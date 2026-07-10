Как "ночные ведьмы" учатся защищать трассу "Новороссия" от бандеровских "Хорнетов" - 10.07.2026 Украина.ру
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Как "ночные ведьмы" учатся защищать трассу "Новороссия" от бандеровских "Хорнетов"
Как "ночные ведьмы" учатся защищать трассу "Новороссия" от бандеровских "Хорнетов" - 10.07.2026 Украина.ру
Как "ночные ведьмы" учатся защищать трассу "Новороссия" от бандеровских "Хорнетов"
Российские асы беспилотной авиации зачищают небо Юга России от БПЛА ВСУ
2026-07-10T10:27
2026-07-10T10:27
россия
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
видео
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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко стал свидетелем тренировок новобранцев - будущих "ночных ведьм" - прибывших в подразделение "Сталинград".Что за "черные ящики" используют девушки во время работы, и какими дронами сбивают вражеские "Хорнеты", вы узнаете из его репортажа.
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россия, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео
Россия, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Видео

Как "ночные ведьмы" учатся защищать трассу "Новороссия" от бандеровских "Хорнетов"

10:27 10.07.2026
 
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Российские асы беспилотной авиации зачищают небо Юга России от БПЛА ВСУ
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко стал свидетелем тренировок новобранцев - будущих "ночных ведьм" - прибывших в подразделение "Сталинград".
Что за "черные ящики" используют девушки во время работы, и какими дронами сбивают вражеские "Хорнеты", вы узнаете из его репортажа.
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