https://ukraina.ru/20260710/kak-nochnye-vedmy-uchatsya-zaschischat-trassu-novorossiya-ot-banderovskikh-khornetov-1081308906.html

Как "ночные ведьмы" учатся защищать трассу "Новороссия" от бандеровских "Хорнетов"

Как "ночные ведьмы" учатся защищать трассу "Новороссия" от бандеровских "Хорнетов" - 10.07.2026 Украина.ру

Как "ночные ведьмы" учатся защищать трассу "Новороссия" от бандеровских "Хорнетов"

Российские асы беспилотной авиации зачищают небо Юга России от БПЛА ВСУ

2026-07-10T10:27

2026-07-10T10:27

2026-07-10T10:27

россия

александр чаленко

вооруженные силы украины

украина.ру

видео

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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко стал свидетелем тренировок новобранцев - будущих "ночных ведьм" - прибывших в подразделение "Сталинград".Что за "черные ящики" используют девушки во время работы, и какими дронами сбивают вражеские "Хорнеты", вы узнаете из его репортажа.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео