падения обломков БПЛА, ликвидировано, сообщают региональные власти.
Ранее украинский военный с позывным "Мучной" сообщил об ухудшении обстановки на Краматорском и Славянском направлениях, признав успехи российских войск и серьёзные трудности с логистикой украинских подразделений. Подробнее в материале Украинский военный "Мучной" признал тяжёлое положение ВСУ на Краматорском и Славянском направлениях
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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