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В Будапеште прошёл митинг против конституционных поправок Мадьяра
В Будапеште прошёл митинг против конституционных поправок Мадьяра - 10.07.2026 Украина.ру
В Будапеште прошёл митинг против конституционных поправок Мадьяра
В Будапеште несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против предложенных премьер-министром Петером Мадьяром поправок к конституции, которые предусматривают отставку президента Тамаша Шуйока. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости
2026-07-10T11:07
2026-07-10T11:07
2026-07-10T11:51
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В субботу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр внёс в парламент проект 17-й поправки к конституции, которая среди прочего предусматривает отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение срока полномочий депутатов до 12 лет. В ответ на это в Будапеште прошла акция протеста.Перед президентской резиденцией собрались несколько тысяч человек. Митинг организовали оппозиционные партии "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия под лозунгом "Остановим произвол".Участники скандировали лозунги с критикой Мадьяра и призывами к его отставке, а также выражали поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану. В руках они держали венгерские флаги и плакаты, в том числе с изображением Мадьяра, поедающего кровоточащую надпись "Демократия".Бывший президент Венгрии Янош Адер, выступая перед собравшимися, заявил, что сомневается в уважении к новому президенту, если Шуйок будет смещён. Директор по связям с общественностью "Фидес" Берталан Хаваши призвал Шуйока "не бояться карманного диктатора" и назвал партию "на 99% чистой".Мадьяр ранее призывал Шуйока уйти в отставку до 31 мая, но президент отказался, заявив, что не видит конституционных оснований. Премьер также объявил о начале разработки новой конституции с сентября и пообещал, что до этого у Венгрии появится новый глава государства.По данным РИА Новости от 7 июня, около двух тысяч правых консерваторов вышли к президентскому дворцу в Будапеште, чтобы поддержать Тамаша Шуйока, которого премьер Петер Мадьяр требует уйти в отставку. Подробнее в материале В Будапеште прошел митинг против премьера МадьяраБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, будапешт, мадьяр, виктор орбан, венгрия, украина, янош адер, украина.ру, ес, мир без границ
Новости, Будапешт, Мадьяр, Виктор Орбан, Венгрия, Украина, Янош Адер, Украина.ру, ЕС, Мир без границ
В Будапеште прошёл митинг против конституционных поправок Мадьяра
11:07 10.07.2026 (обновлено: 11:51 10.07.2026)
В Будапеште несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против предложенных премьер-министром Петером Мадьяром поправок к конституции, которые предусматривают отставку президента Тамаша Шуйока. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости
В субботу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр внёс в парламент проект 17-й поправки к конституции, которая среди прочего предусматривает отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение срока полномочий депутатов до 12 лет. В ответ на это в Будапеште прошла акция протеста.
Перед президентской резиденцией собрались несколько тысяч человек. Митинг организовали оппозиционные партии "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия под лозунгом "Остановим произвол".
Участники скандировали лозунги с критикой Мадьяра и призывами к его отставке, а также выражали поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану. В руках они держали венгерские флаги и плакаты, в том числе с изображением Мадьяра, поедающего кровоточащую надпись "Демократия".
Бывший президент Венгрии Янош Адер, выступая перед собравшимися, заявил, что сомневается в уважении к новому президенту, если Шуйок будет смещён. Директор по связям с общественностью "Фидес" Берталан Хаваши призвал Шуйока "не бояться карманного диктатора" и назвал партию "на 99% чистой".
Мадьяр ранее призывал Шуйока уйти в отставку до 31 мая, но президент отказался, заявив, что не видит конституционных оснований. Премьер также объявил о начале разработки новой конституции с сентября и пообещал, что до этого у Венгрии появится новый глава государства.
По данным РИА Новости от 7 июня, около двух тысяч правых консерваторов вышли к президентскому дворцу в Будапеште, чтобы поддержать Тамаша Шуйока, которого премьер Петер Мадьяр требует уйти в отставку. Подробнее в материале В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра
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