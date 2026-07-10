https://ukraina.ru/20260710/v-budapeshte-proshl-miting-protiv-konstitutsionnykh-popravok-madyara-1081310827.html

В Будапеште прошёл митинг против конституционных поправок Мадьяра

В Будапеште прошёл митинг против конституционных поправок Мадьяра - 10.07.2026 Украина.ру

В Будапеште прошёл митинг против конституционных поправок Мадьяра

В Будапеште несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против предложенных премьер-министром Петером Мадьяром поправок к конституции, которые предусматривают отставку президента Тамаша Шуйока. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости

2026-07-10T11:07

2026-07-10T11:07

2026-07-10T11:51

новости

будапешт

мадьяр

виктор орбан

венгрия

украина

янош адер

украина.ру

ес

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0f/1077901696_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_c4e7ba7c6dcd5f3435d8433e84e341be.jpg

В субботу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр внёс в парламент проект 17-й поправки к конституции, которая среди прочего предусматривает отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение срока полномочий депутатов до 12 лет. В ответ на это в Будапеште прошла акция протеста.Перед президентской резиденцией собрались несколько тысяч человек. Митинг организовали оппозиционные партии "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия под лозунгом "Остановим произвол".Участники скандировали лозунги с критикой Мадьяра и призывами к его отставке, а также выражали поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану. В руках они держали венгерские флаги и плакаты, в том числе с изображением Мадьяра, поедающего кровоточащую надпись "Демократия".Бывший президент Венгрии Янош Адер, выступая перед собравшимися, заявил, что сомневается в уважении к новому президенту, если Шуйок будет смещён. Директор по связям с общественностью "Фидес" Берталан Хаваши призвал Шуйока "не бояться карманного диктатора" и назвал партию "на 99% чистой".Мадьяр ранее призывал Шуйока уйти в отставку до 31 мая, но президент отказался, заявив, что не видит конституционных оснований. Премьер также объявил о начале разработки новой конституции с сентября и пообещал, что до этого у Венгрии появится новый глава государства.По данным РИА Новости от 7 июня, около двух тысяч правых консерваторов вышли к президентскому дворцу в Будапеште, чтобы поддержать Тамаша Шуйока, которого премьер Петер Мадьяр требует уйти в отставку. Подробнее в материале В Будапеште прошел митинг против премьера МадьяраБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

будапешт

венгрия

украина

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, будапешт, мадьяр, виктор орбан, венгрия, украина, янош адер, украина.ру, ес, мир без границ